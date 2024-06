Berlin. Vor dem Hintergrund der vielen Veränderungen, mit denen die Welt in den letzten Jahren konfrontiert war, hat Betreut.

Vor dem Hintergrund der vielen Veränderungen, mit denen die Welt in den letzten Jahren konfrontiert war, hat Betreut.de eine Umfrage unter Eltern in Deutschland in Auftrag gegeben, um herauszufinden, wie sie ihr Leben heute empfinden und bewältigen. Trotz der Herausforderungen der letzten vier Jahre geben 75 % der befragten Eltern an, dass sie heute optimistischer sind als im Jahr 2020, und mehr als die Hälfte (53 %) sind mit ihrem Leben heute generell zufriedener als vor der Pandemie. Dieser Optimismus scheint auf einer neu entdeckten Wertschätzung für ihre Zeit zu basieren: Die befragten Eltern geben an, dass sie mehr Kontrolle über ihre Zeit haben und diese vermehrt in ihre Familien und zwischenmenschlichen Beziehungen investieren.

"Nachdem wir in den letzten Jahren wenig Kontrolle über die Welt um uns herum hatten, sieht der Tag mit seinen 24 Stunden für Familien hier in Deutschland jetzt etwas anders aus. Und sie wollen das Beste daraus machen", sagt Dirk Kasten, Geschäftsführer der Care.com Europe GmbH, zu der Betreut.de gehört. "Flexiblere Arbeitsplätze und weniger Pendeln haben es berufstätigen Eltern ermöglicht, ihre Zeit zurückzuerobern. Sie geben der Familie und einer gesunden Work-Life-Balance den Vorrang - was wiederum zu mehr Optimismus führt, von dem wir alle profitieren."

Highlights der Familienumfrage von Betreut.de:

Es überrascht nicht, dass mehr als die Hälfte der befragten Familien (56 %) zwischen 2020 und 2022 mehr Zeit miteinander verbracht hat - beachtenswert ist aber, dass fast die Hälfte (47 %) seither weiterhin viel Zeit mit der Familie verbringt. Dieser Trend ist in Mehrgenerationenhaushalten noch auffälliger: 63 % geben an, zwischen 2020 und 2022 mehr Zeit mit der Familie verbracht zu haben als zuvor - und mehr als die Hälfte (55 %) sagt, dass sie dies beibehalten haben.

Die Hälfte der befragten Eltern (48 %) gibt an, dass sie aufgrund der Zunahme von Hybrid- und Remote Work heute mehr Freizeit haben als im Jahr 2020. 44 % der befragten Eltern arbeiten immer noch in hybriden und ortsunabhängigen Arbeitsverhältnissen, und mehr als die Hälfte (57 %) gibt an, dass diese Veränderungen ihnen mehr Flexibilität und Kontrolle über ihre Zeitpläne gegeben haben. Dies habe bei ihnen zu einer größeren Zufriedenheit (76 %), einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie (73 %) und mehr Zeit für die Familie (71 %) geführt.

Eltern machen das Beste aus der gewonnenen Zeit und haben Wege gefunden, noch mehr davon für sich herauszuholen. Von den Befragten haben sich 70 % in den letzten vier Jahren für bestimmte Aufgaben im Haushalt Unterstützung geholt und die daraus gewonnene Zeit hauptsächlich mit Familie und Freunden verbracht. Von 2020 bis 2022 haben Eltern in Deutschland hauptsächlich Kinderbetreuung (jeweils 28 %), Unterstützung bei der Seniorenbetreuung (24 %) und Hilfe bei der Garten- und Landschaftspflege (27 %) eingestellt, und diese Zahlen sind seitdem relativ konstant geblieben. Dadurch gewinnen Eltern im Durchschnitt 12 Stunden Freizeit pro Woche zurück. Diese zusätzliche freie Zeit wird hauptsächlich in die Familie, die Selbstfürsorge und die Kinder investiert. In Mehrgenerationenhaushalten geben 50 % der Befragten an, dass sie durch die Hilfe im Haushalt mehr Zeit für Arbeit, Weiterbildung und Selbstfürsorge haben.

Aus den Herausforderungen der letzten Jahre sind Familien gestärkt hervorgegangen. Mehr als die Hälfte der befragten Eltern (53 %) geben an, dass sich die Beziehung zu ihren Kindern verbessert hat, 49 % haben das Gefühl, dass sich ihre Erziehungsfähigkeiten verbessert haben, und 54 % geben an, dass sie ihrem Partner oder Ehepartner näher stehen als vor 2020. Die stärkeren familiären Bindungen gehen über den unmittelbaren Haushalt hinaus: Von den 40 % der Befragten, die zwischen 2020 und 2022 auf Videoanrufe angewiesen waren, um mit älteren Familienmitgliedern, die anderswo leben, in Kontakt zu bleiben, hat die Hälfte diese Praxis bis heute beibehalten.

Methodik

Die Umfrage unter 500 Eltern (ab 18 Jahren) in Deutschland wurde zwischen dem 06. und 14. Mai 2024 von DKC Analytics im Auftrag von Betreut.de/Care.com mittels Zufallsstichprobe über die Umfrageplattform Pollfish durchgeführt. Alle Befragten sind Eltern mindestens eines Kindes im Alter von 3 bis 15 Jahren.

Über Betreut.de - Care.com Europe GmbH

Care.com Europe GmbH ist ein Tochterunternehmen von Care.com, Inc., einem der weltweit größten Onlinedienste für die Suche von Betreuung und familienunterstützenden Dienstleistungen sowie für Jobs in diesen Bereichen. Die Plattform, die in Deutschland unter dem Namen Betreut.de bekannt ist, ermöglicht es Familien, einfach und zuverlässig Kontakt zu Kinder-, Senioren- und Tierbetreuern sowie Haushaltshilfen aufzunehmen und Unterstützung für den Alltag zu finden.

