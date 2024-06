Berlin. Sommerzeit ist Urlaubszeit! Doch angesichts steigender Lebenshaltungskosten müssen viele Menschen ihre Urlaubspläne anpassen - oder sogar absagen.

Sommerzeit ist Urlaubszeit! Doch angesichts steigender Lebenshaltungskosten müssen viele Menschen ihre Urlaubspläne anpassen - oder sogar absagen. Im aktuellen Klarna Sports & Travel Report geben 62 Prozent der Deutschen an, dass die steigenden Kosten Auswirkungen auf ihre Urlaubsplanung haben. Für 45 Prozent ist das Budget der entscheidende Faktor bei der Frage: Fahren wir diesen Sommer in den Urlaub oder nicht?

Das KI-basierte globale Zahlungsnetzwerk und Shopping-Assistent Klarna gibt Tipps, wie man trotz steigender Kosten nicht auf den Urlaub verzichten muss.

1. Gut geplant, gut gespart: Frühzeitige Planung ist das A und O. 72 Prozent der befragten Deutschen planen ihren Sommerurlaub etwa drei bis sechs Monate im Voraus. Wer sparen will, sollte auf die Nebensaison setzen. Hier verreist es sich oft deutlich günstiger als zur Hauptsaison.

2. Halbe Miete: Um sich trotz gestiegener Lebenshaltungskosten einen Urlaub leisten zu können, braucht es eine bezahlbare Unterkunft. 28 Prozent der Befragten planen, dieses Jahr günstigere Optionen zu wählen als in der Vergangenheit. Plattformen wie Airbnb oder Hostels bieten oft gute Alternativen zu traditionellen Hotels.

3. Kurz, aber effektiv: Um Kosten zu sparen, planen 19 Prozent der Befragten, kürzere Urlaube zu machen. Denn auch ein kurzer Tapetenwechsel kann erholsam sein und das Budget schonen. Eine Fahrt ins grüne Umland hat zudem den Vorteil einer kurzen und entspannten An- und Abreise - ganz ohne Flughafen-Trubel.

4. Nah statt fern: Fernreisen schlagen oft schon bei der Flugbuchung ein ordentliches Loch in die Urlaubskasse. Ein Urlaub im eigenen Land oder in nahe gelegenen europäischen Ländern kann die Reisekosten erheblich senken. Knapp ein Drittel der Befragten (32 Prozent) plant Urlaub in Deutschland und 46 Prozent planen, auf dem europäischen Kontinent Urlaub zu machen, um Kosten zu sparen.

5. Von A nach B: 15 Prozent der Befragten suchen nach günstigeren Transportmöglichkeiten. Bus- und Bahnreisen sind im Vergleich zu Flügen nicht nur besser für die Umwelt, sondern bei rechtzeitiger Buchung oft auch günstiger. Auch Carsharing-Angebote oder Fahrgemeinschaften sind eine gute Alternative.

