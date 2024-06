Berlin. Die Hochzeitssaison hat begonnen und die Suche nach dem perfekten Hochzeitsfotograf:innen ist in vollem Gange.

Die Hochzeitssaison hat begonnen und die Suche nach dem perfekten Hochzeitsfotograf:innen ist in vollem Gange. Eine aktuelle Untersuchung von Skylum, einem führenden Anbieter von KI-basierter Bildbearbeitungssoftware wie Luminar Neo, zeigt, wie unterschiedlich die Preise für Hochzeitsfotograf:innen in den größten Städten Deutschlands sind.

Preisunterschiede in deutschen Städten

Brautpaare mit einem begrenzten Budget können sich in Dortmund über besonders erschwingliche Preise für Hochzeitsfotografie freuen. Die Stadt in Nordrhein-Westfalen führt das Ranking mit einem durchschnittlichen Stundensatz von nur 172,88 Euro an. Auf dem zweiten Platz liegt Bonn, wo Hochzeitsfotograf:innen im Schnitt 181,05 Euro pro Stunde berechnen. Mit einem Stundensatz von 181,05 Euro belegt Berlin den dritten Platz des Rankings. Mit den vergleichsweise teuersten Preise für Hochzeitsfotograf:innen müssen Paare in Frankfurt am Main, Hamburg und Köln mit Stundensätzen von 231,40 Euro, 230,68 Euro bzw. 228,53 Euro rechnen.

Momente für die Ewigkeit: Mit diesen Tipps gelingen dir die perfekten Hochzeitfotos

Auf was Hochzeitsfotograf:innen achten sollten, weiß der renommierte walisische Hochzeitsfotograf und Luminar Neo Ambassador Matthew Browne:

Tipp 1: Flexibilität bei jedem Wetter: Eine gute Vorbereitung auf unterschiedliche Wetterbedingungen ist entscheidend. Fotograf:innen sollten auch bei schlechtem Wetter kreativ bleiben und den stürmischen Himmel oder Pfützen für einzigartige Aufnahmen nutzen.

Tipp 2: Epische Locations: Beeindruckende Orte sind der Schlüssel zu unvergesslichen Porträts. Fotograf:innen sollten das Gelände des Veranstaltungsortes erkunden und nahegelegene Strände, Wälder oder historische Denkmäler in Betracht ziehen.

Tipp 3: Bearbeite die Fotografien mit Bildbearbeitungsprogrammen wie Luminar Neo: Luminar Neo bietet Fotograf:innen leistungsstarke Werkzeuge für die Bildbearbeitung:

Automatische Staubfleckenentfernung: Entfernt Staubflecken, die beim Objektivwechsel entstehen.

Porträtbearbeitung: Face AI und Skin AI verbessern das Aussehen von Gesichtern und Haut.

Intuitive Werkzeuge: Accent AI passt Sättigung, Belichtung und Kontrast automatisch an. Mit der Funktion "Stimmung" können sofortige Farbkorrekturen durchgeführt werden.

Voreinstellungen: Speichere bevorzugte Bearbeitungseinstellungen und wende sie später wieder an.

