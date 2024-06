Bochum. Große Gefühle in den UCI Kinos. Der sensationelle Erfolg von Alles Steht Kopf 2 setzt sich auch in der zweiten Startwoche unvermindert fort.

Große Gefühle in den UCI Kinos. Der sensationelle Erfolg von Alles Steht Kopf 2 setzt sich auch in der zweiten Startwoche unvermindert fort. So haben sich auch an diesem Wochenende wieder Kinofans aller Altersgruppen entschieden, ihr Ticket für ein UCI Kino zu buchen und den Animationshit in bester Bild- und Soundqualität zu genießen. Mit Vorstellungen in IMAX, iSense, in englischer Originalfassung und in englischer Originalfassung mit Untertiteln bieten die UCI Kinos ein herausragendes Kinoerlebnis. Heute starten die UCI Kinos den Vorverkauf von Ich - Einfach Unverbesserlich 4 und erwarten ein weiteres Kinohighlight dieses Sommers.

Ramon Biarnés, Geschäftsführer Süd- und Nordeuropa der Odeon Cinemas Group, zu der UCI gehört, kommentiert den Erfolg von "Alles Steht Kopf 2" in den Kinos des Unternehmens. "Der Erfolg des Films spiegelt den wachsenden Hunger nach Kino wider, den das Publikum das ganze Jahr über gezeigt hat und der sich in der Sommersaison fortsetzt. Die Menschen wissen, dass man die besten Geschichten auf der großen Kinoleinwand erleben muss, und wir verfügen über die beste Technik und den besten Komfort, um unseren Gästen das beste Erlebnis zu garantieren", erklärt er.

UCI verfügt mit -Luxe, IMAX und iSense über die besten Bild- und Tontechnologien für Projektionen auf der großen Leinwand sowie über klimatisierte Säle und Sitze, die, wie im Falle der LUXE-Kinos, für einen höheren Komfort mit Liege- und Sitzplätzen ausgestattet sind. Außerdem haben die Kinobesucher mit der Kinoflatrate Unlimited Card die Möglichkeit, so viele Vorführungen zu besuchen, wie sie möchten.

Neu und innovativ sind auch die Sammelkarten, die die UCI Kinos seit "Alles Steht Kopf 2" zu den großen Filmen des Sommers anbieten. So können kleine und große Kinogäste das Kinovergnügen im Scheckkartenformat mit nach Hause nehmen und sich immer aufs Neue an das Kinoerlebnis erinnern.

"Alles Steht Kopf 2" läuft in allen UCI Kinos. "Ich - Einfach Unververbesserlich 4" startet am 8. Juli in allen UCI Kinos. Am 7. Juli gibt es die Preview im Familienkino. Am 13. Juli die inklusive, autismusfreundliche Vorstellung und ein UCI Kids Club Event mit einer Überraschung für jedes Kids Club Mitglied. Alle Infos und Tickets unter uci-kinowelt.de

