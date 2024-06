Ratingen. Wenn es um die Sicherheit ihres Kindes geht, fragen sich Eltern in vielen Situationen, was sinnvoll ist.

Wenn es um die Sicherheit ihres Kindes geht, fragen sich Eltern in vielen Situationen, was sinnvoll ist. Der Sicherheitsanbieter Verisure veröffentlicht daher in seinem Blog regelmäßig Experteninterviews zum Thema "Kinder & Sicherheit". In den aktuellen Beiträgen geht es um die Sicherheit von Kindern beim Herumklettern und um den sicheren Umgang mit Haustieren.

"In den Gesprächen mit den Experten kehrt ein Aspekt immer wieder: wenn Eltern unsicher sind oder sogar Angst haben, überträgt sich das auf das Kind, und es steigt das Risiko eines Unfalls oder einer Verletzung", weiß Izabela Basalo vom Sicherheitsanbieter Verisure. "Daher wollen wir mit unseren Blogartikeln einen Beitrag leisten, damit Eltern sich informieren und so die Kinder sicherer leben können." Eltern und andere Interessierte finden alle Artikel unter www.verisure.de/magazin in der Rubrik "Kinder & Sicherheit".

Sicherheit von Kindern beim Herumklettern

Herumzuklettern hat für Kinder viele positive Wirkungen. Eltern sollten es daher nach Ansicht der Bouldertrainerin Kira Bugislaus auf keinen Fall unterbinden, wenn Kinder klettern möchten. Vielmehr sollten sie sie unterstützen, wenn sie beginnen auf Möbeln herumzukraxeln oder auf Klettergerüste zu steigen. Im Interview mit Verisure erklärt die Expertin, wie das sicher gelingt, was Eltern dabei tun können und was sie besser lassen sollten.

Die Trainerin beschreibt auch, wie Kinder sicher auf Bäume klettern und wieder herunterkommen. Sie gibt Tipps zur Kleidung und Ausrüstung sowie zur Klettertechnik.

Sicherer Umgang von Kindern mit Haustieren

Ein Haustier ist für Kinder zwar auf jeden Fall ein Gewinn, doch es gibt auch Risiken. Die promovierte Tierärztin Constanze Pape sprach mit Verisure darüber, wie das Zusammenleben von Kindern und Haustieren gut und sicher gelingt.

Bereits bei der Auswahl des Haustieres sollten Eltern darauf achten, ob das Tier in seiner Sozialisierungsphase mit Kindern Umgang hatte. Für die Sicherheit des Kindes ist es vor allem wichtig, die Warnsignale des Tieres zu kennen. Die Expertin beschreibt, wie Tiere sich verhalten, wenn sie sich bedroht fühlen, und wie Eltern dann reagieren sollten.

Tipps für eine kindersichere Wohnung

Kleinkinder und Kinder im Vorschulalter erkunden zwar selbständig ihre Umgebung, sind aber noch nicht in der Lage, Gefahren richtig einzuschätzen. Auch wenn der Treppenschutz wieder abmontiert ist, hat sich das Thema Kindersicherheit in Haus und Wohnung noch nicht erledigt.

Der Sicherheitsanbieter Verisure hat daher in ein seinem Blog auch einen kurzen Ratgeber veröffentlicht, in dem Eltern erfahren, wie sie zuhause für die Sicherheit ihres Kindes sorgen können.

