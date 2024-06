München. Die Investitionen gehen in Amazons Cloud-Angebot, die Logistik sowie Forschung und Entwicklung

Die Investitionen gehen in Amazons Cloud-Angebot, die Logistik sowie Forschung und Entwicklung

Investitionsvolumen: 8,8 Milliarden Euro in Cloud-Infrastruktur von Amazon Web Services (AWS) im Rhein-Main-Gebiet für die AWS Europa (Frankfurt) Region bis 2026; und weiterhin 1,2 Milliarden Euro in Logistik, Robotik und Unternehmenszentralen

Neue Standorte: 3 neue Logistikzentren in Großenkneten, Erfurt und Horn-Bad Meinberg; 2 neue Unternehmenszentralen in München und Berlin; Erweiterung des Amazon Forschungs- und Entwicklungszentrums in Berlin

Neue Arbeitsplätze: Erstmals 40.000 festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland bis Jahresende, 4.000 neue Arbeitsplätze seit 2023 geschaffen

10 Milliarden Euro. Diese Summe wird Amazon in Deutschland investieren und baut damit sowohl sein Logistiknetzwerk als auch die Cloud-Infrastruktur hierzulande weiter aus. Mit dieser Investitionsoffensive stärkt das Unternehmen seine über 25 Jahre bestehende Verbindung zu Deutschland als Innovations- und Wirtschaftsstandort. Bis Ende des Jahres entstehen 4.000 neue Arbeitsplätze in drei neuen Logistikzentren: in Horn-Bad Meinberg (Nordrhein-Westfalen) startet der Betrieb im Spätsommer 2024, in Erfurt (Thüringen) ging es im Mai 2024 los und Großenkneten (Niedersachsen) nahm im August 2023 den Betrieb auf. So wird Amazon bis Ende dieses Jahres auf 40.000 festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland wachsen. Das Unternehmen bietet an seinen über 100 Standorten in deutschen Städten und Gemeinden eine große Bandbreite an interessanten Stellen auf allen Einstiegsebenen an.

Erst im vergangenen Monat hatte Amazon bekanntgegeben, 7,8 Milliarden Euro in die AWS European Sovereign Cloud zu investieren, das ist eine neue, unabhängige Cloud für Europa. Deren erste Region in Deutschland wird in Brandenburg eröffnet. Mit der heutigen Ankündigung bekräftigt Amazon auch sein geplantes Engagement im Cloud-Bereich und investiert in Deutschland insgesamt 17,8 Milliarden Euro.

Rocco Bräuniger, Country Manager Amazon Deutschland, erklärt: "Seit über 25 Jahren investiert Amazon in den Standort Deutschland - wir sind hier fest verwurzelt. Unsere Teams konzentrieren sich voll und ganz auf Innovationen und Angebote, die unseren Kundinnen und Kunden sowie kleinen Unternehmen hierzulande das Leben und Arbeiten erleichtern. Es ist uns wichtig, ein zuverlässiger Partner zu sein. AWS hilft Unternehmen und Organisationen jeder Größe dabei, ihre Geschäfte mit Hilfe von Cloud-Diensten auf- und auszubauen. All das hat positive Auswirkungen auf Deutschland und die Regionen, in denen wir tätig sind. Die Investitionen und neuen Arbeitsplätze richten sich vor allem auf Forschung und Entwicklung, Logistik und den Service für Kundinnen und Kunden."

Investitionen in Forschung und Logistik in Deutschland

Seit 2010 hat Amazon mehr als 77 Milliarden Euro in seine Aktivitäten in Deutschland investiert, um Kundinnen und Kunden zu unterstützen, hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen und die deutsche Wirtschaft zu stärken. Diese Investitionen haben schätzungsweise 50 Milliarden Euro zum deutschen Bruttoinlandsprodukt (BIP) beigetragen. Darüber hinaus hat Amazon in Forschung und Entwicklung in Deutschland investiert. An vier Forschungs- und Entwicklungsstandorten in Aachen, Berlin, Dresden und Tübingen arbeiten Teams an Produkten und Dienstleistungen für AWS, Amazon Music, Fire TV, Alexa und Logistiktechnologien. Die Teams des Amazon Forschungs- und Entwicklungszentrums in Berlin profitieren von der Erweiterung von Labs zur Entwicklung und Verbesserung von KI- und Robotiktechnologien. Viele Innovationen, die Teams in Deutschland mitentwickeln, werden von Millionen von Kunden weltweit genutzt.

Investition in Cloud-Infrastruktur

Als Teil von Amazons Investitionen in Deutschland plant AWS bis 2026 eine Investition in Höhe von 8,8 Milliarden Euro und entwickelt seine Cloud-Infrastruktur für die AWS Europa (Frankfurt) Region im Rhein-Main-Gebiet seit 2014 weiter. Diese Investition wird dazu beitragen, die wachsende Nachfrage nach AWS Diensten in Deutschland zu decken, die durch das Potenzial von Cloud Computing und KI angetrieben wird.

Einer neuen AWS Studie zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der Cloud-Infrastruktur zufolge wird der Investitionsplan von AWS in diesem Zeitraum schätzungsweise 15,4 Milliarden Euro zum deutschen BIP beitragen und gleichzeitig durchschnittlich 15.200 Vollzeitarbeitsplätze pro Jahr in der lokalen Lieferkette unterstützen. Diese Investition folgt der Ankündigung vom letzten Monat, laut der AWS bis 2040 7,8 Milliarden Euro in die AWS European Sovereign Cloud investieren wird, mit der Eröffnung seiner ersten AWS Region in Deutschland. Diese erste Region soll im Bundesland Brandenburg angesiedelt werden.

Stefan Höchbauer, Managing Director Germany and Europe Central bei AWS, sagt: "Deutschland ist das Herzstück unserer gesamteuropäischen Innovationen. AWS fühlt sich mehr denn je verpflichtet, deutschen Unterehmenskunden dabei zu helfen, auf der Basis der zahlreichen Funktionen der AWS Cloud, einschließlich generativer KI, neue Technologien und Dienste zu entwickeln. Um der wachsenden Nachfrage nach unseren Diensten gerecht zu werden, investieren wir massiv in Deutschlands digitale Infrastruktur. Dazu gehört auch unser Engagement, digitale Kompetenzen und Talententwicklungsprogramme in ganz Deutschland zu unterstützen und mit lokalen Gemeinden an gemeinsamen Initiativen mit dauerhafter Wirkung zu arbeiten."

Weiterbildung der Belegschaft in Deutschland

Neben Investitionen in Infrastruktur und Innovationen konzentriert sich Amazon auch darauf, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland weiterzubilden und sie auf die nächste Generation von Arbeitsplätzen vorzubereiten. Amazon bietet eine breite Palette an Schulungs- und Entwicklungsprogrammen für Kolleginnen und Kollegen in Logistik und Kundenservice und übernimmt bis zu 8.000 Euro der Schulungskosten für die jeweils gewählten zukünftigen Berufe. Das Unternehmen arbeitet mit renommierten Schulungsanbietern zusammen, die qualifizierte Kurse mit staatlich anerkannten Abschlüssen anbieten. Dazu gehören Schulungen und Weiterbildungen in Bereichen wie Umwelttechnik, IT, Personalwesen, Buchhaltung, Fremdsprachen oder Lkw-Führerschein. Über 150.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben weltweit bereits an dem Programm teilgenommen.

Darüber hinaus stellt AWS auch eine Reihe von Bildungs-, Schulungs- und Zertifizierungsprogrammen zur Verfügung, über die Menschen in Deutschland ihre digitalen Kenntnisse ausbauen und Cloud-Technologien nutzen können. So entwickelte AWS beispielsweise im vergangenen Jahr in Zusammenarbeit mit der Siemens AG das erste Ausbildungsprogramm für AWS Rechenzentren in Deutschland. Mit der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) hat Amazon die erste nationale Cloud-Computing-Zertifizierung ins Leben gerufen. Außerdem hat Amazon die AWS "Skills to Jobs Tech Alliance" in Deutschland gegründet.

Mehr über den wirtschaftlichen Beitrag von Amazon in Deutschland erfahren Sie hier.

Über Amazon

Amazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf Kund:innen statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Amazon strebt danach, das kundenorientierteste Unternehmen, der beste Arbeitgeber und der sicherste Arbeitsplatz der Welt zu sein. Kundenrezensionen, 1-Click-Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, Just-Walk-Out-Technologie, Amazon Studios und The Climate Pledge sind nur einige Beispiele, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. Mehr Informationen auf www.aboutamazon.de und auf X unter @AmazonNewsDE.

Pressekontakt: Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Amazon Deutschland Services GmbH Public Relations Marcel-Breuer-Str. 12 80807 München Telefon: 089 35803-530 Telefax: 089 35803-481 E-Mail: presseanfragen@amazon.de

Weiteres Material: www.presseportal.de Quelle: Amazon Deutschland Services GmbH