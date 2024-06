Lübeck. Der Liebling unter den Burgergrills reißt mal wieder eine vermeintliche Gewissheit der Systemgastronomie ein und hebt neben den gewohnten Patties den “Smash Burger“ auf die Karte. Schon ab dem 24. Juni gibt es in den Restaurants den brandneuen Genuss, für den das Fleisch auf die Grillplatte gepresst wird. So bekommt es ordentlich Röst-Aromen “aufgedrückt“! Nach original amerikanischem Rezept und mit 100 Prozent Fleisch vom irischen Weiderind zubereitet, bietet der Neue eine einmalig intensive Geschmackserfahrung.

Die Regeln der Systemgastronomie? Für Peter Pane und seine Macher scheinen sie nur dafür gemacht zu sein, sie zu brechen. Hier hat vor allem die Einzigartigkeit System! Das Lübecker Unternehmen von Gründer Patrick Junge hat es geschafft, anstelle von bekannten Standards hausgemachte Cocktails, eigens entwickelte Patties und super persönlichen Service zu bieten und so kontinuierlich zu wachsen. Nun haben sich die Köpfe hinter der Marke einmal mehr neben erwartbare Pfade begeben. Am Anfang stand die Idee; es folgten heimliche Field Trips nach Irland, die Heimat besten Rindfleischs, und ein Deep Dive in die Rezeptwelt der authentisch-amerikanischen Burger Kitchen. Das Resultat ist nicht weniger als ein Knall, denn ab 24. Juni kommt der neue Smash Burger in die 54 Restaurants - und zeigt einmal mehr, dass für die Macher aus Lübeck die Komfortzone aus Veränderung besteht.

Smash: Ein Burger, der Maßstäbe setzt

Der Neue wird mit 100% frischem Rindfleisch aus irischer Weidehaltung belegt. Diese hohe Qualität schmeckt man. Neben dem Fleisch liegt das Geheimnis des Smash Burgers in seiner besonderen Zubereitung: Das Hackfleisch-Patty wird während des Bratens flach auf die heiße Grillplatte gedrückt. Durch dieses "Smashen" wird es außen besonders knusprig und karamellisiert, während es innen wunderbar saftig bleibt. Diese Technik verleiht ihm seinen einzigartigen Charakter und hebt ihn deutlich von herkömmlichen Burgern ab, denn das Ergebnis sind eine unverwechselbare Textur und bestes Fleischaroma.

Die beste Umarmung ever

Klar, dass die Peter Pane Rezeptentwickler für den Smash Burger ein Bun kreieren wollten, das etwas ganz Besonderes ist! Auch da liefert Peter Pane ab, das Brötchen wird nach Vorbild einer amerikanischen Original-Rezeptur gebacken und ist soft, lieblich und saftig - die perfekte Umarmung für das unvergleichliche Patty. Patrick Junge kommentiert die jüngste Kreation: "Wir wissen natürlich, dass unser Angebot sehr beliebt ist. Aber immer, wenn wir einen Weg sehen, es noch besser zu machen, werden wir den einschlagen. Wir sind sicher, dass wir mit dem Smash Burger einen neuen Liebling für sehr viele Menschen in die Menüs und auf die Teller holen."

Der Preis ist so heiß wie der Burger

Der Peter Pane Smash Burger kostet nur 8,90 Euro - und für noch mehr Genuss bietet Peter Pane das Upgrade auf den Double Smash Burger für nur 3 Euro mehr. Ein heißer Burger zu einem heißen Preis, der in jedes Menü gewählt werden kann. Ab dem 24. Juni dürfen sich alle Gäste auf dieses einmalige Geschmackserlebnis freuen!

Über Peter Pane

Leckeres Essen und ausgezeichnete Cocktails, dazu ein breites Angebot für Veganer, Vegetarier und Kinder: Die Burgerkette Peter Pane wächst seit ihrer Gründung 2016 mit einem kompromisslos guten Angebot, das die Zukunft gleich mitdenkt. Heute arbeiten mehr als 2.000 Menschen an 54 Standorten an diesem Erfolg. Bis zum Jahr 2025 sollen es 65 Standorte werden. Aus ihren Gewinnen finanziert die Burger-Kette, die unter der Paniceus Gastro Systemzentrale GmbH in Lübeck firmiert, verschiedene Herzensangelegenheiten. Mit "Peter schützt" setzt sich die Burgerkette für regionale Herkunft und einen hohen fleischlosen Anteil des kulinarischen Angebots ein. Mit "Peter pflanzt" werden insgesamt 1.000 Hektar Mischwald gepflegt und aufgeforstet, jährlich kommen mindestens 150.000 Bäume dazu; daneben wurden 600.000 Quadratmeter Blumenwiese geschaffen. Mit "Peter hilft" unterstützt die Gesellschaft jährlich mit ca. 250.000EUR Spenden für Projekte für Kinder und Jugendliche. Aber auch intern verfolgt Peter Pane gemeinschaftliche Werte: Mit Peters Akademie werden Mitarbeitende aus den eigenen Reihen auf eine Führungsverantwortung vorbereitet, unabhängig von ihren Abschlüssen.

