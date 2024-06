Unterföhring. Unterföhring, 24. Juni 2024 - In der kommenden Nacht folgt der große Stanley-Cup-Showdown in Sunrise, Florida.

Sky Sport überträgt Spiel 7 zwischen den Florida Panthers und den Edmonton Oilers in der Nacht von Montag auf Dienstag ab 1:45 Uhr live, wahlweise mit deutschem Kommentar oder dem amerikanischen Originalkommentar

Für Sky Sport im Einsatz: Moderator Olivier Zwartyes, Kommentator Marcel Meinert sowie die Experten Patrick Köppchen und Frank Mauer

"NHL Spezial - Der Draisaitl-Traum" heute um 20:00 Uhr auf Sky Sport News

Unterföhring, 24. Juni 2024 - In der kommenden Nacht folgt der große Stanley-Cup-Showdown in Sunrise, Florida. Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers gastieren in der Amerant Bank Arena bei den Florida Panthers im entscheidenden Spiel 7, nachdem das kanadische Eishockeyteam bereits nach drei Partien 0:3 zurücklag.

Doch dank der furiosen Aufholjagd könnte Edmonton nun das erste NHL-Team seit 1993 werden, das den Stanley Cup nach Kanada holt und der Kölner Leon Draisaitl zudem erst der sechste Deutsche, der die begehrteste Trophäe im Welteishockey gewinnt.

Ab 1:45 Uhr begrüßen Olivier Zwartyes und Experte Frank Mauer die Zuschauer auf Sky Sport Mix. Marcel Meinert kommentiert das Match und wird hierbei von Experte Patrick Köppchen unterstützt.

Stanley Cup Final Florida Panthers gegen Edmonton Oilers - Spiel 7

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 25.6.

ab 1:45 Uhr mit deutschem Kommentar auf Sky Sport Mix

