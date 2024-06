München. Auch der Motor von Titelaspirant Frankreich stottert noch: ohne Mbappe (Nase gebrochen) langt´s gegen Niederlande nur zu einem 0:0 - dem 1.

Auch der Motor von Titelaspirant Frankreich stottert noch: ohne Mbappe (Nase gebrochen) langt´s gegen Niederlande nur zu einem 0:0 - dem 1. torlosen Remis dieser EM. Die Franzosen haben jetzt 4 Punkte, aber noch kein eigenes Tor geschossen. "Es war kein brillantes Spiel. Aber das ist extreme Topqualität auf dem Platz und dann sieht´s manchmal zäh aus. Ein Spiel auf hohem taktischem Niveau", sagt MagentaTV-Experte Michael Ballack. Der Aufreger des Spiels: Xavi erzielt das 1:0 (69.) für die Niederlande, der Treffer wird vom Schiri Taylor nicht anerkannt, weil Dumfries angeblich den französischen Keeper Maignan aktiv behindert und im Abseits steht. Die Szene wird im MagentaTV-Studio intensiv diskutiert. "Richtige Entscheidung", sagt Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich, spricht aber auch von einer "schwammigen Situation" im Ermessenspielraum der Unparteiischen: "In der Schiedsrichterzunft wird darüber lange diskutiert werden, ob sie richtig war." Erneut bester Spieler, der Franzose Kante "Wir haben einfach nicht gut genug gespielt und es einfach nicht geschafft zu treffen. Wir hätten uns mit einem Sieg schon fürs Achtelfinale qualifizieren können. Wir haben uns schon verbessert, müssen aber im nächsten Spiel noch was drauflegen." Frankreichs Weltmeister Christian Karembeu schwärmt bei seinem Besuch in Leipzig von Julian Nagelsmann und dem DFB-Team:"Er hat den Zauberstab geschwungen. Innerhalb von zwei, drei Spielen hat er alles umgekrempelt, viel positive Energie reingebracht und ein paar Siege feiern können. Das überrascht mich gar nicht, weil die Mannschaft auch super Einzelspieler hat. Insofern ein super Projekt."

Morgen stehen die letzten Spiele des 2. Gruppenspieltages an. Den Auftakt machen Georgien gegen Tschechien - live ab 13.30 Uhr. Im Anschluss kämpft die Türkei gegen Portugal um den möglichen Gruppensieg - live ab 17.15 Uhr. Und ab 20.15 Uhr muss Belgien gegen Rumänien zwingend punkten.

Frankreich - Niederlande 0:0

Die Tormaschine streikt, weil die Niederlande gut verteidigt und auch die Franzosen sehr darauf bedacht sind, hinten zu null zu spielen. Schockmoment für die Franzosen als Xavi ein Tor erzielt, das ein anderer Schiri mit gutem Gewissen auch hätte geben können. Die Franzosen waren nach der Pause das deutlich aktivere Team, kamen in Halbzeit 2 auf 11:3 Torschüsse (insgesamt 17:8) - ein Sieg der Franzosen wäre nicht unverdient gewesen.In der Gruppe D hoffen 3 Teams hoffen auf Platz 1. Frankreich, die Niederlande (je 4 Punkte) und auch Österreich (3) haben noch Chancen - am Dienstag gibt´s die Entscheidungen ab 16.30 Uhr exklusiv in der Konferenz.

N'Golo Kanté: "Wir haben einfach nicht gut genug gespielt und es einfach nicht geschafft zu treffen. Wir hätten uns mit einem Sieg schon fürs Achtelfinale qualifizieren können. Wir haben uns schon verbessert, müssen aber im nächsten Spiel noch was drauflegen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZUsvVk53dTZQYTBZT3JRemVLdkRJV0NvL0V1SklMTCtpWFl2RU9XMTA4Zz0=

Antoine Griezmann: "Ich habe zwei, drei Chancen vergeben. Das ist natürlich schade.Das zieht sich über beide Spiele. Defensiv haben wir es taktisch gut gemacht. Es fehlt jetzt nur noch das Tor." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bWxyY1VOOUtoY0s1SHo5WXk2RnlEeHEvbGoybnNsc0tpQlBvWWRxUHhNaz0=

Jeremy Frimpong: "Frankreich hat nur gute Spieler, die sind nicht nur von Mbappé abhängig. Die sind alle genial, das konnte man heute sehen. Ein super Gegner, eine super Erfahrung. Man ist bei den Turnieren nicht nur dabei, um dabei zu sein. Man möchte was gewinnen. Jeder möchte das Gefühl haben so einen Pokal in die Luft zu stemmen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TTUvaGlwRHZqdkdqeGsvMUx4bmZGOXBlM0p5ZWE2bVEwK2VXZ0pxdlNwUT0=

Xavi Simons: "Hier in meinem Heim-Stadion zu spielen, wo ich die ganze Saison so gute Leistungen gezeigt habe, war toll. Man möchte mit seinem eigenen Land alles erreichen, was geht und man möchte auch Wertschätzung erfahren. Ich von den Niederländern. Die Leute möchten, dass ich Leistung bringe und für die Mannschaft arbeite. Es ist Fußball und ich bin erst 21 Jahre alt. Ich bin erst seit 2 Monaten dabei, da wird es immer Höhen und Tiefen geben. " Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OUVjdndvZGRpVS96VGdMNitnR0kvZ1lRNVVRblpnZ0tRVVhIeUJZb1VNaz0=

Das vermeintliche 1:0 von Xavi Simons für die Elftal wurde aufgrund einer Abseitsstellung einkassiert. Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich erklärt die Kriterien, die wichtig sind, um zu dieser Entscheidung zu kommen. "Hier geht es nur darum, den Torwart zu beeinflussen in seiner Tätigkeit als Torwart den Ball halten zu können. Da wir keine Glaskugel haben, können wir nicht wissen, ob er den Ball erreichen kann oder nicht. Deswegen ist die Entscheidung Abseits grundsätzlich richtig. Die Feldentscheidung vom Gespann war Abseits. Allerdings ist es auch nichts für den Videoassistenten, weil es keine klare Fehlentscheidung ist. Das ist eine Ermessensentscheidung. Wenn die Entscheidung Tor gewesen wäre, wäre die, glaube ich, auch durchgegangen." MagentaTV-Experte Michael Ballack steigt in die Diskussion ein. Beide scheinen mit ihren Ansichten nicht auf einen Nenner zu kommen. Hier der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZUsvVk53dTZQYTBZT3JRemVLdkRJV0NvL0V1SklMTCtpWFl2RU9XMTA4Zz0=

Christian Karembeu, Europameister 2000 mit Frankreich, zur Bank-Rolle von Kylian Mbappé: "Didier Deschamps hat sich mit den Ärzten ausgetauscht, was die Verletzung angeht. Er soll natürlich auch im dritten Spiel zum Einsatz kommen." Über sein Wunsch-Finale: "Ich habe mir natürlich gewünscht, dass Deutschland und Frankreich im Finale aufeinandertreffen. Bislang machen sie es ja ganz gut." Das französische Team hat sich vor dem Turnier klar zur politischen Situation in der Heimat positioniert. "Die Mannschaft repräsentiert Vielfalt und Diversität und jetzt gibt es in Frankreich diese politische Situation, wo man gut aufpassen muss, wie man sich entscheidet. Es geht viel um Integration, auch um Bildung, die hier wichtig ist."

Karembeu schwärmt von Julian Nagelsmann und dem DFB-Team: "Er hat den Zauberstab geschwungen. Innerhalb von zwei, drei Spielen hat er alles umgekrempelt, viel positive Energie reingebracht und ein paar Siege feiern können. Das überrascht mich gar nicht, weil die Mannschaft auch super Einzelspieler hat. Insofern ein super Projekt." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MUJ3OTlvUGJRc2dId0M3bDR3ZFRLak9MRW1wR1ZONGVyeEpsSTU5Z3l1VT0=

Polen - Österreich 1:3

Vier Punkte für die Österreicher und somit gute Chancen aufs Achtelfinale. Es war ein intensives Spiel, das Österreich verdient gewann. Das Rangnick-Team hatte mehr Chancen (16:14 Torschüsse) und war vor allem in den Duellen deutlich besser (56 % gewonnen). Eigentlich war Polen nur in der Phase zwischen dem 0:1 und dem zwischenzeitlichen Ausgleich gleichwertig, Österreich setzte sich auch dank der Bundesliga-Profis Mwene (Assist), Baumgartner (Tor) und Sabitzer (Elfmeter herausgeholt) durch. Robert Lewandowski feiert nach Verletzung sein EM-Debüt, er wird in der 60. Minute eingewechselt.

Christoph Baumgartner, Nationalspieler Österreich, über die Bedeutung des Sieges: "Da war heute richtig Druck drauf, das haben wir gemerkt.Ab der 20. Minute waren wir nicht mehr so energetisch. Der Druck hat uns ein Stück weit gehemmt." Nach seinem Tor rannte er sofort zu Ralf Rangnick. "Weil er mich täglich brutal unterstützt. Speziell heute in der Halbzeit hat er mir gesagt, dass er mich braucht. Ich war nicht zufrieden mit der 1. Hälfte. Mir hat was gefehlt. Er hat mir sehr viel Kraft gegeben in der Halbzeit. Zwei, drei Minuten nur mit mir geredet, er hat mir Zuspruch gegeben und das hat mir geholfen. Deswegen hat er sich das auch verdient." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RlU3aHIvNkhKVU10QUY5aGh6dW96NmEwSXlqWUhkdFFxRWVQUXQzTGVtbz0=

Für Robert Lewandowski hat es nach seiner Muskelverletzung noch nicht für die Startelf gereicht. Er wurde in der 60. Minute eingewechselt. Mit 9 Ballkontakten war er allerdings nicht der erhoffte Faktor. Magenta-TV-Experte Michael Ballack hat dafür Verständnis: "Er soll der Heilsbringer sein, das war er nicht. Vielleicht auch unmöglich, weil er mit der Verletzung nicht hundertprozentig fit ist. Dass es dann so gegen dich läuft, sowohl persönlich als auch als Mannschaft, ist natürlich ärgerlich. Sofort die Gelbe Karte, dann die beiden Tore. Das wird ihn selbst am meisten ärgern, ist aber nicht seine Schuld. Das ist eine Statistik . die sollte man nicht Robert Lewandowski zuschreiben." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Z09pL0wyUUR3T0EzcFdvQkRGVHBiR2lHWldCYWFFbTRKYXlPb2Z4bXNJdz0=

