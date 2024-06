Neuss. Tineco, Entwickler und Hersteller innovativer Haushaltsgeräte und Bodenreiniger, veranstaltet im Zeitraum vom 24. Juni bis zum 20.

Tineco, Entwickler und Hersteller innovativer Haushaltsgeräte und Bodenreiniger, veranstaltet im Zeitraum vom 24. Juni bis zum 20. Juli 2024 zum bereits dritten Mal ein Trade-up-Event. Dabei handelt es sich ein Tauschgeschäft, bei welchem Besitzer*innen eines Staubsaugers jedweder Marke ihr altes Gerät eintauschen können und im Gegenzug einen Preisnachlass für den Kauf eines ausgewählten Produktes von Tineco erhalten.

Beim diesjährigen Trade-up-Event sind die Rabatte auf den Erwerb der Nass- Trockensauger FLOOR ONE STRETCH S6 und FLOOR ONE SWITCH S7, die die Vorgänge des Saugens und Wischens in jeweils einem Gerät vereinen, anwendbar. Die Höhe der Gutschrift orientiert sich am Wert des eingetauschten Gerätes. Überschreitet dieser den Wert von 200 Euro, gewährt Tineco im Rahmen der Tauschaktion 100 Euro Preisnachlass. Andernfalls erhalten Teilnehmer*innen einen Rabatt von 50 Euro. Um im Zuge der Aktion noch mehr Geld sparen zu können, bietet Tineco allen Teilnehmer*innen die Möglichkeit, jene durch den Trade-up erhaltenen Gutschriften mit den Vergünstigungen, die anlässlich des im Juli anstehenden Tineco Prime Sales geboten werden, zu kombinieren.

FLOOR ONE STRETCH S6

Der FLOOR ONE STRETCH S6 zeichnet sich insbesondere durch seine Flexibilität aus. Dank 180°-Lay-Flat lässt sich das Gerät mühelos auch auf tiefer liegenden Flächen, z.B. unter Möbeln, anwenden. Die Tineco HyperStretch Technologie erlaubt es, auch Staub in engen Räumen mühelos zu entfernen, da sich der FLOOR ONE STRETCH S6 auf eine Größe von 5,1 Zoll komprimieren lässt.

Das 3-Kammer-Schmutzwasser-Trennsystem verhindert, dass verschmutztes Wasser mit dem Motor in Berührung kommt. Zusätzliche Flexibilität verschaffen Mini-Hilfsräder sowie das 45°-Design, die ein einfaches Manövrieren des Gerätes - auch im flach liegenden Zustand - erlauben. Nach dem Abschluss der Reinigungsarbeiten lässt sich das Gerät mittels FlashDry-Selbstreinigung per Knopfdruck säubern. Auf 70° C erwärmtes Frischwasser löst effektiv Rückstände an der Bürstenwalze und dem Rohr in zwei Minuten. Anschließend erfolgt bei gleicher Temperatur eine fünfminütige versiegelte Trocknung, um eine durchgehend leistungsstarke Wasserentnahme sicherzustellen. Um die Bürste zu trocknen und Gerüche zu reduzieren, rotiert die Bürstenwalze in beide Richtungen.

FLOOR ONE SWITCH S7

Der FLOOR ONE SWITCH S7 ist nicht minder vielseitig einsetzbar. Der integrierte SwitchPro-Motor ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen den Funktionen des Staubsaugers sowie Bodenwischers. Verschiedene im Lieferumfang enthaltene Aufsätze für weiche Oberflächen, Ritzen und schwer zugängliche Stellen weiten das Einsatzgebiet des Gerätes auf alle Bereiche der eigenen vier Wände aus. Mit der MHCBS-Technologie ausgestattet ist der FLOOR ONE SWITCH S7 in der Lage, schmutziges Wasser mittels anhaftender Abstreifer-Komponenten effizient zu recyceln und konstant 450 Mal pro Minute mit frischem Wasser zu wischen. Insbesondere Heimtierhalter*innen werden die ZeroTangle-Bürste zu schätzen wissen. Diese verhindert das Verheddern von Tierhaaren und unterbindet dadurch einen Verlust der Saugkraft. Auch der FLOOR ONE SWITCH S7 verfügt über die FlashDry-Selbstreinigung.

Weitere Informationen über das dritte Trade-up-Event von Tineco finden Sie hier.

Über Tineco

Tineco wurde 1998 mit der Markteinführung seines ersten Staubsaugers gegründet und hat die Innovation in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte vorangetrieben. Tineco hat sich auf die Entwicklung innovativer, smarter Technologien spezialisiert, die alltägliche Haushaltsprodukte intelligenter und benutzerfreundlicher machen. Mit seinem PURE ONE Staubsaugerportfolio und der Einführung der ersten smarten Nass-/Trockensaugerlinie auf dem Markt - der FLOOR ONE Serie - hat sich Tineco schnell zu einem führenden Unternehmen in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte entwickelt.

Pressekontakt: silvia.shi@tineco.com

Weiteres Material: www.presseportal.de Quelle: Tineco