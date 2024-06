Eschborn. Andrea Gisle Joosen, Feiyu Xu und Wolfgang Emmerich als neue Mitglieder gewählt

Gemäß der Strategie, Kundinnen und Kunden auf globaler Ebene noch besser zu unterstützen, hat die Zühlke Gruppe im Rahmen einer Generalversammlung am 20. Juni drei neue Mitglieder in den Verwaltungsrat gewählt. Mit der Wahl von Andrea Gisle Joosen, Feiyu Xu und Wolfgang Emmerich will das Unternehmen seine Position als globaler Partner für die technologiegestützte Transformation durch die Einbringung vielfältiger Kompetenzen und Führungsqualitäten stärken.

Philipp Sutter, Präsident des Verwaltungsrats von Zühlke, kommentiert: "Wir freuen uns sehr, Andrea, Feiyu und Wolfgang als neue Mitglieder willkommen heißen zu dürfen. Mit ihren vielfältigen Erfahrungen und Perspektiven werden sie uns bei der Entwicklung der Gruppe zu einem globalen Partner für die technologiegestützte Transformation mit wertvollen Impulsen und Strategien unterstützen. Jedes Mitglied bringt einzigartige Fähigkeiten mit und ich bin davon überzeugt, dass wir dank ihrer Beiträge noch besser in der Lage sein werden, außergewöhnlichen Mehrwert zu liefern - für unsere Kundschaft, die Gesellschaft und den Planeten."

Andrea Gisle Joosen verfügt über einen soliden Hintergrund in Führungs- und Beratungsfunktionen in verschiedenen Industrien, darunter die Technologiebranche, Konsumgüter und der Einzelhandel. Sie ist derzeit Vorstandsvorsitzende von Bilprovningen AB und Charge Amps AB sowie nicht geschäftsführende Direktorin von evoke plc, Viaplay AB, Logent AB und Stadium AB. Darüber hinaus ist sie im schwedischen Handelsverband und beim Women's Leadership Award in Schweden in beratender Funktion tätig. "Ich freue mich, dem Verwaltungsrat von Zühlke beizutreten und dort meine Erfahrung in der Digital- und Technologiebranche zu nutzen, um die globalen Ambitionen des Unternehmens voranzutreiben", so Joosen.

Feiyu Xu ist eine preisgekrönte KI-Forscherin und angesehene Expertin in der Technologiebranche. Sie ist derzeit nicht geschäftsführende Direktorin der Airbus Group und der Chain IQ Group sowie Aufsichtsratsmitglied der ZF Group. Feiyu Xu war unter anderem bei SAP und Lenovo tätig, wo sie KI-Initiativen leitete und maßgeblich zur Transformation der Unternehmen beitrug. "Es ist mir eine Ehre, dem Verwaltungsrat von Zühlke beizutreten. Ich freue mich darauf, meine Expertise im Bereich KI einzubringen, um technologiegestützte Transformationen für eine nachhaltige Zukunft voranzutreiben", sagt Xu.

Wolfgang Emmerich ist für Zühlke kein Unbekannter. Er stieß bereits 1998 zum Unternehmen und spielte eine Schlüsselrolle beim Aufbau der Präsenz in Großbritannien. Wolfgang Emmerich wurde im Dezember 2000 Partner der Zühlke Gruppe und ist seit 2009 CEO von Zühlke in Großbritannien. Seine weitreichende internationale Erfahrung bei Zühlke und sein berufliches Netzwerk werden für die erfolgreiche Globalisierung von Zühlke von entscheidender Bedeutung sein. Emmerich kommentiert: "Es ist ein Privileg, Zühlke weiterhin begleiten und die globalen Expansionsaktivitäten des Unternehmens mitsteuern zu dürfen."

Als weltweit tätiger Innovationsdienstleister kreiert Zühlke neue Ideen und Geschäftsmodelle für Kunden in den unterschiedlichsten Branchen. Auf Basis neuester Technologien erschafft und transformiert Zühlke Dienstleistungen und Produkte - von der initialen Vision über die Entwicklung, die Produktion und die Auslieferung bis hin zum Betrieb. Darüber hinaus bietet der Zühlke Venture-Capital-Service Finanzierungen für Start-ups im Hightech-Bereich an.

Zühlke wurde 1968 in der Schweiz gegründet und ist im Besitz von Partnern. Die 1900 Mitarbeitenden sind in Bulgarien, Deutschland, Großbritannien, Hongkong, Österreich, Portugal, der Schweiz, Serbien, Singapur sowie Vietnam tätig.

