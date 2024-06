Mainz. Derzeit ist er bei der Fußball-EM für das deutsche Team als dynamischer Rechtsverteidiger im Einsatz – aktuelle Einblicke in das Leben des Nationalspielers bietet die “sportstudio reportage: Joshua Kimmich – Anführer und Antreiber“. Der Film von Jan Mendelin ist ab Donnerstag, 20. Juni 2024, 15.00 Uhr, auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek sowie am Samstag, 22. Juni 2024, 23.45 Uhr, direkt im Anschluss an die “sportstudio live“-Übertragung von der UEFA EURO 2024 im ZDF zu sehen. Eine weitere “sportstudio reportage“ beleuchtet am Sonntag, 23. Juni 2024, 17.15 Uhr im ZDF, den Erfolgsdruck und die psychischen Belastungen im Fußball. Der Film von Ella Poulhalec steht ab Samstag, 22. Juni 2024, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung.

Joshua Kimmich – Anführer und Antreiber

Joshua Kimmich hat den Weg vom Zweitligakicker zum Champions-League-Sieger, vom Rechtsverteidiger zum Sechser, vom Mitspieler zum Leitwolf absolviert. Immer wieder rückte dabei sein großer Ehrgeiz in den Fokus. Seit 2016 begleitet Filmautor Jan Mendelin die Karriere des Fußball-Nationalspielers. In seinem aktuellen Porträt des Ausnahmefußballers schildert er den Weg Joshua Kimmichs von der 2021 ausgetragenen UEFA EURO 2020 über die FIFA-WM in Katar im Dezember 2022 bis zur Vorbereitung auf die Heim-EM, die derzeit in Deutschland stattfindet.

Private, exklusive Einblicke in das Leben von Josuha Kimmich und Aussagen von Gesprächspartnern wie Pep Guardiola, Julian Nagelsmann und Uli Hoeneß zeichnen ein dichtes, vielschichtiges Bild des 87-maligen Nationalspielers, der mit dem FC Bayern schon das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League gewann. Der Film fängt die Schlüsselmomente in der Laufbahn des 29-Jährigen ein, der unter anderem mit seiner Aussage "wenig Liebe, wenig Herz" das Profigeschäft charakterisierte.

Erfolgsdruck im Fußball – wenn die Psyche nicht mitspielt

Die "sportstudio reportage" von Ella Poulhalec greift Ängste im Profi-Fußball auf, die zu hoher Erfolgs- und Leistungsdruck erzeugen können. Eine Folge davon: Viele Spieler sind mental am Boden. Das stille Leiden in den Kabinen ist im Profifußball dabei weiterhin ein Tabu. Doch es häufen sich die Hilferufe mit dem Wunsch nach Unterstützung durch Psychologen in den Vereinen. Die Kultur des Schweigens und Verdrängens soll beendet werden. In dieser "sportstudio reportage" öffnen sich Profifußballer und erzählen von psychischen Krankheiten und Depressionen.

