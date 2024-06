Unterföhring. Hier wird keine ruhige Kugel geschoben. SAT.1 präsentiert am Freitag, 12.

Hier wird keine ruhige Kugel geschoben. SAT.1 präsentiert am Freitag, 12. Juli 2024, um 20:15 Uhr die erste neue Ausgabe des international gefeierten Event-Show-Hits "Murmel Mania". In jeder Folge der Family-Entertainment-Show treten drei Prominente zum größten Murmelspiel an: In der ersten Ausgabe stellen sich die Musiker Michi Beck, Sasha und Tom Beck den irrwitzigsten Murmelbahnen und unvorhersehbaren Kugelspielen. Wer am besten murmelt, gewinnt das Preisgeld des Abends für seinen Publikumsblock. Doch wer bringt das beste Murmelgeschick und die ausgefeilteste Kugel-Taktik mit, um seine Murmeln als Erster ins Ziel zu bringen?

In den weiteren Ausgaben von "Murmel Mania" stellen sich dem spaßigen Murmel-Rennen in SAT.1:

am Freitag, 19. Juli, die Profi-Köche Frank Rosin , Steffen Henssler und Ali Güngörmüs

, und am Freitag, 27. Juli, die Comedians Ilka Bessin , Paul Panzer und Chris Tall

, und und am Freitag, 9. August, die Moderatorinnen Mareile Höppner, Panagiota Petridou und Jeannine Michaelsen

Moderatorin und Spielleiterin von "Murmel Mania" ist Melissa Khalaj. Den besten Blick auf die angehenden Murmel-Meisterinnen und -meister aus der Kommentatoren-Kabine und die schmissigsten Sprüche zum Murmel-Cup hat Schmiso.

Umgesetzt wird "Murmel Mania" von Cheerio Entertainment, einer Produktionsfirma von Seven.One Studios, gemeinsam mit Talpa Entertainment Productions.

"Murmel Mania" - ab Freitag, 12. Juli 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

