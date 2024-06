Soest, Germany. Dies bietet die AllTopHotels GmbH mit Sitz im westfälischen Soest.

Allein für Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH) finden sich über 75.000 Datensätze von Hotels mit drei und mehr Zimmern. Und pro Tag kommen weltweit etwa 15.000 neue Datensätze hinzu. Die täglichen KI-Verifizierungsprozesse überwachen, sammeln, analysieren und bereinigen Daten von über 100 relevanten OTAs, damit die Kunden von AllTopHotels ihren Zielmarkt mit den aktuellsten Hoteldaten erreichen.

Über die typischen Hoteldaten hinaus können die Nutzer mit mehr als 250 Filtern tief in den Markt der Übernachtungen eintauchen, um wichtige Erkenntnisse wie Standorte, Ausstattungen, Zimmeranzahl, Bewertungen, ADR, Mitarbeiter und vieles mehr zu gewinnen.

Der effektive Einsatz der über 250 Filter ermöglicht es den Partnern von AllTopHotels ihre potentiellen Kunden ganz gezielt und ohne Streuverluste anzusprechen. So lässt sich beispielsweise erkennen, welches PMS, Channel Management oder Booking Engine im jeweiligen Hotel zum Einsatz kommt. Darauf basierend können genau die Interessenten angesprochen werden, zu denen die eigenen Produkte und Angebote optimal passen. Diese zielgenaue Ansprache minimiert die Kosten für Marketing und Vertrieb.

Für alle regionalen Datenbanken mit Daten aus mehr als 200 Ländern stehen sämtliche Filtermöglichkeiten direkt zur Verfügung.

Der Kunde von AllTopHotels kann die Datensätze ganz einfach per "drag and drop" nach seinen Bedürfnissen filtern und auch ohne weitere Kosten exportieren. Auf die Daten kann benutzerfreundlich per API zugegriffen werden, wobei die Daten im JSON-Format vorliegen. Für den Kunden ist so der größtmögliche Nutzen gewährleistet. Weitere Informationen unter www.alltophotels.com

Die AllTopHotels GmbH wurde 2021 als UG in Soest gegründet. Ende 2023 erfolgte die Umwandlung in eine GmbH. Die AllTopHotels GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, verifizierte Datenbanken von Übernachtungsbetrieben anzubieten. Zu den Kunden gehören zahlreiche Unternehmen aus verschiedenen Ländern wie z.B. Profitroom, Triptease, RoomPriceGenie, Guestline, Amenitiz

