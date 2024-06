München. Elbtaxi und innofas geben ihre beabsichtigte Zusammenarbeit bekannt, die im Rahmen der Power2Drive Messe, am Stand von innofas durch eine feierliche Unterzeichnung der Absichtserklärung besiegelt wurde.

Im Rahmen der Power2Drive Messe wurde eine bedeutende strategische Partnerschaft bekannt gegeben. Am Ausstellungsstand C6.659 unterzeichneten Elbtaxi, ein Hamburger Mobilitätsdienstleister für bedarfsgesteuerte On-Demand Fahrten auf den innerstädtischen Wasserstraßen Hamburgs, und innofas, ein Technologieunternehmen aus Dollnstein in Bayern, im Bereich Elektromobilität und nachhaltigen Energiesystemen, die Absichtserklärung.

Die Partnerschaft zielt darauf ab, ein ganzheitlich betrachtetes Gleichstromnetz für verlustarmes und DC gekoppeltes Hochleistungsladen der Elbtaxi-Schiffsflotte im Hamburger Hafengebiet zu konzeptionieren und somit neue, effiziente und wegweisende Lösungen im Bereich der Elektrifizierung von Schiffsflotten und der dafür notwendigen Ladeinfrastruktur im maritimen Bereich zu entwickeln.

Die DC-gekoppelten Hochleistungsladesäulen von innofas sollen hierfür zusammen mit der neuesten Leistungselektronik von Danfoss an mehreren Standorten zum Einsatz kommen.

Zudem wird parallel die Konzeptionierung und der Aufbau einer Übernachtlade-Liegenschaft mit perspektivisch bis zu 50 bidirektionalen innofas DC-Hochleistungsladesäulen an dem Elbtaxi Wasserliegeplatz beabsichtigt. Im ersten Schritt wird hierfür mit einer Umsetzung einer Ladeinfrastruktur für Hochleistungsladung von 6-10 Booten mit einer Kapazität von je 400kWh pro Boot geplant. Diese sollen in einem Zeitfenster von 5-8 Stunden beladen werden.

STATEMENTS DER UNTERNEHMENSFÜRHUNG:

Andreas Sasse, Geschäftsführer Elbtaxi GmbH

"Wir freuen uns sehr auf zukünftige Zusammenarbeit mit innofas als strategischen Partner für ganzheitliche Systeme in der Ladeinfrastruktur. Diese Partnerschaft ist ein bedeutender Schritt für uns, um Elbtaxi´s Wunsch nach Nachhaltigkeit für unseren Hamburger Hafen gerecht werden zu können."

"Die Kooperation mit innofas und Danfoss eröffnet uns großartige Möglichkeiten", ergänzte Andreas Sasse. "Wir sind überzeugt, dass diese Dreier-Konstellation erhebliche Vorteile zur Umsetzung unserer gemeinsamen Vision der nachhaltigen Elektromobilität auf dem Wasser voranbringen wird."

Egon Schubert, Geschäftsführer innofas GmbH

"Diese Partnerschaft kann durch das langjährig erworbene Know-how von innofas, gepaart mit den innovativen Konzepten von Elbtaxi, völlig neue Wege gehen."

ÜBER Elbtaxi GmbH:

Elbtaxi ist ein Hamburger Mobilitätsdienstleister, der als Eigentümer und Betreiber einer elektrifizierten Schiffsflotte bedarfsgesteuerte On-Demand Fahrten auf den innerstädtischen Wasserstraßen Hamburgs anbietet und diese nahtlos in das bestehende Mobilitätsangebot der Stadt Hamburg integriert. Als Technologieentwickler und -eigentümer der zugehörigen Software-Benutzeroberfläche und Schiffstechnologie gewährleistet Elbtaxi einen möglichst umweltfreundlichen Flottenbetrieb.

ÜBER innofas GmbH:

Innofas ist ein Technologieunternehmen, das sich auf Lösungen in den Bereichen Elektromobilität sowie nachhaltiger Energiesysteme spezialisiert hat. Der Schwerpunkt liegt in der Entwicklung von DC-Technologien für Energieerzeugung, Energiespeicherung und bidirektionalen Ladesystemen. Mit dem Betrieb des eigenen Technologiezentrums - TechHub - kann innofas neuartige Entwicklungen unter realen Bedingungen testen und zur Serienreife befähigen. Als Projektierer übernimmt innofas Aufgaben der Konzipierung und Dimensionierung bis hin zur Realisierung von Systemlösungen nachhaltiger Ökosysteme in Form effektiver DC-Mikro-Grids.

Als Systemintegrator setzt innofas auf leistungsstarke und effiziente Komponenten bei der Entwicklung der DC gekoppelten Hochleistungsladesäule. Bei der Zusammenarbeit mit Elbtaxi, kommt die neueste Entwicklung der galvanisch getrennten DC//DC-Wandler der Fa. Danfoss als Leistungselektronik zum Einsatz.

KONTAKT: Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Andreas Sasse Geschäftsführer Elbtaxi GmbH a.sasse@elbtaxi.com Egon Schubert Geschäftsführer innofas GmbH egon.schubert@innofas.de

