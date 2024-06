München. “Dass ich im Kopfball gut bin, das wissen wir glaube ich.

"Dass ich im Kopfball gut bin, das wissen wir glaube ich. Ich mache das aber auch echt ganz gut", sagt Superjoker Niklas Füllkrug selbstbewusst, nachdem er den deutschen Gruppensieg in der 92. Minute mit seinem 1:1 gegen die Schweizer rettet. Ein Spiel mit vielen Tücken. "Manchmal braucht´s die letzte Minute. Wir waren geduldig, wir haben nie aufgehört, daran zu glauben, das war heute der Schlüssel", sagt MagentaTV-Experte Michael Ballack, der das schwierige Spiel als "Wachmacher" bezeichnet. "Wir haben zum wiederholten Mal gezeigt, dass wir mit einem Rückstand umgehen können. Ich hatte das Gefühl, wir waren 90 Minuten auf dem Gaspedal und haben uns belohnt am Ende", findet Toni Kroos. "Ich bin total zufrieden mit der Mannschaft." Granit Xhaka tut das 1:1 in letzter Minute mehr weh als ein 0:3: "Wir haben in der Defensive eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt." Die Schweizer hatten Kroos meist mit 2 Spielern attackiert - das war das Rezept, sagt Xhaka: "Wenn man den besten Mann aus dem Spiel nimmt, wird´s für jede Mannschaft einfacher." Bundestrainer Julian Nagelsmann sah einen verdienten Punktgewinn: "Wir haben viel Risiko genommen, um den Punkt noch mitzunehmen. Ich glaube, auch verdient." Nagelsmann hadert mit der Gelben Karte von Jonathan Tah, der nun im Achtelfinale fehlt: "Das ist niemals eine Gelbe Karte!" Ein Problem für die deutsche Innenverteidigung, weil auch Antonio Rüdiger angeschlagen scheint, befürchtet der Bundestrainer: "Er hat Problem mit dem Oberschenkel. Hoffentlich nix Schlimmes, mal gucken!" Schockmoment im Spiel Ungarn gegen Schottland, das die Ungarn in der 110.Minuten mit 1:0 gewinnen: Ungarns Varga muss nach einem Zusammenstoß bewusstlos vom Platz getragen werden. Der Verband meldet, es gehe dem Spieler besser.

Deutschland - Schweiz 1:1

Deutschland erarbeitet sich einen Punkt im letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz. Joker Niclas Füllkrug sticht in der Nachspielzeit und köpft Deutschland zum Gruppensieg. Damit steht auch fest, dass Deutschland im Achtelfinale auf den Zweitplatzierten aus Gruppe C trifft.

Bundestrainer Julian Nagelsmann sieht einen verdientes spätes 1:1: "Wir haben viel Risiko genommen, um den Punkt noch mitzunehmen. Ich glaube, auch verdient. Die Schweiz hat 4-mal aufs Tor geschossen, wir 19 Mal. Wir hatten schon ganz gute Situationen. Die Schweiz war sehr gallig und aggressiv. Wir haben gut dagegengehalten. Am Ende ist es verdient, dass wir den Punkt geholt haben und verdientermaßen auch Gruppensieger sind."

Die Gelbe Karte für Jonathan Tah kann der Bundestrainer nicht nachvollziehen - zumal der Innenverteidiger nun gesperrt ist: "Er ist im Zweikampf vor Embolo am Ball. Embolo kommt zu spät und köpft dann gegen seinen Fuß. Für mich keine Gelbe Karte." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dkFwWXA3bm82c2NoVHFTMm9vT0JxWWkrVWdjWGpCczRTb1RYWXhvd2EvRT0=

Michael Ballack zieht ein gemischtes Resümee: "Wir haben natürlich die Schlagzahl erhöht in der 2. Halbzeit. Aber die Schweizer haben auch mit Mann und Maus verteidigt. Wir haben teilweise immer noch zu langsam gespielt, haben dann über Außen gespielt. Das war richtig. Und manchmal braucht es die letzte Minute. Wir waren geduldig, haben nie aufgehört, daran zu glauben. Und das war der Schlüssel." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cGlzUld3YnU5eDg1WTBxa1Y1aWUxZjZtZWxNY1R4WnFTZFQ0YXhaNmtPRT0=

Toni Kroos ist "total zufrieden" mit dem Auftritt: "Erstmal sind wir glücklich, dass wir es geschafft haben, dass wir jetzt zum wiederholten Male gezeigt haben, dass wir mit einem Rückstand umgehen können, dass wir an uns glauben bis zum Ende. Das hilft der Mannschaft. Ich glaube nicht, dass der Rückstand zu dem Zeitpunkt verdient war."

Jonathan Tah fehlt im Achtelfinale gelbgesperrt. Wie schwer wiegt das aus Kroos' Sicht? "Logischerweise schwer, weil Jonah bisher sehr gut gespielt hat. Aber wir werden das auffangen."

Jetzt geht es in die K.O.-Duelle, sagt Toni Kroos: "Wer aufmerksam geschaut hat, hat gesehen, dass wir taktisch etwas verändert haben. Das ist auch wichtig, dass wir variabel sind. Ab jetzt kommen die Spiele, wo wir das sein müssen, wo wir auf verschiedene Spielstände reagieren müssen. Und ich glaube, dass wir gewappnet sind." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cGlzUld3YnU5eDg1WTBxa1Y1aWUxZjZtZWxNY1R4WnFTZFQ0YXhaNmtPRT0=

Für Last-Minute-Torschütze Niclas Füllkrug ist der Treffer doppelt wichtig. Denn jetzt spielt er das Achtelfinale in seinem Wohnzimmer: "Gerade auf Dortmund freuen wir uns, wenn wir das Stadion da im Rücken haben. Wie wir alle wissen, das beste Stadion der Liga." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=U2cybHZ5U0l0VkQ4cUsvRkhJdmNGWVBWNkcvVHkwUzN3dzZqMkMzckd0bz0=

Robert Andrich sagt augenzwinkernd über den Plausch mit Granit Xhaka nach Spielende: "Ich war nicht mehr auf dem Platz, als das Tor gefallen ist. Aber nach dem Spiel haben wir uns kurz gesehen. Jetzt werden wir gleich nochmal kurz sprechen. Ein bisschen Leverkusen-Mentalität haben wir mit dem späten Tor reingebracht." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dTJ6U3RQbmh6WGJRcnZaTDJpdDhscWtBQTRXQlBkbTd4V1JVUnRYZ29aUT0=

Ilkay Gündogan sieht eher die positiven Dinge nach Schlusspfiff: "Wir mussten in dem Spiel die ein oder andere Schwierigkeit überstehen - auch mental so zurückzuschlagen. Das tut jetzt mehr gut, als dass man über das Negative nachdenkt." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cmJjMTVVNml3VHJCK2JlMTBhWVZ2NTJNSVZncDRGRERtRSs1Qm9JYlpwRT0=

Nagelsmann bekam sich nach der Partie Streicheleinheiten von seiner Freundin - diesmal in den Katakomben: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=M3lRaWVCdzJHbmpOM0xoL2ZZandCeFdMNUN4cnBFMjg2NjhwS1ZGc2UwND0=

Granit Xhaka: "Wenn man sich das Ergebnis anschauen muss, haben wir vor allem defensiv eine sehr, sehr gute Leistung gebracht. Gegen eine deutsche Mannschaft, die sehr viel Ballbesitz hatte, die sehr viel Kombination im Spiel hat." Toni Kross zu decken war Priorität: "Wenn man die besten Spieler, dann wird's glaube ich schwer für jede Mannschaft."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=c3FMOHpwWThrRk0wZkgxZ0toMlh2YVVoZ2loNTZEWEhqODNLSmlFQkdyUT0=

Schottland - Ungarn 0:1

Die Ungarn jubeln im längsten Spiel der bisherigen EM! In der 90.+10 trifft Kevin Csoboh und wahrt Ungarns Achtelfinal-Chance. Doch überschattet wird die Partie von einem Zusammenbruch von Barnabas Varga, der in der 66. Minute zu Boden sackt und unter Sichtschutz behandelt wird. Das Spiel ist über 7 Minuten unterbrochen.

Dominik Szoboszlai trägt im MagentaTV-Interview das Trikot des zusammengesackten Varga. Er ist Ersthelfer: "Es ist besser, wenn ich nicht darüber rede. Ich war einer der Ersten, der da war. Und ich war selber schockiert. Ich habe probiert, ihn auf die Seite zu legen, was eigentlich die beste Sache ist in solch einer Situation. Er hat nicht richtig Luft bekommen."

Aus Sicht von Szoboszlai kommen die Sanitäter zu spät auf den Platz: "Ich habe keine Ahnung, was mit dem Protokoll ist, ob die Leute nicht auf den Platz laufen dürfen, wenn wir Hilfe brauchen. (...) Wir müssen daran etwas ändern. Wir müssen das viel schneller machen." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dEtDd2lGRWZkaXcrM2pXNHAxS05rQ0owVTc2QkV1VmU3VVFNcU9ULzNsaz0=

Magenta-TV Kommentator Christian Straßburger über den Zusammenprall: "Totaler Schockmoment. Das hat man hier sofort gespürt, war sofort total still. [...] Das Problem war in dem Fall war nur: Die Notärzte, die haben gebraucht. Die wurden von den Ungarn, von den Spielern von dem Staff gedrängt schneller zu machen. Es gibt auch bereits Bilder wie der Kapitän Szoboszlai kommt und hilft die Trage schneller reinzubringen."

Das hatte auch Auswirkungen aufs Spiel: "Irgendwann gab's dann die Meldung, er ist ansprechbar und er ist im Krankenhaus und diese Meldung gab's auch in Richtung Bank. Die wussten das und das hat man dann gespürt auf dem Feld. Sie wollten unbedingt das Tor für Varga. Für das Abschöpfen der kompletten Emotion." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bW1EYTl5YVJFNGVUQ3NWVjl1eHNTQ3pCQTNuTEh3SUZQb1U3TVo2NXpETT0=

