Zum Axtwerfen statt ins Restaurant - Firmenfeiern können richtig Spaß machen und den Zusammenhalt im Team stärken. Um für jedes Event den passenden Rahmen zu schaffen, hat sich Patrick Wrobel mit der FunZone Verwaltungs GmbH auf trendige Spielideen spezialisiert, die allen Teilnehmern noch lange in Erinnerung bleiben. Hier erfahren Sie, wie Ihr Firmenevent für Ihre Mitarbeiter zu einem echten Erlebnis wird.

Firmenevents sollen den Teamgeist fördern und den Mitarbeitern zeigen, dass ihr Einsatz für das Unternehmen geschätzt wird. Wenn es aber darum geht, die Feier zu organisieren, kommt meist wenig Begeisterung auf. Schließlich wird ein Mitarbeiter bestimmt, der sich um die Sache kümmern soll. Am Ende geht es dann wieder in ein Restaurant - das mag ganz nett sein, doch eine ausgelassene Stimmung kommt sicherlich nicht auf. "Firmenveranstaltungen gehen am Ziel vorbei, wenn sie keine lockere Atmosphäre schaffen", sagt Patrick Wrobel, Geschäftsführer der FunZone Verwaltungs GmbH. "Es gibt dann beispielsweise eine feste Sitzordnung oder es bilden sich Grüppchen von Mitarbeitern, die ohnehin jeden Tag miteinander zu tun haben. Das stärkt weder den Zusammenhalt im Unternehmen, noch führt es zum Austausch von Ideen zwischen den verschiedenen Abteilungen. Im schlimmsten Fall wollen alle die Veranstaltung nur schnell abhaken und damit ist das Budget denkbar schlecht eingesetzt."

"Spiele sind für ein Firmenevent deshalb so gut geeignet, weil sie Menschen auf zwanglose Weise zusammenbringen. Im Spiel lernen wir Kommunikation und brechen zudem für einen Moment aus dem Alltag aus, was beim Stressabbau hilft", fügt Patrick Wrobel hinzu. Mit der FunZone Verwaltungs GmbH schafft er Erlebniswelten für Firmenfeiern, Junggesellenabschiede und Kindergeburtstage, wobei das Angebot von Lasertag, Schwarzlicht Minigolf und Room Escape über Stadtrallye, Paintball und Axtwerfen bis zu Teambattle reicht. Das Unternehmen ist an zwölf Standorten in ganz Deutschland zu Hause und verfügt dort über liebevoll eingerichtete Räumlichkeiten, die den richtigen Rahmen für jedes Spiel abgeben. Als fünffacher Deutscher Meister im Paintball kennt sich Patrick Wrobel mit den Trends bei außergewöhnlichen Spielideen aus und stellt sie in den Mittelpunkt cooler Freizeit-Events mit Erinnerungsgarantie.

So gelingt die Firmenfeier mit der FunZone Verwaltungs GmbH

"Wer einmal die FunZone bei einem Kindergeburtstag betreten hat, kann seine Feste bis über die Rente hinaus bei uns feiern", erzählt Patrick Wrobel. "Wir haben Spiele für jedes Alter und jeden Anlass im Angebot. Ein wichtiger Schwerpunkt liegt allerdings auf den Firmenevents, die immer besondere Anforderungen stellen." Eine gut organisierte Firmenfeier ist dazu geeignet, die Motivation zu steigern, den Teamgeist voranzubringen und die internen Beziehungen zu verbessern. Darüber hinaus ist sie natürlich eine gute Gelegenheit für die Unternehmensführung, den Mitarbeitern ihre Wertschätzung zu zeigen. Patrick Wrobel geht es speziell darum, die verschiedenen Abteilungen zu mischen und Hierarchien aufzubrechen, sodass die Buchhaltung mit dem Vertrieb an einem Strang zieht und sich der Chef mit dem Azubi in einem Team wiederfindet. So kommen Mitarbeiter, die während der Arbeit keinen persönlichen Kontakt haben, plötzlich miteinander ins Gespräch, weil sie eine gemeinsame Aufgabe lösen müssen. Das macht nicht nur Spaß, sondern schafft zugleich Momente, die sich positiv auf den Arbeitsalltag auswirken.

Besonders beliebt bei den Firmen sind die Teambattles aus der eigens entwickelten BashZone, die Aufgaben aus den Bereichen Sport, Wissen und Geschicklichkeit bereithalten, sodass für jeden Mitarbeiter etwas dabei ist, bei dem er glänzen kann. Die Spiele sind leicht verständlich, aber nicht immer einfach zu bewältigen - das Team um Patrick Wrobel arbeitet ständig daran, neue Challenges zu entwickeln. So geht es in den Bash-Games beispielsweise darum, mit einem BMX-Rad möglichst langsam zu fahren, Schrauben nach Gefühl abzuwiegen oder Fragen aus vorgegebenen Kategorien zu beantworten. Das Team mit der besten Taktik und dem größten Talent in allen Disziplinen erzielt am Ende die meisten Punkte und holt sich den wohlverdienten Sieg. Eine andere Möglichkeit ist das Axtwerfen, das sich ebenfalls großer Beliebtheit erfreut. Was zunächst martialisch klingt, ist ein Gruppenspaß, der wenig Übung erfordert und im Besonderen viele Frauen begeistert.

Immer mehr Firmen sind dazu übergegangen, ihre Events bei Patrick Wrobel am Anfang des Jahres für alle Quartale zu planen. Die Mitarbeiter stimmen dann ab, was zu welchem Zeitpunkt gemacht wird. Das erforderliche Budget liegt zwischen 20 und 50 Euro pro Person in der ersten Stunde, wobei sich in der zweiten Stunde der Preis halbiert. Die FunZone Verwaltungs GmbH übernimmt dabei die gesamte Organisation und leistet gern eine umfangreiche Beratung. Im Übrigen gibt es vor Ort ein kleines Gastronomieangebot aus Getränken, Pizza und Flammkuchen, doch auf Wunsch lässt sich auch auf die Belieferung durch externe Restaurants zurückgreifen.

Die FunZone Verwaltungs GmbH lebt ihre eigene Idee

Patrick Wrobel ist nicht nur fünffach Deutscher Meister im Paintball, sondern hat auch Lasertag in Deutschland salonfähig gemacht. Zu den zwölf Standorten der FunZone Verwaltungs GmbH kommen demnächst zwei weitere hinzu, wobei langfristig geplant ist, in den großen Städten aller Regionen Deutschlands präsent zu sein. Als Arbeitgeber lebt die FunZone Verwaltungs GmbH ihre eigene Idee: Die Arbeit soll den über 500 Mitarbeitern, von denen 400 Minijobber sind, vor allem Freude machen, denn so entsteht die richtige Atmosphäre für die Events. Alle tragen T-Shirts mit der Aufschrift "Funguard" und auch die Standortleiter arbeiten direkt an der Kundenfront. "Wir haben einerseits sehr klare Standards, die es den Mitarbeitern einfach machen, wollen andererseits aber auch, dass sie sich einbringen und selbstständig an die Sache gehen", erklärt Patrick Wrobel. "Es gibt bei uns zudem sehr gute Karrierechancen: Einige unserer Standortleiter haben als studentische Hilfskräfte angefangen. Wer zu uns kommt, möchte Teil unserer Erlebniswelt werden. Langweilig wird es hier nie, weil wir an den Trends dranbleiben und spannende Konzepte entwickeln."

