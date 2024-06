Berlin. Am 23.

Am 23. Juni 2024 war es endlich so weit: In der Alten Münze fand das erste Highlight-Event der Flying Steps Academy in Zusammenarbeit mit kinder Joy of Moving statt. Mit dabei waren über 150 Kinder von der 1. bis 7. Klasse, die gemeinsam mit den beiden kinder Joy of Moving-Testimonials Malcom Meckert und Chiara Tews einen Tag voller Tanzspaß erlebten.

Im Mittelpunkt des Events stand neben einem intensiven Dance-Workshop ein interaktiver Tanzparcours, der spannende Tech-Innovation mit einer exklusiven Dance Challenge kombinierte. Entwickelt wurde das Konzept von der Flying Steps Academy als größte urbane Tanzschule Deutschlands in Zusammenarbeit mit kinder Joy of Moving.

An vier Stationen - vom Kinderzimmer bis ins Tanz-Studio - konnten sich die jungen Dancer beweisen: Am "Rhythm-Buzzer" galt es, das Taktgefühl unter Beweis zu stellen, gefolgt von einem reaktiven "Dance Floor", wo die Kids auf kurz aufleuchtenden Paneelen die richtige Schrittfolge meistern mussten. An der dritten Station "Express Yourself" wurden die Armbewegungen über eine neuartige Sensortechnik getrackt, um die richtige Ausführung der Choreo zu testen. Das Herzstück des Tanzparcours war eine "Videobox", in der Kids ihre neu erlernten Moves anwenden konnten. Das Ergebnis: ein personalisiertes Dance-Video gemeinsam mit den virtuell hinzugefügten kinder Joy of Moving-Testimonials Malcom und Chiara.

Vartan Bassil, Gründer der Flying Steps: "Im Rahmen der Partnerschaft mit kinder Joy of Moving führen wir Schulworkshops in ganz Deutschland durch - gestartet sind wir in diesem Jahr mit über 300in Berlin und München. Die Workshops sollen den Kindern in erster Linie grundlegende Tanztechniken vermitteln und ihnen die Möglichkeit geben, ihre kreativen Talente zu entfalten. Maximalen Dance-Spaß gibt es dann bei den Highlight-Events - das erste und damit unsere Premiere fand heute hier in Berlin statt und war ein voller Erfolg."

Chiara Tews ergänzt: "Es war unglaublich, die Reaktion der Kinder zu sehen, als sie zum ersten Mal im Parcours standen. Ich finde das klasse, wie begeistert die Kids sind, und ich bin stolz darauf, Teil dieses neuen Formats zu sein. Tanzen hat mein Leben bereichert und ich freue mich darauf, meine Erfahrungen mit den Kindern zu teilen und sie zu inspirieren." Malcom Meckert:"Bewegung und Tanz spielen eine wichtige Rolle in der Entwicklung von Kindern und ich freue mich sehr darauf, mit den Kindern tolle Choreographien zu entwickeln und ihnen unvergessliche Momente zu bescheren."

Am 21. Juli 2024 wird es ein weiteres Highlight-Event von kinder Joy of Moving und der Flying Steps Academy in der Freiheitshalle in München geben. Die kostenlose Anmeldung von Kindern von der 1. bis 7. Klasse ist möglich unter: Anmeldung - Highlight-Event in München

Seit über 18 Jahren setzt sich kinder Joy of Moving in Deutschland dafür ein, Kinder und Jugendliche für Sport und Bewegung zu begeistern. Mit dem neusten Projekt in Zusammenarbeit mit der Flying Steps Academy, der größten urbanen Tanzschule Deutschlands, erweitert kinder Joy of Moving sein Programm um das Thema Tanzen.

Weitere Informationen über kinder Joy of Moving finden Sie unter: www.kinderjoyofmoving.de

Pressekontakt: Pressestelle kinder Joy of Moving SIDELINES Lena Ratzlaff lr@sidelines.agency

Weiteres Material: www.presseportal.de Quelle: Ferrero/Kinder Joy of moving