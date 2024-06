Tegernsee. Sie sind legendär und haben Strahlkraft - weit über das Tal hinaus.

Die legendären Seefeste am Tegernsee starten in diesem Jahr am 09. Juli (Verschiebetermin: 10. Juli 2024 und 16./17. Juli 2024). Damit eröffnet traditionsgemäß Rottach-Egern die Festsaison, in der entlang der idyllischen Seeufer am Tegernsee die schönste Jahreszeit gefeiert wird. Dann säumen kleine Stände, Buden und Bars die Seestraße, die zur Fußgängerzone wird, während viele Attraktionen Jung und Alt verzaubern. Dazu werden allerhand Schmankerl gereicht und das musikalische Rahmenprogramm sorgt für Partystimmung entlang des Seeufers. Am 30. Juli (Verschiebetermin: 31. Juli bzw. 01. August 2024) verwandelt sich die Stadt Tegernsee rund um das Rathaus in einen Festplatz mit vielen Attraktionen und kulinarisch-musikalischen Highlights. Für die passende musikalische Unterhaltung sorgen die Gasteiger Blasmusik, die Argeter Alphornbläser, die Tegernseer Blaskapelle u. v. m. Des Weiteren erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches und ausgefallenes Rahmenprogramm: die DLRG Tegernsee veranstaltet ein originelles Sautrogrennen. Für die Kinder wird im Kurpark ein Kinderschminken und Hüpfburgen angeboten, sowie für kulinarische Abwechslung gesorgt. Zum Abschluss wird am 16. August (Verschiebetermin: 17. bzw. 18. August 2024) in Bad Wiessee gefeiert. In der Wiesseer Bucht treffen sich entlang der Seepromenade Einheimische und Besucher, die das bayerische Lebensgefühl in traditionellem Ambiente genießen wollen. Die Seefeste beginnen jeweils ab 15 Uhr. Die Seefest-Programme überraschen mit vielfältigen Showeinlagen - von den Alphornbläsern bis zu traditionellen Goaßlschnalzern. Zünftige Stimmung, regionale Köstlichkeiten sowie Bier aus dem Herzoglichen Brauhaus Tegernsee und Edelbrände der heimischen Destillerien erwarten die Besucher. Die Auftritte der Vereine und Trachtengruppen setzen entlang der Uferpromenade farbenfrohe Akzente, während das traditionelle Schifferstechen auf dem See für gute Stimmung sorgt. Weiterer Höhepunkt ist die Bühne auf dem schwimmenden Trachtlerfloß mit Blaskapellen und Trachtentanz. Auch für die Kleinen ist gesorgt - dank eines abwechslungsreichen Kinderprogramms am Nachmittag. Zum Abschluss erstrahlt in Rottach-Egern, Tegernsee und Bad Wiessee gegen 22.15 Uhr ein musikalisch untermaltes Feuerwerk. Die Feuerwerksfahrten der Seenschifffahrt Tegernsee bieten zu allen Seefesten die unvergleichliche Möglichkeit, das Spektakel vom See aus zu erleben. Das Thema Nachhaltigkeit wird 2024 bei den Seefesten erneut großgeschrieben - in Form von regionalen Produkten, einem Plastikverbot und stärkerer Mülltrennung. Zudem kommen heuer erneut die neuen LEADER geförderten LED-Tafeln zur Verkehrslenkung bei Großveranstaltungen bei den Festen zum Einsatz.

Pendelbusse und Pendelschiff zu den drei Seefesten: Eine neue attraktive Regelung bringt die Besucher kostenlos zu den Seefesten und wieder zurück. So sind am Tag der Seefeste ab 17 Uhr sowohl die Ringlinien des RVO als auch die Südliche Rundfahrt der Schifffahrt kostenlos. Zusätzlich fährt - ebenfalls kostenfrei - um 23 und 24 Uhr nochmals ein Schiff, sowie um 0:15 Uhr ein zusätzlicher Sonderbus (in Rottach-Egern ab Seeforum, in Tegernsee ab Gymnasium, in Bad Wiessee ab Lindenplatz). Auch gibt es wieder bewachte Radlparkplätze am Schulhaus der Grund- und Mittelschule in Rottach-Egern und dem Medius Tegernsee und Adrian-Stoop-Str. (Höhe Hotel Bellevue) von 17 bis 24 Uhr. Die aktuellen Programme sowie weitere Informationen zu den Pendelbussen und Schiffen unter www.tegernsee.com/seefeste

