Vielen Menschen fällt es schwer, einzuschlafen - vor allem, wenn der Alltagsstress sie wachhält. Laut einer Umfrage geben 85 % der erwachsenen Bevölkerung in Europa an, unter gelegentlichen Schlafstörungen zu leiden.[1]

WICK ZzzQuil® Gute Nacht, die meistverkaufte Einschlafhilfe* in Europa[2], stellt deutschen Verbraucher:innen nun das WICK ZzzQuil® Gute Nacht Spray zur Verfügung, welches dabei hilft, schneller einzuschlafen*, zu jeder Nachtzeit**. Seit April ist WICK ZzzQuil® Gute Nacht auch als Spray in Deutschland erhältlich.

Das neue WICK ZzzQuil® Gute Nacht Spray mit Melatonin wurde für Verbraucher:innen entwickelt, die auf der Suche nach einer flexiblen Dosierung sind, die ihnen dabei hilft, schneller einzuschlafen* zu jeder Nachtzeit**. Jeder Sprühstoß beinhaltet 0,25 mg Melatonin, 4 Sprühstöße = 1 mg Melatonin.

Vorteile von WICK ZzzQuil® Gute Nacht Einschlafspray* mit Melatonin

Ermöglicht eine schnelle Aufnahme***

Mit Lavendel- und Orangengeschmack

Vegan, zucker- und alkoholfrei

Praktisches Format für Zuhause oder auf Reisen

WICK ZzzQuil® Gute Nacht Spray mit Melatonin verursacht keinen Gewöhnungseffekt und keine Müdigkeit am nächsten Tag.

Anwendung von WICK ZzzQuil® Gute Nacht Spray mit Melatonin

Für schnelleres Einschlafen vor dem Zubettgehen: 4 bis 6 Sprühstöße anwenden****

Falls weniger als 6 Stunden kontinuierlicher Schlaf während der Nacht verbleiben: 2 Sprühstöße anwenden****

Die Anwendung erfolgt bei Bedarf und wird beendet, sobald der Schlafrhythmus wieder hergestellt ist. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und einen gesunden Lebensstil. Menschen, die langfristige Schlafprobleme haben, Medikamente einnehmen, Erkrankungen haben oder andere Schlafmittel einnehmen, die schwanger sind, schwanger werden möchten oder stillen, sollten vor der Einnahme dieses Produktes ihren Arzt oder ihre Ärztin befragen.

Für wen ist WICK ZzzQuil® Gute Nacht Spray mit Melatonin geeignet

Verbraucher:innen, die auf der Suche nach einer Einschlafhilfe * mit flexibler Dosierung sind, zu jeder Nachtzeit**

mit flexibler Dosierung sind, zu jeder Nachtzeit** Verbraucher:innen, die Hilfe mit Jetlag benötigen*****

Verbraucher:innen, die weder Tabletten noch Darreichungen in Weichgummiform anwenden möchten

Wo ist das neue WICK ZzzQuil® Gute Nacht Spray erhältlich

WICK ZzzQuil® Gute Nacht Spray mit Melatonin 30 ml ist seit April in Apotheken erhältlich.

Über P&G WICK Pharma

P&G WICK Pharma, die Gesundheitssparte von P&G, konkurriert in den größten und am schnellsten wachsenden Kategorien und Märkten für Körperpflege und Mundpflege mit einem Umsatz von über 200 Mrd. USD, um verbraucherorientierte Innovationen voranzutreiben, die unseren Verbraucher:innen ein längeres, gesünderes und dynamischeres Leben ermöglichen.

Das P&G Gesundheitsportfolio umfasst führende Marken in den Bereichen Erkältung mit WICK und Nasivin®, Schwangerschaft mit Femibion® und Clearblue®, Zahn-und Mundpflege mit Oral-B®, blend-a-dent® und blend-a-med®, Vitamin- und Mineralstoffprodukte mit Bion3® und Vigantol®/Vigantolvit® sowie Schmerzlinderung mit Kytta®.

Das Gesundheitsgeschäft von P&G hat eine der breitesten geografischen Ausdehnungen der Welt: Nordamerika, Lateinamerika, Westeuropa, CEE, Asien, Indien, Naher Osten, Afrika und Australien mit mehr als 3.500 Mitarbeitern und über 7,5 Milliarden Nettoumsatz.

Über Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbraucher:innen auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter http://www.pg.com.

[1] Harris Interactive, Italien, 10.000 Menschen mit Schlafproblemen, Juni 2022

[2] Nichtverschreibungspflichtige Schlafmittel; IQVIA Umsatz in EUR rAVP; MAT 01/2023

*1 mg Melatonin trägt dazu bei, die Einschlafzeit zu verkürzen.

** Nur 2 Sprühstöße verwenden wenn die Konsument:innen danach keine 6 Stunden durchgehenden Schlaf ermöglichen können

***30 Minuten vor dem Schlafengehen in den Mund sprühen.

****Maximale Dosierung sind 6 Sprühstöße pro Nacht

*****Melatonin trägt zur Linderung der subjektiven Jetlag-Empfindung bei. Die positive Wirkung stellt sich ein, wenn am ersten Reisetag kurz vor dem Schlafengehen sowie an den ersten Tagen nach Ankunft am Zielort mindestens 0,5 mg Melatonin aufgenommen werden.

MAT-DE-ZZZQUIL-24-000028

