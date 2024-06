Köln. Sehr geehrte Damen und Herren,

Sehr geehrte Damen und Herren,

in seiner Sitzung am Donnerstag, 27. Juni 2024, wählt der WDR-Rundfunkrat die neue Intendantin / den neuen Intendanten des Westdeutschen Rundfunks. Die Findungskommission hat dem Gremium folgende Personen vorgeschlagen, die zuvor in der Wahlsitzung Gelegenheit haben, sich und ihre Motivation für das Amt vorzustellen:

Dr. Helge Fuhst, Jörg Schönenborn, Elmar Theveßen, Dr. Katrin Vernau.

Nach der Wahl laden wir Sie zum Foto- und Pressetermin ein:

Wann: Donnerstag, 27. Juni 2024, voraussichtlich gegen 16 Uhr

(Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Pressekonferenz je nach Wahlverlauf etwas früher oder später beginnen kann.)

Wo: Gürzenich, Marsiliussaal (Erdgeschoss),

Martinstraße 29-37, 50667 Köln

Ihre Gesprächspartnerinnen und -partner sind: der Vorsitzende des Rundfunkrats, Rolf Zurbrüggen, die Vorsitzende des Verwaltungsrats, Claudia Schare, der/die zukünftige Intendant / Intendantin und WDR-Intendant Tom Buhrow.

Für alle, die nicht vor Ort dabei sein können, bieten wir einen Teams-Link zur Pressekonferenz an.

Bitte melden Sie sich per Mail (kommunikation@wdr.de) an und lassen Sie uns wissen, ob Sie vor Ort oder via Teams teilnehmen wollen.

Hinweis: Sie können die Pressekonferenz auch im Livestream im Internet (www.unternehmen.wdr.de) verfolgen; hier können Sie sich aber nicht an der Fragerunde beteiligen.

Mit freundlichen Grüßen

Geschäftsstelle Rundfunkrat / WDR Kommunikation

Pressekontakt: WDR Kommunikation Tel.: 0221 220 7100 Email: kommunikation@wdr.de