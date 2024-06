München. Es ist viel los im größten Binnenhafen der Welt: Verdacht auf Drogenschmuggel im Containerhafen, Geldautomatensprengungen und dann kommt noch die interne Prüfung auf die Wache. Gerhard Jäger (Markus John), Arda Turan (Yasemin Cetinkaya) und Bootsführer Mark Neumann (Timmi Trinks) sind an Wasser und Land gefordert - während Kollege Frank van Dijk (Niklas Osterloh) in Weltumseglungsplänen schwelgt. Die neue Hospitantin an Bord, Klara Proske (Bianca Nawrath), sorgt für Unruhe: Sie ist die Tochter des Polizeipräsidenten. Umso mehr steht Kriminalhauptkommissar Carsten Heinrich (Stefko Hanushevsky) nun unter Beobachtung, dessen hohe Aufklärungsquote ohnehin nur den heimlichen Ermittlungen der Wasserschutzpolizei zu verdanken ist.

"Wapo"-Chefin Maria Kruppka (Karen Böhne) muss sich derweil mit der internen Prüfung herumschlagen, die die Effizienz der Wasserschutzpolizei überprüft. Was tun mit den Internas, die die Zukunft der Wache in Gefahr bringen? Ausgerechnet jetzt steckt IT-Wunderwaffe und Teamassistentin Lena Preser (Romy Vreden) im Lernstress und kann ihrer Chefin nicht voll zur Seite stehen. Derweil ermittelt Jägers Tochter Nadine (Karen Dahmen) nicht nur bei der "Spusi", sondern kommt auch den Annäherungsversuchen zwischen ihrem Vater und Gerichtsmedizinerin Dr. Lisa Reitzig (Shermin Bauer) auf die Schliche.

In den neuesten Fällen der "WaPo Duisburg" sorgt die Truppe nicht nur für brillante Ermittlungsergebnisse, sondern auch jede Menge Humor in echter Ruhrpott-Manier. Und das nicht nur am Feierabend, wo Wirtin Helga (Antje Lewald) mit Rat, Tat und einem Schnäpsgen der Truppe zur Seite steht.

Voraussichtlich ab Mitte Februar 2025 werden 16 Folgen (Staffel 3 und 4) der erfolgreichen Krimiserie im Ersten zu sehen sein.

"WaPo Duisburg" ist eine Produktion der Warner Bros. ITVP Deutschland GmbH (Produzentin Hanna V. Kienbaum, Junior Producerin Marie Petershagen), im Auftrag derARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion haben Elke Kimmlinger und Abdullah Erdogan (beide WDR). Die Regie führen Saskia Weisheit und Jurij Neumann, die Autoren sind Arne Ahrens, Julia Drache, Stefan Scheich und Dirk Wellbrock. Es entstehen acht Folgen mit einer Länge von knapp 48Minuten in Duisburg, Leverkusen, Köln und Umgebung.

