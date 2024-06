St. Julian's/Karlsruhe. Immer häufiger fällt das Stichwort Sommermärchen: Nach dem dominanten 5:1-Sieg gegen Schottland und der gewonnenen Partie gegen Ungarn wächst der Optimismus für die deutsche Mannschaft. Damit steigt die Quote für Deutschland auf 5,0 - das bedeutet mittlerweile eine prognostizierte Siegwahrscheinlichkeit von 20 Prozent. Deutschland liegt nun gleichauf mit Frankreich, das allerdings noch sein zweites Spiel gegen die Niederlande bestreiten muss; die aktuelle Quote liegt hier bei 2,30 für den französischen Sieg.

Deutschland holt Frankreich ein, England knapp dahinter

Tipico Quoten sehen auch Spanien und Portugal im Aufwind

Italien und Niederlande rutschen ab

Deutschland vor Partie gegen die Schweiz siegesgewiss

Für das Spiel Schweiz gegen Deutschland am Sonntag steht die Quote bei 1,67 für einen deutschen Sieg. Auch dass das erste Tor in diesem Spiel durch Deutschland fällt, ist für die Tipico Buchmacher klar: 1,52 und der wahrscheinlichste Torschütze für diesen Führungstreffer ist Niclas Füllkrug. Dass die Deutschen ihre Gruppe A gewinnen, daran zweifeln die Buchmacher kaum noch: Die Quote liegt bei 1,16.

Spanien auf dem Vormarsch, Siege für die Türkei und Rumänien

Deutschland und Spanien sind die einzigen beiden Teams, die bisher die maximale Punktzahl erreicht haben, nachdem "La Roja" gegen den amtierenden Europameister Italien knapp, aber überzeugend gewonnen hat. Zudem schlug die Türkei Georgien in einem spannenden Spiel mit 3:1, und Rumänien konnte mit einem 3:0 Sieg gegen die Ukraine überzeugen.

Die Türkei tritt bereits am morgigen Samstag gegen Portugal an. Bei den Quoten hat hier Portugal die Nase vorn: 1,57. Anders als beim Spiel Türkei gegen Tschechien, wo die Quoten die Türken in Führung sehen.

Musiala führt die Rangliste der Torschützen an

Der Stürmer von Bayern München beeindruckte weiterhin und traf zum zweiten Mal in Folge, womit er der bislang einzige Spieler des Turniers mit zwei Toren ist. Musiala hält im Rennen um den Titel des Torschützenkönigs bei einer Quote von 9,0. Die größten Optimisten können bei Tipico übrigens eine Kombination wetten: Zu einer Quote von 20,0 bietet Tipico die Wette auf den deutschen Europameistertitel und Jamal Musiala als Torschützenkönig an.

