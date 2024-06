Hamburg. Im Auftrag des Vorsitzenden des NDR Rundfunkrates, Dietmar Knecht, verbreitet der NDR nachfolgende Mitteilung.

Der NDR Rundfunkrat hat den Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2023 genehmigt. Das dritte Jahr der aktuell laufenden Beitragsperiode (2021 - 2024) konnte der Norddeutsche Rundfunk mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 147.088 TEUR abschließen. Im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2023 bedeutet das Ergebnis insgesamt eine Verbesserung um 141.924 TEUR. Dieses Jahresergebnis sichert den Ausgleich der aktuellen Beitragsperiode 2021 - 2024. Allerdings darf der NDR hiervon aktuell 2/3 nicht verwenden, da u.a. Mehrerträge aus Rundfunkbeiträgen für eine Verwendung erst in 2025 vorgesehen sind.

Dietmar Knecht, Vorsitzender des NDR Rundfunkrates: "Dieses Ergebnis zeigt, dass der NDR gut gewirtschaftet hat. Er hat sich mit dem 2021 beschlossenen Spar- und Kürzungspaket einen ausreichenden finanziellen Spielraum erarbeitet und kann damit die Zukunftsfähigkeit des NDR stärken und die Herausforderungen des digitalen Wandels aktiv gestalten."

Das Gremium hat zudem dem Abschluss eines Vertrages über die Produktion der elften Staffel des erfolgreichsten werktäglichen Showformats "Wer weiß denn sowas?" zugestimmt und sich über die Vorbereitungen zu den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris informiert. Der Rundfunkrat ist nicht nur aufgrund der vorgestellten Programmkonzepte für die verschiedensten Ausspielwege zuversichtlich, dass das "Projekt Olympia" ein Erfolg werden wird. Die ARD wird unter Nutzung möglicher Synergien mit dem ZDF live und mit vielen Hintergrundinformationen umfassend von den Sportereignissen berichten.

Thema in der Rundfunkratssitzung waren auch die Ergebnisse aus dem NDR Trend 2023 und hier insbesondere die Akzeptanz des NDR in der Bevölkerung. Nach wie vor ist der NDR bei den Menschen im Norden fest verankert, der öffentlich-rechtliche Rundfunk genießt weiterhin großes Vertrauen in der Gesellschaft. Die Bindung des Publikums an den NDR ist unverändert hoch, allerdings mit rückläufigen Tendenzen. Dieser Entwicklung steuert der NDR bereits aktiv mit gezielten Angeboten entgegen.

