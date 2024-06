Hamburg. Der Kauf einer Immobilie ist nur den Superreichen vorbehalten - ein Trugschluss, der viele Menschen daran hindert, in Immobilien zu investieren und sich so ein Vermögen aufzubauen. Mit seinem Angebot der Hanseatischen Wohnungsgenossenschaft unterstützt Stephan Gerlach seine Kunden dabei, diesen Traum zu verwirklichen und begleitet sie mit seinem Rundum-sorglos-Paket bei jedem Schritt des Immobilienkaufs. Was Interessierte von der Zusammenarbeit erwarten können, wieso die Investition in eine Immobilie attraktiver denn je ist und wieso man dabei keine Angst vor Schulden haben sollte, erfahren Sie hier.

Zwischen dem Mieten und dem Kauf einer Immobilie gibt es einen entscheidenden Unterschied: Entweder man zahlt für das Eigentum eines anderen oder für das eigene. Daher erscheint es fast schon logisch, in eine eigene Wohnung oder ein Haus zu investieren. Viele Menschen denken jedoch nicht einmal daran, eine Immobilie zu kaufen, weil sie glauben, dass dies nur für sehr vermögende Menschen möglich ist. Zusätzlich hemmt die Angst vor Schulden viele darin, den Wert dieser Investition zu erkennen. Und auch die Vermietung wird oft mit viel Arbeit und Ärger verbunden, insbesondere durch steigende Mieten und Mietnomaden. Doch wer auf den Kauf von Immobilien als Kapitalanlage verzichtet, verpasst nicht nur die Chance auf ein rentables Nebeneinkommen, sondern auch die Möglichkeit, die sicherste und renditestärkste Form der Altersvorsorge zu nutzen. "Der Wunsch, ein eigenes Vermögen aufzubauen, ist ein wichtiger Schritt in Richtung sicherer Zukunft", erklärt Stephan Gerlach. "Die Investition in eine Immobilie bietet diese Möglichkeit - doch viele Menschen wissen nicht, wie sie diese Gelegenheit für sich nutzen können."

"Tatsächlich ist der Immobilienkauf und das Leben als Eigentümer aber viel einfacher, als viele Menschen denken", fügt er hinzu. "Die Schulden, die durch eine Investition in eine Immobilie zustande kommen, sind aufgrund des hohen Mehrwerts durchaus 'gute' Schulden, vor denen man keine Angst haben muss." Stephan Gerlach unterstützt seine Kunden mit der Hanseatischen Wohnungsgenossenschaft, einem Tochterunternehmen der Gerlach Immobiliengruppe (GIG), umfassend beim Kauf und der Finanzierung von Immobilien als Kapitalanlage. Zudem übernimmt er den gesamten Aufwand für die Vermietung und Verwaltung. Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung und einem Netzwerk von erfahrenen Experten hat er erfolgreich einen beachtlichen Immobilienbestand aufgebaut. Egal, ob passives Einkommen, sichere Altersvorsorge oder vorzeitiger Ruhestand - Stephan Gerlach und sein Team finden für jede Lebenssituation die optimale Lösung. So hat er schon viele Kunden zu glücklichen Immobilienbesitzern gemacht, die durch eine profitable Rendite bei minimalem Aufwand finanzielle Sicherheit genießen.

Individuelle Kapitalanlagestrategien für mehr finanzielle Sicherheit

Viele Menschen sind auf der Suche nach einer renditeträchtigen Investitionsmöglichkeit, die wenig Aufwand für Vermietung und Verwaltung erfordert, um finanzielle Sicherheit zu erreichen und trotzdem genug Zeit für ihre Familie und den Hauptjob zu haben. Genau dafür sind Stephan Gerlach und die Hanseatische Wohnungsgenossenschaft die richtigen Partner: Sie erstellen für ihre Kunden individuelle Kapitalanlagestrategien, die genau auf die aktuelle Lebenssituation, ihre Pläne und Wünsche zugeschnitten sind. Dank standardisierter Abläufe und einem weitreichenden Netzwerk aus Notaren, Finanzierungsvermittlern, Handwerkern, Anwälten und Steuerberatern übernehmen sie sämtliche Schritte, die für Laien mit viel Aufwand verbunden sind. Ihre Partner wissen genau, welche Unterlagen benötigt werden, wo sie zu finden sind und wie diese erstellt werden müssen, falls sie noch nicht vorliegen.

"Beim Kauf einer eigenen Immobilie ist die Erstellung des Kaufvertrags beim Notar ein bedeutender Schritt", erklärt Stephan Gerlach. Er und sein Team unterstützen ihre Kunden auch hierbei, um ihnen den Kauf weiter zu erleichtern: "Mit uns finden sie den richtigen Notar - und auch unsere Anwälte und Steuerberater stehen bei offenen Fragen schnell mit Antworten und Rat zur Seite. Damit garantieren wir einen stressfreien Kaufprozess."

Ihre Mission: Nachhaltiger Vermögensaufbau für eine breitere Zielgruppe

Neben einem erleichterten Kauf für ihre Kunden möchten Stephan Gerlach und die Hanseatische Wohnungsgenossenschaft auch dafür sorgen, verbreitete Missverständnisse beim Investment einer Immobilie und die Angst vor Schulden abzubauen. "Die Verbindlichkeiten, die mit einer Immobilie einhergehen, lassen sich nicht mit den Schulden durch reinen Konsum vergleichen. Sie gewährleisten vielmehr einen langfristig sorgenfreien Ruhestand, unabhängig vom Rentensystem", so der Experte. Durch sein Tochterunternehmen wirmietendeinhaus.de kann er zudem nicht nur eine Mietgarantie für die nächsten zehn Jahre geben, sondern auch Mieten über dem Marktdurchschnitt ermöglichen.

"Wir sind überzeugt, dass ein Immobilieninvestment heute mehr denn je eine der sichersten und attraktivsten Möglichkeiten des Vermögensaufbaus ist", so Stephan Gerlach. "Als Familiengenossenschaft arbeiten wir deshalb transparent, ehrlich und kundenorientiert, um sicherzustellen, dass die Investition unserer Kunden nicht nur rentabel, sondern auch nachhaltig sind. Unsere Mission ist es, den Weg zu einem systematischen Vermögen im Immobilienmarkt einer breiteren Zielgruppe zugänglich zu machen und gleichzeitig den Bestand an renovierten und lebenswerten Objekten zu erweitern. So wollen wir beispielsweise auch jungen Familien dabei helfen, finanziell vorzusorgen - sorgenfrei und ohne viel Aufwand."

Sie wollen in eine Immobilie als Kapitalanlage investieren und dabei Schritt für Schritt von Experten begleitet werden - ohne eigenen Aufwand? Dann melden Sie sich jetzt bei Stephan Gerlach und vereinbaren Sie einen Termin!

