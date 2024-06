Limburg. Die AMADEUS Group feierte gemeinsam mit Joey Kelly und zahlreichen Gästen den Baufortschritt ihres Projekts “AMADEUS green II“.

Die AMADEUS Group feierte gemeinsam mit Joey Kelly und zahlreichen Gästen den Baufortschritt ihres Projekts "AMADEUS green II".

Für die AMADEUS Group ist es der nächste Meilenstein im Mathildenviertel in Offenbach: Bereits Ende September 2023 hatte AMADEUS mit der feierlichen Grundsteinlegung den Startschuss für das nachhaltige Bauprojekt "AMADEUS green II" gegeben. Anfang Juni 2024 fand nun das Richtfest für den neuen Wohnkomplex der Unternehmensgruppe statt, das sie gemeinsam mit zahlreichen Gästen und Projektbeteiligten begangen hat.

AMADEUS Group feiert mit Joey Kelly Abschluss des Rohbaus

Mit einer feierlichen Veranstaltung hat die AMADEUS Group den nächsten Schritt im Bauprozess ihres neuen Bauvorhabens in Offenbach gewürdigt. "Das Richtfest markiert den Übergang vom Rohbau zum Ausbau und ist daher ein ganz besonderer Moment für uns", sagt Dirg Parhofer, Geschäftsführer der AMADEUS Group. "Es ist eine schöne Gelegenheit, den bisher erreichten Baufortschritt zu feiern und uns bei allen am Bau Beteiligten für ihre großartige Arbeit zu bedanken."

Um diesen besonderen Moment zu teilen, lud die Unternehmensgruppe zum Richtfest auf dem Nachbargrundstück in der Friedhofstraße 59 in Offenbach am Main ein. Als besonderer Ehrengast war auch Musik-Legende Joey Kelly geladen. Die AMADEUS Group ist mit ihm schon lange eng verbunden und unterstützte den Ausdauersportler und Musiker in der Vergangenheit als Sponsor. Gemeinsam mit Joey Kelly feierte die Bauträgergesellschaft diesen bedeutenden Tag und blickte auf das bisher Erreichte zurück. In geselliger Runde hatten die Gäste die Gelegenheit, das Bauprojekt zu besichtigen und sich über den aktuellen Stand zu informieren. Für das leibliche Wohl wurde selbstverständlich auch gesorgt.

"AMADEUS green II": Nachhaltiges Wohnen im Herzen von Offenbach

Der neue Wohnkomplex in Offenbachs beliebtem Mathildenviertel entsteht auf einem ca. 4.500 Quadratmeter großen Grundstück und umfasst neben fünf Gewerbeeinheiten insgesamt 82 moderne Wohnungen, die höchsten Wohnansprüchen gerecht werden und zugleich einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. "AMADEUS green II" entsteht in bester Lage mit einer direkten Anbindung an den ÖPNV und umliegende Großstädte. Darüber hinaus ist das Wohnensemble auf ein Miteinander mehrerer Generationen ausgerichtet. Die Wohneinheiten mit Größen von 45 m² bis 86 m² bieten eine komfortable und moderne Ausstattung, wobei jede Wohnung über eine Terrasse, einen Balkon, einen Wintergarten oder einen kleinen Garten verfügt. Ein begrünter Innenhof und ein Spielplatz für Kinder runden das familienfreundliche Konzept ab.

Als erfahrener Projektentwickler, Bauträger und Vermieter ist die AMADEUS Group für die gesamte Realisierung des Projekts verantwortlich. Ihr Anspruch ist es auch, das Gebäude möglichst energieeffizient und nachhaltig zu errichten und zu betreiben. So wird "AMADEUS green II" beispielsweise mit Fernwärme versorgt, die als Nebenprodukt industrieller Prozesse anfällt, und ist somit unabhängig von fossilen Brennstoffen.

"Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Bauverlauf und blicken mit großer Zuversicht auf die Fertigstellung unseres neuen Bauprojekts in Offenbach. Mit 'AMADEUS Green II' leisten wir einen wichtigen Beitrag zur lebenswerten Gestaltung des Mathildenviertels und freuen uns, künftigen Mietern ein Zuhause zum Wohlfühlen in einer grünen Umgebung zu bieten", schließt Dirg Parhofer.

Über die AMADEUS Group

Die AMADEUS Group ist als Projektplaner, Bauträger und Vermieter ein All-in-One-Partner in der Immobilienbranche. Mit über 30 Jahren Erfahrung im Rhein-Main-Gebiet prägt das privat geführte Unternehmen die Wohnungsbaubranche und den Immobiliensektor. Die AMADEUS Group betreut, verwaltet und vermietet bereits über 9.000 Eigentumswohnungen und setzt auf stetiges Wachstum und Diversifizierung, um weiterhin innovative Lösungen für ihre Kunden anzubieten.

Pressekontakt: AMADEUS Marketing GmbH Robert-Bosch-Straße 16 65549 Limburg Telefon: 06431-9199-0 Telefax: 06431-9199-91 E-Mail: info@amadeus-group.dehttps://www.amadeus-group.de/

Weiteres Material: www.presseportal.de Quelle: AMADEUS Marketing GmbH