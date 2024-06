Berlin. Gebäudereinigungsunternehmen leisten wichtige Arbeit, sind jedoch kaum ausreichend digitalisiert.

Gebäudereinigungsunternehmen leisten wichtige Arbeit, sind jedoch kaum ausreichend digitalisiert. Das führt dazu, dass viele Unternehmer mit ihren Verwaltungsaufgaben nicht hinterherkommen. Mendato liefert dafür eine innovative Lösung: Mit vier spezifischen Apps können Reinigungsunternehmen ihre Verwaltung komplett digitalisieren und damit wertvolle Arbeitszeit einsparen. Wie genau die Apps funktionieren und inwiefern sie den Alltag von Reinigungsbetrieben optimieren, erfahren Sie hier.

Der Gebäudereinigungssektor wirkt in vielen Bereichen sehr veraltet: Während die Digitalisierung weltweit voranschreitet, arbeiten viele Reinigungsunternehmen oft weiterhin mit Stift und Papier. Das führt nicht nur zu langsamen Bearbeitungswegen, sondern auch zu Engpässen, da Aufträge nicht effektiv organisiert und bearbeitet werden können. Zusätzlich sorgt der branchenübergreifende Fachkräftemangel dafür, dass wenig Zeit für organisatorische Arbeiten bleibt. Im schlimmsten Fall können hochkomplexe Reinigungsabläufe nicht mehr gemanagt werden, was dazu führt, dass sich die Kunden an die leistungsoptimierte Konkurrenz wenden. Schnelles Handeln ist gefragt, um noch rechtzeitig auf den Zug der Digitalisierung aufzuspringen.

Die Lösung bietet Mendato - ein Unternehmen und gleichzeitig ein digitales System, mit dem Gebäudereinigungsunternehmen ihre gesamten internen Abläufe managen können. Als eine Art digitaler Assistent stehen ihnen verschiedene Apps des Marktführers zur Verfügung: So ist es ihnen möglich, Ordnung in ihre Arbeitsabläufe zu bringen. Der Fokus von Mendato liegt dabei ganz klar auf den Kernelementen, Klarheit und Struktur. Mit ihrem Unternehmen begleiten die Geschäftsführer Atilla Eskicioglu und Philipp Geimer bereits mehr als 300 Gebäudereinigungsbetriebe im Alltag. Ihr Ziel: Die Branche wieder zukunftsfähig gestalten und dafür sorgen, dass Reinigungsunternehmen im Angesicht der weltweiten Digitalisierung nicht untergehen.

Wenn Aufträge und Operations endlich online gemanagt werden können

Aufträge, Operations, Buchhaltung und Controlling - diese vier Verwaltungsbereiche werden mit den Apps von Mendato komplett abgedeckt. Die Auftrags-App ermöglicht etwa eine effektive Planung und Organisation von Reinigungsaufträgen, wobei sowohl die Auftragsplanung als auch die Personalplanung einbezogen sind. Durch die Verwaltung von Urlauben und Abwesenheiten wird sichergestellt, dass die Ressourcen des Unternehmens effizient eingesetzt werden, während die Einsatzkontrolle sichergeht, dass die Reinigungsdurchführung den Erwartungen entspricht.

In der Operations-App hingegen stehen Funktionen wie die standortbasierte Zeiterfassung mit GPS und die Dokumentation durch Fotos und Videos im Mittelpunkt. Die Erfassung von Arbeitsstunden sowie die Möglichkeit, Urlaubsanträge digital zu stellen, erleichtern die Verwaltung des Personals erheblich. Des Weiteren ermöglicht die App die Unterzeichnung erbrachter Leistungen auf Arbeitsscheinen, was den Abrechnungsprozess beschleunigt und vereinfacht.

Buchhaltung und Controlling: Wenn plötzlich alles viel leichter fällt

Die Buchhaltungs-App bietet eine Vielzahl von Funktionen zur effizienten Abwicklung finanzieller Angelegenheiten: Dazu gehören die schnelle und unkomplizierte Rechnungsstellung, die Möglichkeit zur Erstellung von Dauerrechnungen für wiederkehrende Leistungen sowie die Verwaltung von Mahnprozessen. Die direkte Bankanbindung und die Belegverwaltung sorgen außerdem für transparente und gut nachvollziehbare Finanztransaktionen.

Den Abschluss bildet die Controlling-App, die umfassende Möglichkeiten zur Analyse und Bewertung verschiedener Geschäftsaspekte bietet. Durch das Ranking der Mitarbeiterleistung und die Analyse der Profitabilität einzelner Aufträge können Unternehmen ihre Leistung effektiv überwachen und verbessern. Die Auflistung der größten Kostensparten und das Dashboard zur Visualisierung wichtiger Betriebskennzahlen ermöglichen eine fundierte Entscheidungsfindung und eine effiziente Budgetplanung. Die kostenlosen Testmöglichkeiten und die Vielzahl weiterer enthaltener Funktionen machen diese Apps zu wertvollen Werkzeugen für jedes Gebäudereinigungsunternehmen auf der Suche nach Effizienzsteigerung und organisatorischer Exzellenz.

Mendato als unschlagbare Alltagseffizienz - diese Unternehmen profitieren bereits

Ein Unternehmen, das bereits von den Mendato-Apps profitiert, ist die TRISCARI Gebäudereinigung GmbH aus Ingolstadt. Die Personalleiterin des Unternehmens berichtet, durch die Software nicht länger vier Tage für die Stundenzettel und Lohnabrechnungen zu benötigen - sondern nur noch 4 Stunden. Picco Bello aus Hamburg konnte ebenfalls seine interne Verwaltung komplett digitalisieren. Geschäftsführer Carlos Lopez kann nun von überall aus auf die wichtigsten Pläne und Dokumente zugreifen - lange Anfahrtswege ins Büro, um Verwaltungsaufgaben zu lösen, sind also überflüssig geworden.

Genau solche Erfolge sind das, was die Geschäftsführer Atilla Eskicioglu und Philipp Geimer antreibt: Sie wollen Reinigungsunternehmer entlasten und ihnen die Möglichkeit geben, sich wieder vollends auf ihre Aufträge konzentrieren zu können. In Zukunft wollen sie die Apps immer weiter optimieren, damit ihre Kunden jederzeit von den neuesten technischen Möglichkeiten profitieren.

Sie möchten sich von endlosem Papierkram lösen, Ihre analoge Verwaltung aufgeben und endlich durch digitale Maßnahmen wieder Ordnung in Ihr Gebäudereinigungsunternehmen bringen? Dann starten Sie jetzt Ihren kostenlosen Test und finden Sie heraus, wie Mendato Sie unterstützen kann!

Pressekontakt: Mendato GmbH Vertreten durch: Philipp Geimer, Atilla Eskicioglu E-Mail: info@mendato.com Webseite: https://www.mendato.com/

Weiteres Material: www.presseportal.de Quelle: Mendato GmbH