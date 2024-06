Berlin. Catawiki, der führende Online-Marktplatz für besondere Objekte, launcht heute eine Reihe neuer Funktionen, darunter die Möglichkeit für Käufer:innen, den Ablauf einer Auktion zu überspringen und ein Objekt sofort zu einem Festpreis zu kaufen.

Catawiki launcht neue Funktionen, unter anderem ein 'Buy Now'-Feature

Der 'Buy Now'-Button ermöglicht es Käufer:innen, ein Objekt sofort zu erwerben

In den Testmonaten wurden weltweit bereits mehr als 10.000 Objekte über die neue Funktion verkauft, was den Verkäufer:innen einen Erlös von über fünf Millionen Euro einbrachte

'Buy Now'-Rekorde: Eine Rolex Explorer wurde in weniger als einer Minute verkauft, eine Hermès Kelly für einen Preis von 25.000 Euro

Das Beste aus der Welt des E-Commerce und des Auktionsmarktes vereint: Der 'Buy Now'-Button wird unter den Geboten angezeigt und verschwindet 24 Stunden vor Auktionsende

Catawiki, der führende Online-Marktplatz für besondere Objekte, launcht heute eine Reihe neuer Funktionen, darunter die Möglichkeit für Käufer:innen, den Ablauf einer Auktion zu überspringen und ein Objekt sofort zu einem Festpreis zu kaufen.

Nach Abschluss des vergangenen, wachstumsstarken Jahres stellt sich Catawiki mit einer Reihe an innovativen Features für die Plattform neu auf. In Deutschland fanden 2023 knapp eine Viertelmillion Objekte auf Catawiki neue Besitzer:innen, was einem fast 30-prozentigen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr und einem 110-prozentigen Zuwachs gegenüber der Zeit vor der Pandemie entspricht. Nun launcht der Online-Marktplatz für besondere Objekte neue Funktionen, um die Bedürfnisse möglichst vieler Nutzer:innen zu erfüllen.

Die neue 'Buy Now'-Option kann von Verkäufer:innen beim Einstellen eines Objektes ausgewählt werden. Dabei werden sie aufgefordert, einen fixen Preis festzulegen, zu dem das Objekt bereits vor Ende der Auktion erworben werden kann. Käufer:innen sehen 'Buy Now'-Objekte mit einem speziellen Vermerk auf dem Bild und können Filter verwenden, um ausschließlich diese Objekte zu finden und die neu eingeführten 'Buy Now'-Kollektionen zu durchsuchen. Die Schaltfläche 'Buy Now' befindet sich unter den Geboten und verschwindet 24 Stunden vor Ablauf der Auktion, sodass Interessierte erneut mitbieten können.

'Buy Now' erzielte bereits in der Testphase der vergangenen Monate vielversprechende Ergebnisse. Bis heute wurden weltweit über 10.000 Objekte über 'Buy Now' verkauft, was den Verkäufer:innen fast fünf Millionen Euro Erlös einbrachte. Käufer:innen aus Deutschland haben über den 'Buy Now'-Button bereits knapp eine halbe Million Euro für Objekte ausgegeben. Die Funktion verkürzt die durchschnittliche Verkaufszeit um 50 Prozent: von sieben Tagen auf dreieinhalb Tage. Eine Rolex Explorer wurde in weniger als einer Minute (57 Sekunden) verkauft. Eine Hermès Kelly Bag, die einen Verkaufspreis von 25.000 Euro erzielte, ist international das bislang teuerste Objekt, das über 'Buy Now' erworben wurde.

'Buy Now' zieht eine neue Gruppe von Käufer:innen auf Catawiki an, die mit Auktionen weniger vertraut sind. So verzeichnete Catawiki doppelt so viele neue User:innen bei Objekten mit dem Vermerk zum sofortigen Kauf im Vergleich zu den Objekten ohne diese Option. Im ersten Quartal 2024 erzielte Catawiki einen 20-prozentigen Zuwachs an neuen Verkäufer:innen, die von der Möglichkeit, schneller zu verkaufen, angezogen wurden.

"Wir kombinieren das Beste aus der Welt des E-Commerce und des Auktionsmarktes. Die Art und Weise, wie wir unsere 'Buy Now'-Funktion eingerichtet haben, dient sowohl Käufer:innen, die Objekte sofort erwerben möchten, als auch Sammler:innen, die den Nervenkitzel einer Auktion lieben", so Frederik de Beer, Chief Commercial Officer bei Catawiki."Besondere Objekte gewinnen von Jahr zu Jahr mehr an Interesse und diese neue Funktion stellt sicher, dass Catawiki für jeden zugänglich ist".

Weitere neue Features erleichtern es ab sofort Interessierten, unter den wöchentlich über 75.000 Objekten, die auf Catawiki versteigert werden, das passende zu finden.

Die neue Entdeckungsseite, die täglich aktualisiert auf die Interessen der Käufer:innen zugeschnitten ist, ermöglicht es, die gewünschten Sammlerstücke doppelt so schnell zu finden. Neben neuen, kuratierten Kollektionen zu verschiedenen Themen, gibt es ab sofort auch verbesserte Möglichkeiten für Nutzer:innen, ihren Lieblingsobjekten, Auktionen und Verkäufer:innen zu folgen.

Frederik de Beer fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr über die Möglichkeiten, die die 'Buy Now'-Funktion bietet. Gerade mit Blick auf rund 100.000 Menschen aus Deutschland, die im letzten Jahr auf Catawiki ein Gebot abgegeben, aber die Auktion verloren haben - und die Millionen von Catawiki-Besucher:innen, die mit Auktionen nicht vertraut sind. Wir schätzen, dass wir dadurch zehnmal so viele Käufer:innen erreichen können."

Über Catawiki

Jede Woche werden auf Catawiki, dem führenden Online-Marktplatz für besondere Objekte, 75.000 Objekte angeboten - jedes einzelne geprüft und ausgewählt von Catawikis hunderten internen Expert:innen, die auf Kunst, Design, Schmuck, Mode, Oldtimer, Sammlerstücke und vieles mehr spezialisiert sind. Catawiki hat seinen Hauptsitz in Amsterdam und beschäftigt weltweit über 750 Mitarbeiter:innen.

Pressekontakt: Hannah Zukowski | hannah.zukowski@tonka-pr.com | +49 (0) 152 2182 1287 Lena-Marie Kern | lena-marie.kern@tonka-pr.com | +49 (0) 176 1577 9241

Weiteres Material: www.presseportal.de Quelle: Catawiki