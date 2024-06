Berlin. “Die Stimmen von Millionen Menschen, die in Vielfalt vereint Woche für Woche singen, sind ermutigend und lauter als alle radikalen und ausgrenzenden Stimmen in unserem Land.“ - sagt Christian Wulff (Bundespräsident a.D., Präsident des Deutschen Chorverbandes und Vorstandsmitglied der Deutschen Chorjugend) anlässlich der Aktion #zusammenSINGENzurEM.

Die Projektmacher:innen der Deutschen Chorjugend (DCJ) organisierten eine Mitsingaktion in der Fan Zone am Brandenburger Tor in Berlin anlässlich des Spiels zwischen Deutschland und Ungarn. Am 19.06.2024 werden tausende Menschen auf der Fanmeile, die zusammen das Spiel der deutschen Nationalelf auf riesigen Bildschirmen verfolgen, zwischen den Spielen zu einem riesigen Fußball-Chor. Angeleitet von einem Fußball-Projektchor auf der Bühne werden sie bekannte Stadion-Songs wie "You´ll never walk alone", aber auch die Europa-Hymne singen.

"Die Mitsing-Aktion in Berlin ist der Höhepunkt für uns alle, die das Projekt ehrenamtlich machen, und wir freuen uns riesig darauf, mit zehntausenden anderen Fußball-Fans unsere Stimme für Vielfalt zu erheben." - sagt der Projektinitiator Dr. Kai Habermehl (Vorstandsmitglied DCJ e.V.) Die Aktion ist Teil des Projektes #zusammenSINGENzurEM, das seit einigen Monaten auf Hochtouren in ganz Deutschland läuft, u.a. in Büchenau, Darmstadt, Dormagen, Erfurt, Gießen, Karlstein, Leipzig, Merxheim, Nieder-Weisel, Oldenburg, Potsdam, Wilnsdorf oder Walluf. Ausgehend von dem "Liederbuch zur EM2024" veranstalten Chöre bundesweit Mitsing-Aktionen rund um die Spiele der Nationalelf, zu Begrüßung der Fußball-Teams aus anderen Ländern, an public-viewing-Points oder in Projektchören vor der EM.

Die Aktion findet statt dank dem Engagement vieler Landes-Chorverbände und der Chor-Aktiven vor Ort. Für die Möglichkeit gilt der Kulturprojekte Berlin gGmbH, die die Fan Zone veranstaltet, ein besonderer Dank.

Weitere Projekt-Aktionen und Bilder: https://www.deutsche-chorjugend.de/zusammensingenzurem/

Ansprechpartner Projektchor-Leiter auf der Bühne Hans-Joachim Lustig: https://www.chorwerk-potsdam.de/wir/

Interview mit dem Projekt-Initiator Dr. Kai Habermehl https://ots.de/0DZngo

