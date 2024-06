Unterföhring. 25. Juni 2024. “Als der Anruf kam und sie von ,Raubkatze' geredet haben, dachte ich zuerst, die meinen mich damit. Aber das war dann anders“.

25. Juni 2024. "Als der Anruf kam und sie von ,Raubkatze' geredet haben, dachte ich zuerst, die meinen mich damit. Aber das war dann anders". Ilka Bessin erwartet am Freitag, 28. Juni, um 20:15 Uhr in SAT.1 eine Herausforderung der besonderen Art: Katzen dressieren. Nicht direkt Raubkatzen - ihre Exemplare messen um die 50 Zentimeter und sind sogar ziemlich flauschig. Aber sich mit vier Hauskatzen anzufreunden ist leichter gesagt als getan. "Ich dachte immer, ich bin eingebildet. Aber so eine Katze...", philosophiert der Comedy-Star. Ist es überhaupt möglich, Katzen zu dressieren? Einen persönlichen Trick hat Ilka schon raus: "Die arbeiten nur mit Wurst. Ich kenne das ja." Wird diese Ähnlichkeit ihnen zum Erfolg verhelfen? Das Ergebnis zeigt SAT.1 bei "Stars in der Manege" am Freitag.

In der Manege warten nicht nur tierische Herausforderungen: atemberaubende Akrobatik in schwindelerregender Höhe, aufregende Reiteinlagen auf galoppierenden Pferden und mysteriöse Zaubertricks, die Menschen durchlöchern und verschwinden lassen. Diese Comedians treten gemeinsam mit Ilka Bessin an: Wigald Boning, Ingolf Lück, Lisa Feller, Ariane Alter, Martin Klempnow und Luke Mockridge. Wer legt die beste Performance hin? Und wer schafft es, als Sieger aus der Manege herauszutreten?

So funktioniert "Stars in der Manege":

In der SAT.1-Show wagen sich die Stars unter Anleitung professioneller Artisten des Münchner Circus Krone an herausragende Akrobatik, zauberhafte Magie und lustige Clownerie. Das Publikum kürt am Ende der Show einen Gewinner. Zirkusdirektor Jörg Pilawa moderiert, während Sarah Harrison exklusiv auf Joyn hinter die Kulissen blickt. Produziert wird "Stars in der Manege" von Constantin Entertainment.

"Stars in der Manege" am Freitag, 28. Juni 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Alle aktuellen Informationen und Bildmaterial zur Show finden Sie auf http://presse.sat1.de/StarsInDerManege

