Die 22. Ausgabe des Junior ESC wird am 16. November 2024 in Madrid ausgetragen und ist ab 18:00 Uhr live bei KiKA zu sehen. Vom 21. bis 30. Juni 2024 kann auf kika.de abgestimmt werden, wer für Deutschland bei dem internationalen Wettbewerb auf der Bühne steht. Das Online-Voting zählt 50 Prozent, dazu kommen die Stimmen einer internationalen Fachjury. Wer sich schließlich durchsetzt, wird am 1. Juli auf kika.de bekanntgeben.

Diese fünf Talente wollen mit ihren einzigartigen Stimmen und Botschaften, die bedeutende Themen unserer Zeit aufgreifen, Europa begeistern:

Julius aus der Nähe von Hannover sendet mit dem Song "Jupiter" eine Botschaft der Einzigartigkeit und Selbstakzeptanz. Der 12-Jährige möchte mit seiner positiven Energie das Junior ESC-Publikum begeistern.

Die in Berlin wohnende Bellamore setzt sich mit "Too cool" gegen Oberflächlichkeit und für Authentizität ein. Die 13-Jährige bringt eine Leidenschaft für Jazz, Bossa Nova und Pop mit und möchte Europa zeigen, was sie drauf hat.

Franz aus dem Landkreis Zwickau thematisiert in dem Song "Komplett" die Bedeutung echter Freundschaft. Der 13-Jährige, der schon oft auf der Bühne stand, sieht im Junior ESC die Chance, Menschen mit seinem Gesang zu berühren.

Mit "All of me" möchte Greta aus der Nähe von Bielefeld anderen Mut machen, sich selbst zu lieben und zu akzeptieren. Die 13-Jährige tanzt leidenschaftlich gerne und freut sich darauf, ihre Show-Erfahrungen zu erweitern und mehr von sich zu zeigen.

Bjarne aus dem Landkreis Diepholz appelliert mit "Save the best for us" an den Umweltschutz und lädt dazu ein, die Welt zu erleben. Der 10-Jährige, der Adele zu seinen musikalischen Vorbildern zählt, möchte beim Junior ESC Talente aus anderen Ländern kennenlernen.

Im Chat auf kika.de jeweils 19:25 bis 20:30 Uhr:

Montag, 24. Juni 2024: Bellamore

Dienstag, 25. Juni 2024: Julius

Mittwoch, 26. Juni 2024: Bjarne

Donnerstag, 27. Juni 2024: Greta

Freitag, 28. Juni 2024: Franz

