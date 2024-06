SÜDWESTRUNDFUNK SWR Jazzpreis 2024 an Cansu Tanrikulu und Nick Dunston - Vokalistin und Kontrabassist aus Berlin erhalten den ältesten Jazzpreis Deutschlands / Übergabe am 23. Oktober 2024 in Ludwigshafen Der gemeinsam vom Land Rheinland-Pfalz und dem Südwestrundfunk vergebene SWR Jazzpreis geht 2024 an die Vokalistin Cansu Tanrikulu (li.) und den Kontrabassisten Nick Dunston. Die Preisvergabe findet am 23. Oktober 2024 im Rahmen des Enjoy Jazz Festivals im Kulturzentrum dasHaus in Ludwigshafen statt, wo Cansu Tanrikulu und Nick Dunston im Duo und im Trio mit dem Schlagzeuger Joey Baron auftreten werden. © SWR/Sermokas/Stuart, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im Rahmen einer engen, unternehmensbezogenen Berichterstattung im SWR-Zusammenhang bei Nennung "Bild: SWR/Sermokas/Stuart" (S2), SWR Presse/Bildkommunikation, Baden-Baden, Tel: 07221/929-24429, foto@swr.de © news aktuell GmbH