München. Radio spielt in Bayern nach wie vor eine zentrale Rolle.

Radio spielt in Bayern nach wie vor eine zentrale Rolle. Es erreicht täglich mehr als drei Viertel der Bevölkerung (78,5 Prozent; 2023: 81,3 Prozent). Zu diesem Ergebnis tragen ganz maßgeblich die mehr als 80 bayerischen Lokalradios bei: Fast ein Viertel der Menschen über 14 Jahre im Freistaat (23,6 Prozent; 2023: 24,3 Prozent) schaltet werktags Lokalradio ein. Aufgrund des vergleichsweise geringen Verlusts können die lokalen Sender ihren Marktanteil auf rund 19 Prozent erhöhen (+1 Prozentpunkt) - zusammen mit den landesweiten privaten Programmen sind es sogar 39 Prozent (+2 Prozentpunkte).

Traditionell stark sind die privaten Sender bei den 14- bis 49-Jährigen: Hier erreichen sie einen Marktanteil von 47 Prozent und liegen damit deutlich vor den Programmen des Bayerischen Rundfunks (35 Prozent). Besonders hoch im Kurs bei dieser wichtigen Zielgruppe sind die Lokalradios mit 23 Prozent Marktanteil, vor Bayern 1 (16 Prozent), ANTENNE BAYERN (15 Prozent) und Bayern 3 (14 Prozent). Damit bestätigen die Lokalen erneut ihre Top-Programmkompetenzen und unterstreichen ihre Relevanz: Neben der Musik sind lokale Informationen der Hauptgrund, Lokalradio zu hören.

Das zeigen die neuen Ergebnisse der Funkanalyse Bayern 2024, die im Auftrag der bayerischen Anbieter durchgeführt und unter Förderung und Koordination der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) erstellt wurde. Sie wurden heute im Rahmen der Lokalrundfunktage präsentiert.

BLM-Präsident Dr. Thorsten Schmiege zu den Ergebnissen den Funkanalyse Bayern 2024:

"Lokales Radio und lokales Fernsehen sind als Qualitätsmedien, die verlässliche Informationen bieten, für die Menschen in Bayern unverzichtbar. Aber, auch das bestätigen die Ergebnisse der Funkanalyse Bayern 2024: Ohne Innovationswillen und den Mut, Dinge neu zu denken, geht es nicht. Hauptgrund für die erfreulichen Ergebnisse aus meiner Sicht: Der lokale Rundfunk ist weit mehr als bloße Informationsquelle. Er ist auch Stimme der Bürgerinnen und Bürger. Hier kommen ihre Themen nicht nur zur Sprache. Hier wird auch ihre Sprache gesprochen. Lokalfunk trägt so ganz wesentlich zur Meinungsbildung und zur kulturellen Vielfalt in unserem Land bei. Und, nicht zuletzt: Qualität und Lokalität zahlen sich bei den Reichweiten aus."

Lokal-TV bleibt stabil

Bemerkenswert ist, dass trotz der zunehmenden Konkurrenz durch Streaming & Co. die 14 bayerischen Lokal-TV-Programme ihre Tagesreichweite halten können. Wie im Vorjahr erreichen sie 746.000 Zuschauerinnen und Zuschauer an einem durchschnittlichen Tag unter der Woche.

Die Konvergenz schreitet weiter voran: Mittlerweile haben fast drei Viertel der Menschen im Freistaat (72 Prozent) zu Hause einen Fernseher, der mit dem Internet verbunden ist, oder streamen TV-Sendungen über andere Geräte wie PC, Laptop, Smartphone oder Tablet. Trotzdem kommt das Gros der Tagesreichweite des bayerischen Lokalfernsehens nach wie vor aus Haushalten mit Kabel- (52 Prozent) oder Satelliten-Empfang (34 Prozent).

Wie gut das Lokalfernsehen bei seinem Publikum ankommt, zeigen seine herausragenden Imagewerte. Auch die Relevanz von Lokalfernsehen und seine Bedeutung für die Lebensrealität vor Ort wurden erneut bestätigt: So findet jeweils deutlich mehr als die Hälfte der Befragten, die in den letzten zwei Wochen ein Lokal-TV-Programm gesehen haben, dass Lokal-TV alle Meinungen zu Wort kommen lässt (61,2 Prozent) und Themen bringt, die interessieren (59,8 Prozent). Gut 40 Prozent geben an, Lokal-TV sei eine wertvolle Hilfe bei der Meinungsbildung.

17:30 SAT.1 Bayern konnte sein gutes Vorjahresergebnis noch deutlich steigern und erreicht werktags 435.000 Menschen ab 14 Jahren in Bayern (2023: 392.000). Zur Sendezeit auf Sat.1 erzielt das Programm damit einen Spitzen-Marktanteil von fast 13 Prozent (+ 1,7 Prozentpunkte) in SAT.1-Fensterhaushalten.

Kantar befragte für die Hörfunk-Studie von Januar bis März 2024 rund 23.000 Menschen ab 14 Jahren in Bayern; für die Fernseh-Studie befragte das Marktforschungsinstitut GIM von November 2023 bis Februar 2024 rund 9.000 Personen. In die Ergebnisse der Funkanalyse Fernsehen 2024 fließen zudem die Daten aus dem Vorjahr ein. Alle Ergebnisse zu den Reichweiten der lokalen Radio- und TV-Sender in Bayern finden Sie hier.

