Summer of Champions

Schwerpunkt - Ab dem 7. Juli auf arte.tv

Ganz in der Tradition des "Summer of" widmet sich ARTE in diesem Sportjahr der Superlative vom 7. Juli bis 25. August 2024 immer sonntags und mittwochs im TV und jederzeit auf arte.tv in Dokumentationen, Spielfilmen und Konzerten den großen Champions der Popkultur. Mit dabei sind u. a. Queen, Céline Dion, Bruce Springsteen, Tina Turner und Rihanna!

>> Zum Dossier

WEB ONLY

Das Buch meines Lebens: Thomas Hitzlsperger

Dokumentation - Ab dem 28. Juni auf arte.tv

2014 macht Thomas Hitzlsperger als erster deutscher Fußballprofi seine Homosexualität öffentlich - ein Paukenschlag in der Domäne des Männerfußballs. Seither engagiert er sich immer wieder für Vielfalt und Toleranz. In seinem neuen Buch "Mutproben" schreibt er nicht nur über seine Erfahrungen vor und nach dem Coming-out, sondern auch darüber, welche Verantwortung der Profifußball für dieGesellschaft hat.

KINO | FERNSEHFILME | SERIEN

ArteKino Classics

Schwerpunkt - Gestartet im Juni bis Ende des Jahres

ARTE präsentiert zum dritten Mal eine Auswahl selten gezeigter und bedeutender Titel aus dem reichen europäischen Filmerbe. Die "ArteKino Classics" werfen einen neuen Blick auf die europäische Filmgeschichte von 1945 bis 1995. Diesen kulturellen Schatz voller Vielfalt bringt ARTE im linearen Programm und in der Mediathek auf arte.tv zum Vorschein. Mit dabei u. a. "Rom, offene Stadt" , "Die Schwindler" und "Die Blechtrommel".

>> Zum Dossier

WEB ONLY

Dicte - Die Unbestechliche

Serie, Staffel 1-3 - Ab dem 5. Juli auf arte.tv

"Dicte - Die Unbestechliche" ist eine Krimiserie des Autorinnen-Duos Dorte Warnøe Høgh und Ida Maria Rydén. Im Mittelpunkt steht eine vielschichtige Frauenfigur: die taffe Investigativjournalistin Dicte Svendsen, herausragend gespielt von der dänischen Schauspielerin Iben Hjejle. Arte.tv strahlt die drei Staffeln der Krimireihe aus, in der Dictes Recherchen schmerzhafte Erinnerungen in ihr wecken.

ONLINE FIRST

Bruder und Schwester

Spielfilm - Ab dem 10. Juli auf arte.tv

Sie hassen sich: Louis und Alice sind "Bruder und Schwester" und sprechen seit 20 Jahren nicht mehr miteinander. Plötzlich werden sie durch ein Familienunglück aus ihrem Alltag gerissen und können sich nicht länger ausweichen. Louis und Alice stellen sich gemeinsam der Gewalt und dem Schmerz ihrer Vergangenheit ... Ein Melodram mit Marion Cotillard.

AKTUALITÄT | GESELLSCHAFT | GESCHICHTE

WEB ONLY

Mit offenen Daten

Saudi-Arabien: Die Opfer von Neom, Stadt der Zukunft

Dokumentation - Ab dem 26. Juni auf arte.tv

Das Megaprojekt Neom gibt sich ein modernes, fortschrittliches Image. Doch gleichzeitig sitzen tausende saudi-arabische Bürger im Gefängnis... nur weil sie sich gegen die Enteignung ihres Grundbesitzes gewehrt haben. Folter, Todesurteile, jahrzehntelange Haftstrafen - die Doku deckt schwere Menschenrechtsverletzungen auf. Auch mehrere europäische Unternehmen sind am Projekt Neom beteiligt. Viele von ihnen unterstreichen ihr Engagement für Menschenrechte. Wie passt das zusammen?

WEB ONLY

Die Verteidiger

Dokumentation - Ab dem 5. Juli auf arte.tv

Der Fußballer Hakeem al-Araibi sollte in seinem Heimatland Bahrein wegen Unterstützung der Opposition in Haft, 2014 gelang ihm die Flucht nach Australien. Als er ein Visum für seine Hochzeitsreise nach Thailand beantragt, beginnt eine unglaubliche Geschichte, in die drei Länder, zwei Königsfamilien und der mächtigste Sportverband der Welt, die FIFA, verwickelt sind. Nach seiner Verhaftung in Thailand beginnt ein Wettlauf mit der Zeit: Sollte er nach Bahrein ausgeliefert werden, droht ihm der Tod.

ONLINE FIRST

Außenpolitik in Krisenzeiten - Welche Rolle spielt Europa?

Dokumentation - Ab dem 9. Juli auf arte.tv

Der Krieg in der Ukraine stellt die Europäische Union vor akute geopolitische Herausforderungen. Die Krisen häufen sich und der eskalierende Nahostkonflikt belastet den Zusammenhalt der 27 Mitgliedstaaten. Die Dokumentation zeigt, wie im Hintergrund, weitab vom Medienrummel, an der Krisenentschärfung gearbeitet wird. Sie begleitet den Alltag von Josep Borrell, Hoher Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, und seinem Team im Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) und gibt Einblick in das komplexe diplomatische Räderwerk der Union.

MUSIK

Opern-Sommer auf ARTE und arte.tv

Konzerte - Ab dem 4. Juli auf arte.tv

Auf ein großes Staraufgebot bei den Hotspots der sommerlichen Opernbühnen dürfen sich die ARTE-ZuschauerInnen in diesem Jahr freuen: Anna Netrebko,Yusif Eyvazov, Ermonela Jaho, Benjamin Bernheim bezaubern mit ihrem Gesang in Produktionen so namhafter Regisseure wie Dmitri Tcherniakov, Claus Guth oder Andrea Breth - und dies vor den eindrucksvollen Kulissen der Salzburger Festspiele, der Opernfestspiele von Aix-en-Provence und des malerischen Markusplatzes in Venedig.

>> Zum Dossier

