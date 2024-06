Wachtberg. Am ersten Juliwochenende 2024 öffnen bundesweit wieder viele D.I.B.

Am ersten Juliwochenende 2024 öffnen bundesweit wieder viele D.I.B.-Mitgliedsverbände und -vereine ihre Tore, um der Öffentlichkeit ihre Arbeit mit den Bienen und deren Bedeutung für die Natur vorzustellen.

Vielerorts werden "Bienenfeste", "Bee Days" oder "Tage der offenen Imkerei" veranstaltet. Die Veranstaltungen bieten ein buntes Programm: anschauliche Informationen rund um die Imkerei, Honigverkostungen, den Verkauf von Honigprodukten, aber auch viele Aktionen für Groß und Klein, wie das Basteln von "Saatbomben" und Wissensspiele.

Auf der Homepage des Deutschen Imkerbundes (D.I.B.) www.deutscherimkerbund.de oder direkt über den Imkerlandesverband oder jeweiligen Ortsverein erfahren Sie, was in Ihrer Nähe an dem Wochenende in Sachen Bienen so los ist.

Hintergrund: Die Idee zum Tag der deutschen Imkerei entstand im Jahr 2000. Damals verzeichneten die Imkerverbände in Deutschland rückläufige Mitgliederzahlen und es wurde dringend Nachwuchs benötigt. Der D.I.B. ernannte darum kurzerhand das erste Wochenende im Juli zum Tag der deutschen Imkerei. Damit sollte zum einen der Arbeit der Imker eine gebührende Wertschätzung entgegengebracht werden, zum anderen aber auch die Imkerei wieder stärker in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt werden. Offenbar mit Erfolg! Heute erfreut sich die Imkerei wieder einer deutlich größeren Beliebtheit - auch bei der Jugend. So gibt es in zahlreichen Schulen Imker-AGs und sogar in Kindertagesstätten werden Bienenvölker gehalten. Aber auch junge Familien interessieren sich zunehmend für das "Haustier Biene". Der D.I.B. hat über seine Mitgliedsverbände derzeit über 137.000 Mitglieder - mit insgesamt nahezu 930.000 Bienenvölkern.

Die veranstaltenden Vereine freuen sich schon auf unvergessliche sommerliche Aktionstage rund um Biene & Co.

