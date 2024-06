München. Die ARD überträgt am kommenden Mittwoch, 26.

Die ARD überträgt am kommenden Mittwoch, 26. Juni, ab 17:05 Uhr live die dritten und entscheidenden Vorrundenspiele der Gruppen E und F im Ersten und in der ARD Mediathek. Ab 18:00 Uhr geht es zunächst für die Slowakei gegen Rumänien - in dieser Gruppe haben alle Mannschaften aktuell drei Punkte. Wer als Sieger vom Platz geht, wird also sicher das Achtelfinale erreichen. Reporterin der Partie ist Christina Graf, begleitet von Co-Kommentator Thomas Broich. Esther Sedlaczek moderiert das Spiel live aus dem Stadion in Frankfurt gemeinsam mit Experte Thomas Hitzlsperger.

Im Anschluss folgt ab 20:15 Uhr live im Ersten und in der ARD Mediathek die Übertragung Tschechien - Türkei (Anstoß: 21:00 Uhr). Auch in dieser Gruppe ist noch lange nichts entschieden. Zwar hat die Türkei als aktueller Tabellenzweiter die vermeintlich bessere Ausgangsposition, aber auch die Tschechen hätten mit einem Sieg in diesem Spiel die besten Aussichten auf das Achtelfinale. Alexander Bommes präsentiert die Partie live aus Hamburg, an seiner Seite Experte Bastian Schweinsteiger. Gerd Gottlob kommentiert gemeinsam mit Almuth Schult.

Den Abschluss des langen und spannenden EM-Abends im Ersten und in der ARD Mediathek bildet das Sportschau EM-Kneipenquiz mit Stephanie Müller-Spirra, live ab 23:30 Uhr aus dem "Kuhhirten" in Bochum.

Die gestrige Live-Übertragung des dritten Vorrundenspiels des Gastgebers gegen die Schweiz erzielte die bislang höchste Einschaltquote dieses Turniers: Insgesamt 25,566 Mio. Zuschauer sahen das 1:1-Unentschieden, der Marktanteil lag bei 73,4 Prozent. Auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnte die ARD punkten: 9,879 Mio. schalteten die Übertragung ein, das entsprach einem Marktanteil von 84,4 Prozent. Das Sportschau EM-Kneipenquiz im Anschluss erreichte 2,374 Mio. Zuschauer und einen Marktanteil von 23,2 Prozent.

Sendeplanung:

Mittwoch, 26. Juni 2024 17:05-20:00 Uhr UEFA Fußball-Europameisterschaft 2024Sportschau 18:00 Uhr Slowakei - RumänienVorrunde Gruppe E Moderation: Esther Sedlaczek Experte: Thomas Hitzlsperger Reporterin: Christina Graf Co-Kommentator: Thomas Broich Übertragung aus Frankfurt 20:15-23:30 Uhr UEFA Fußball-Europameisterschaft 2024Sportschau 21:00 Uhr Tschechien - TürkeiVorrunde Gruppe F Moderation: Alexander Bommes Experte: Bastian Schweinsteiger Reporter: Gerd Gottlob Co-Kommentatorin: Almuth Schult Übertragung aus Hamburg 23:30 Uhr SportschauEM-Kneipenquiz Moderation: Stephanie Müller-Spirra Übertragung aus Bochum

Pressekontakt: ARD Sportkoordination, Swantje Lemenkühler, Tel. 089/55 89 44 780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@ard.de und WDR Kommunikation, Telefon 0221 220 7100, E-Mail: kommunikation@wdr.de

Weiteres Material: www.presseportal.de Quelle: ARD Das Erste