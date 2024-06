Schlüchtern. Der erste Schritt in Richtung Traumhaus geht über Zoom.

Der erste Schritt in Richtung Traumhaus geht über Zoom. So jedenfalls erleben es die Baufamilien bei Living Haus, die sich über eine unkomplizierte Hausberatung freuen. Und auch Living Haus selbst freut sich: für die innovative Video-Beratung via Zoom erhält der Hausbau-Vorreiter den German Brand Award.

Im Herbst letzten Jahres startete Living Haus eine der smartesten Innovationen in Sachen Hausberatung: den Live-Kontakt via Zoom. Interessenten können hier schnell, unkompliziert, geräteunabhängig und ohne Termin mit dem persönlichen Hausberater bei Living Haus sprechen und ihre dringenden Fragen zum Thema Hausbau klären. Für die Strategie und die Kommunikation rund um die Video-Beratung wurde Living Haus nun mit dem German Brand Award ausgezeichnet

Die kreative Lösung für Kundennähe

Baufamilien und alle, die sich für Hausbau interessieren, finden im Live-Kontakt von Living Haus die niederschwellige Lösung, um erste Fragen zu stellen und ihrem Eigenheim ein Stück näherzukommen. Dieser Service kommt mit einigen Vorteilen daher:

Der Live-Kontakt ist komplett kostenfrei und von 9 bis 21 Uhr erreichbar

Interessenten sprechen nach max. 45 Sekunden Wartezeit mit dem Hausberater in ihrer Nähe

Eine Terminvergabe ist nicht nötig, der Kontakt funktioniert on-demand: auf den Button klicken, Adressdaten eingeben und loslegen

Zoom kann ohne App-Installation direkt im Browser von unterschiedlichen Geräten genutzt werden

Kurz gesagt: Der erste Kontakt zu den kompetenten Experten bei Living Haus ist unkompliziert und technologisch am Zahn der Zeit. Entsprechend positiv fällt auch die Begründung der Fachjury des German Brand Awards aus: "Living Haus revolutioniert mit seiner Video-Beratung auf Abruf das Erlebnis rund um den Hausbau. Die nahtlose Integration mit Zoom ermöglicht eine direkte, persönliche Beratung zwischen Bauinteressenten und regionalen Hausberatern - ohne Wartezeit oder vorherige Terminvereinbarung".

Nahbar für alle Baufamilien

Hausbau kommt mit vielen Fragen rund um Grundstück, Investitionen und Planungen einher. So ist es nicht verwunderlich, wenn viele die Planung ihres Eigenheims verzögern. Wenn dann noch lange Wartezeiten auf ein Erstgespräch hinzukommen, ist die Hemmschwelle besonders groß und die Motivation wird immer geringer. Mit dem ersten Kontakt via Zoom werden diese Hürden überwunden. Auf der Website wird der Ablauf der Beratung detailliert erklärt. Zusätzlich geben beispielhafte Fragen den Baufamilien eine Orientierung. Das kundenfreundliche, niederschwellige Vorgehen stärkt effektiv das Vertrauen in Living Haus und das Sicherheitsgefühl der Baufamilien. "Living Haus setzt damit neue Maßstäbe in der digitalen Kundenkommunikation und zeigt, wie durch kreative Lösungen und den Einsatz von Technologie Kundennähe und Serviceorientierung in der Baubranche neu definiert werden können.", so die Jury.

Smart und digital von A bis Z

Der Live-Kontakt ist nicht die einzige Innovation, die Living Haus auf dem Hausbaumarkt etabliert. Neben der Zoom-Beratung gibt es seit kurzem den neuen Zuhause-Guide, mit dem Interessenten durch Klicks und Swipes, ähnlich einer Dating-App, erste Ideen und Inspirationen für ihr neues Zuhause finden können. Auch während des Hausbaus werden Baufamilien digital begleitet: mit der Hausbau-App Bau-Cockpit sind wichtige Dokumente und Unterlagen, Tipps, Infos zu den Projektphasen, der Budget-Rechner, eine virtuelle Pinnwand sowie der Kontakt zum persönlichen Hausberater immer gegeben.

Wenn Sie mehr über den Live-Kontakt bei Living Haus erfahren möchten, schauen Sie auf unserer Website vorbei: www.livinghaus.de/live-kontakt

Das Bau-Cockpit finden Sie hier: www.livinghaus.de/hausbau-app

Den Zuhause-Guide können Sie hier ausprobieren: www.livinghaus.de/zuhause-guide

Über Living Haus

Leb dich Haus! Weil Zuhause mehr ist als vier Wände und ein Dach, bietet der hessische Ausbauhausspezialist Living Haus seinen Baufamilien mehr. Mit einem in der Branche beispiellosen Servicepaket von einer einzigartigen App, mit der die Baufamilien ihr Bauprojekt digital steuern können, bis hin zur praktischen Unterstützung beim Ausbau gibt Living Haus seinen Baufamilien die Sicherheit, dass ihr Hausbau zweifelsfrei gelingt. Dafür hat Living Haus ein Netz aus Experten aufgespannt - angefangen von der Hausberatung über die Finanzierungsberatung, Hilfe bei der Grundstückssuche bis hin zu einzigartigen Angeboten wie dem Zuhause-Paket, in dem alles für den Ausbau drin ist, und dem Profi-Ausbau-Coaching im eigenen Haus durch die DIY Academy. Mit der großen Auswahl aus Hunderten von vorgedachten und vielfältig anpassbaren Hausvarianten und Grundrissen verwirklichen Baufamilien mit Living Haus ihre Vorstellungen von ihrem neuen Zuhause. Dabei bauen sie auf Qualität made in Germany, denn alle Living Häuser werden ausschließlich im Hausbauwerk in Hessen gefertigt. Living Haus, mit Sitz in Schlüchtern, ist mit rund 20 Musterhäusern, Vertriebsbüros und digitalen Angeboten in ganz Deutschland vertreten.

Mehr Informationen: livinghaus.de

