Berlin. Mit einem Agentenkrimi der besonderen Art startet das Micky Maus Magazin in den Hochsommer und schickt Donald Duck auf geheime Mission an den Bodensee. Die Comicfans erwartet ein Abenteuer im Dreiländereck, das die Lachmuskeln fordert.

Mit einem Agentenkrimi der besonderen Art startet das Micky Maus Magazin in den Hochsommer und schickt Donald Duck auf geheime Mission an den Bodensee. Die Comicfans erwartet ein Abenteuer im Dreiländereck, das die Lachmuskeln fordert.

In der Micky Maus-Ausgabe Nr. 15/24 gewinnt Donald Duck bei einem Preisausschreiben eine Reise ins Dreiländereck am Bodensee. Kurz nachdem Donald feststellen muss, dass auch sein Vetter diese Reise gewonnen hat, finden sich beide in einer turbulenten Spionagejagd durch Deutschland, Österreich und die Schweiz wieder. Ihre Mission führt sie zu bekannten Schauplätzen in der Region - von Basel über Schaffhausen, an der Mainau vorbei nach Meersburg und schließlich nach Bregenz. Dabei versuchen sie, rund um den schönen Bodensee der Hexe Gundel Gaukeley und einem magischen Amulett auf den Fersen zu bleiben.

Der Comic "In geheimer Mission am Bodensee" nimmt die Leser mit auf eine sommerlich unterhaltsame Reise durch drei Länder und eine der beliebtesten Urlaubsregionen im deutschsprachigen Raum. "Als Ente konnte Donald Duck nicht widerstehen, auf dem Bodensee zu schwimmen. Gerne hätte er dort noch länger Urlaub gemacht, aber wie wir alle wissen, wartet sein Onkel Dagobert schon mit dem nächsten abenteuerlichen Auftrag auf ihn", sagt Johannes Kanty, verantwortlicher Redakteur des Micky Maus-Magazins.

Die Micky Maus Nr. 15/24 erscheint als sommerliches Paket mit einem aufblasbaren Speedboot als Magazinextra, einer zusätzlichen Micky Maus Comic-Beilage und einem Bastelbogen zum Preis von 5,99 EUR und ist ab dem 5. Juli 2024 im Handel erhältlich.

Für die Vermarktung des Micky Maus-Magazins ist die interne Vermarktungsunit Egmont Media Solutions verantwortlich. Anzeigen-Kontakt: Linda Paesold, Media Sales Manager, E-Mail: l.paesold@egmont.de.

Für Bildmaterial, Besprechungs- und Verlosungsexemplare und Interviews mit der Redaktion, wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.

Pressekontakt: Jörg Risken Publishing Director Magazines/Corporate Communication Story House Egmont / Egmont Ehapa Media GmbH Ritterstraße 26 10969 Berlin Fon +49 (0)30/ 24 00 80 E-Mail j.risken@egmont.de

Weiteres Material: www.presseportal.de Quelle: Egmont Ehapa Media GmbH