Rheinau-Linx. Ein echtes Luxushaus kann vieles sein: ein edles Designhaus im neu interpretierten Bauhausstil, eine repräsentative Stadtvilla mit exklusiven Anbauten oder ein barrierefreier Bungalow, der heute und auch in Zukunft Wohnkomfort garantiert. Unter Luxus versteht jeder etwas anderes, doch Individualität, Design und Hochwertigkeit sind Merkmale, die alle Luxushäuser gemein haben.

Ein echtes Luxushaus kann vieles sein: ein edles Designhaus im neu interpretierten Bauhausstil, eine repräsentative Stadtvilla mit exklusiven Anbauten oder ein barrierefreier Bungalow, der heute und auch in Zukunft Wohnkomfort garantiert. Unter Luxus versteht jeder etwas anderes, doch Individualität, Design und Hochwertigkeit sind Merkmale, die alle Luxushäuser gemein haben.

Die moderne und nachhaltige Holzfertigbauweise von WeberHaus bietet ideale Voraussetzungen für die Verwirklichung exklusiver Wohnträume. Der Fertighaushersteller ist seit 1960 spezialisiert auf die Planung und Umsetzung von Luxusvillen und kann zahlreiche Referenzen vorweisen. Hinsichtlich Größe, Grundrissgestaltung und Ausstattung des Hauses sind den Vorstellungen der Bauherrenschaft kaum Grenzen gesetzt. Die Planung und Gestaltung erfolgt in Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Verbindungsarchitekten von WeberHaus, es kann aber auch ein eigener Architekt beauftragt werden. Sowohl für das Außendesign als auch für die Grundrissgestaltung gilt: Es sind die individuellen Wohnwünsche und außergewöhnliche Details, die den Unterschied zwischen Luxus-Hausbau und Standardprogramm machen.

Ein Meisterwerk moderner Architektur

Das neueste Musterhaus des Fertighausherstellers WeberHaus im Bauzentrum Poing bei München verkörpert die Fusion von modernem Design und nachhaltiger Holzbauweise. Die klare, kubische Form wird durch auskragende Elemente akzentuiert, die dem Gebäude eine architektonische Finesse verleihen. Großzügige Glasflächen sorgen für maximale Offenheit und Lichtdurchflutung. Die Verwendung von Holz als Basis der Gebäudehülle verleiht den Räumlichkeiten ein warmes und einladendes Wohnklima, während die offenen Strukturen die Grenzen zwischen innen und außen verschwimmen lassen. Wohlfühlen und Gesundheit gehören bei WeberHaus zusammen. Daher verwendet der Fertighaushersteller von der ökologischen Gebäudehülle ÖvoNatur Therm bis zum Innenausbau natürliche, schadstoffarme Materialien. Zudem tragen alle Häuser das Zertifikat "wohnmedizinisch empfohlen" von der Gesellschaft für Wohnhygiene, Baumedizin und Innenraumtoxikologie sowie das Siegel "Gesünderes Bauen" vom TÜV Rheinland. Darüber hinaus wurde das Unternehmen vom Sentinel Holding Institut (SHI) als "Bauunternehmen für gesündere Gebäude" zertifiziert.

Ein Highlight für Design-Affine

Das Gebäude spricht design-affine Stadtliebhaber an, die die Offenheit und Individualität eines modernen Wohnkonzepts schätzen, sowie Menschen, die nach einer einzigartigen Wohnlösung suchen, die durch ästhetische Raffinesse und praktische Funktionalität überzeugt. Die Villa bietet mit über 200 Quadratmetern Wohnfläche großzügigen Raum für Familien oder Paare. Ein Highlight ist die Gestaltung des Innenraums durch Villa Projects. Mit rund 20 Jahren Erfahrung hat sich das Innenarchitekturbüro auf detaillierte und anspruchsvolle Wohnhäuser im Highend-Bereich spezialisiert. Die transparenten Durchgänge und offenen Raumkonzepte wurden nahtlos in den Innenausbau integriert, wobei Design und Materialien eine klare Linie bilden. Das anspruchsvolle Lichtkonzept schafft eine perfekte Balance zwischen Funktionalität und Ästhetik. Die Materialauswahl zeigt eine harmonische Farbpalette, die Naturtöne mit unaufdringlichen Akzenten wie Metallprofilen und 3D-Fliesen kombiniert. Aber nicht nur das Design überzeugt, sondern auch die neueste Technik: Das Smart-Home-System ermöglicht eine innovative Steuerung des Zuhauses. Photovoltaik-Anlage, Batteriespeicher und Wärmepumpe sorgen für eine hohe Energieeffizienz.

Baupartner für frei geplante Architektenhäuser

WeberHaus bietet nicht nur die Möglichkeit, individuelle Architektenhäuser zu realisieren, sondern gewährleistet auch ein hohes Maß an Sicherheit und Qualität. Dank der Festpreisgarantie haben Bauherren finanzielle Planungssicherheit. Zudem kommt bei WeberHaus alles aus einer Hand: Von der Planung über die Fertigung bis hin zur schlüsselfertigen Übergabe wird jeder Schritt des Bauprozesses koordiniert und durchgeführt. Bauherren müssen sich nicht um einzelne Gewerke kümmern, denn WeberHaus übernimmt die komplette Organisation und Ausführung. Die Fertigung der Häuser in Werkshallen mit modernster Technik ermöglicht eine millimetergenaue Produktion, die höchste Qualitätsstandards sicherstellt. Durch den Einsatz nachhaltiger Materialien und innovativer Technologien wird zudem eine hohe Energieeffizienz erreicht, die den Wohnkomfort steigert und die Umwelt schont. Wer ein Luxushaus in nachhaltiger Fertigbauweise sucht, das Individualität, Großzügigkeit und Hochwertigkeit verkörpert, findet in WeberHaus den idealen Baupartner.

Pressekontakt: Lisa Meier Presse- und Social-Media-Managerin WeberHaus GmbH & Co. KG Am Erlenpark 1 77866 Rheinau-Linx Tel.: 07853/83-407 E-Mail: presse@weberhaus.dewww.weberhaus.dewww.world-of-living.de

Weiteres Material: www.presseportal.de Quelle: WeberHaus GmbH & Co. KG