"Unleash the Power of Creativity" - ein Leitsatz, den die Marke Vuse lebt und mit ausgewählten Kooperationen mit aufregenden Artists aus Musik, Lifestyle und Mode erlebbar macht. Den Kollaborations-Auftakt für 2024 macht Vuse mit dem beliebten Trendscout und Creative Director Julian Daynov. Das Highlight: Daynov designte für Vuse das Fashion It-Piece des Sommers.

Vuse hat sich mit Julian Daynov zusammengetan. Dabei entstand erstmalig eine Design Kollaboration zwischen dem Allroundtalent der Modeszene und Vuse, der global führenden Marke im Bereich der E-Zigaretten¹. Passend zum Motto von Vuse "Unleash the Power of Creativity" entwickelte Julian Daynov in einem kreativen Designprozess exklusiv für Vuse ein stylishes und zugleich praktisches Fashion Accessoire. "Die Idee hinter meinen It-Pieces ist ganz natürlich aus meiner Liebe zu Accessoires sowie aus der Gewohnheit, meine Vuse zu nutzen, entstanden", so Daynov. "Ich wollte ein zeitloses, modernes und cooles Accessoire entwerfen, das man auf verschiedene Weise stylen und verwenden kann", erklärt Daynov weiter. Herausgekommen ist dabei ein nachhaltig produziertes Accessoire aus recyceltem Leder, das gleichermaßen modisch und funktional, begehrenswert und praktisch ist. Inspiriert haben Julian bei der Entwicklung des Designs die drei fruchtigen Vuse Sommer Flavours Blueberry Ice, Berry Watermelon und Watermelon Ice. "Im Designprozess mit dem Vuse Team habe ich meine Lieblingsaromen mit den Farbschemen für den Sommer zusammengebracht", sagt Daynov. Entstanden sind dabei zeitlose und hochwertige Pieces mit einem "Splash of colour, die jedem Look einen Hauch Sommer verleihen". Jana Deininger, Consumer Experience PR & Social Media Managerin bei BAT, ist begeistert von den stylishen Fashion-Pieces und der Zusammenarbeit mit Julian: "Julian ist ein Ausnahmetalent. Er hat ein unglaubliches Gespür für Trends, Farben und Texturen. Das Accessoire spiegelt definitiv seinen charakteristischen Look wider. Ich freue mich sehr, dass wir ihn für diese Kooperation gewinnen konnten". Enthüllt und erstmalig vorgestellt wird das It-Piece auf einem Dinner-Event, zu dem Julian und Vuse am 3. Juli 2024 nach Berlin eingeladen haben.

Über Julian Daynov:

Julian Daynov hat im Laufe seiner Karriere als Kreativdirektor, Designer, Trendanalyst und Markenscout globale Modemarken und große Einzelhandelsketten beraten und sich dabei als prominenter Experte der Modeindustrie etabliert. Seine Paradedisziplin ist die Neuerfindung und Verfeinerung von Markenidentitäten und die Anpassung ihrer Produkte, Werbegewohnheiten und Tonalität an den Puls der Zeit. Daynov hat seinen Sitz in Berlin und leitet dort sein eigenes Büro für Markenstrategie und unterstützt renommierte Marken und aufstrebende Talente bei Trendprognosen, Geschäftsentwicklung, Transformationsmanagement und globaler Kommunikation. Er unterrichtet Mode- und Markenmarketing und ist ein regelmäßiger Gast auf den Fashionweeks, wo er für seinen unverwechselbaren und eklektischen persönlichen Stil und seine persönliche Philosophie über Mode jenseits von Geschlechterkonstruktionen gefeiert wird.

Über Vuse:

Vuse steht für premium Design und innovative Flavour-Erlebnisse mit jedem Zug. Kein Tabak, keine Asche, kein Rauchgeruch - ist die führende globale Vaping-Marke.² Mehr unter www.vuse.com.

1 Basierend auf dem Vuse geschätzten Marktanteil am gemessenen Einzelhandelsumsatz für E-Zigaretten (d.h. dem Gesamtwert des Vapour-Segments im Einzelhandel) in den USA, Kanada, Frankreich, Großbritannien und Deutschland - berechnet nach UVP. Auf diese 5 Märkte entfallen schätzungsweise 70% der weltweiten Umsätze für geschlossene Dampf-Systeme, Kalkulationszeitraum: Q4 2022 - Q1 2023

2 Dieses Produkt ist nicht risikofrei, es enthält Nikotin und macht abhängig.

