Hamburg. Die weltweit erfolgreiche Lifestylemarke ELLE und die Hamburger Premiumrösterei TORREFAKTUM gehen mit einem exklusiven ELLE Kaffeesortiment in Zukunft gemeinsame Wege. Zum Auftakt dieser Partnerschaft haben Freundinnen und Freunde des gehobenen Kaffees ab dem 28. Juni 2024 die Chance, an einem Gewinnspiel auf Instagram teilzunehmen, das von TORREFAKTUM mit hochwertigen Gewinnspielpreisen ausgestattet wird. Bis zum 12. Juli 2024 werden bei Instagram auf “ELLE Cafè Shop“ eine Nacht für zwei im mit vier Sternen gekrönten Maison ELLE Hotel Paris, 10 1-Jahres-Abos für das Magazin ELLE, 10 großzügige ELLE Probierpakete und 10 handgefertigte Sally Belly Mugs aus der Linie “Silky Rose“ von Sally`s Welt verlost. Thies Borch-Madsen, Geschäftsführer von TORREFAKTUM: “ Immer mehr Konsumentinnen erfreuen sich an Premium-Kaffees. Das nehmen wir zum Anlass, mit diesem Gewinnspiel und weiteren, geplanten Aktionen auf das exklusive ELLE Kaffeesortiment aufmerksam zu machen. ELLE steht für ultimative Lifestyle Erlebnisse, TORREFAKTUM steht für außergewöhnliche Manufaktur-Kaffees. Diese Kombination ist auf dem deutschen Kaffeemarkt eine absolute Seltenheit“. Zum 1.Juli 2024 werden alle in Hamburg ansässigen TORREFAKTUM Cafès mit dem neuen, exklusiven ELLE Sortiment, als Bohne oder als umweltverträglich hergestellte Kapseln, angeboten. www.torrefaktum.de, elle-cafe.shop.

