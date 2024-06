Hannover. Von Print zu Pixel, vom Verlag Heinz Heise zur heise group: Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Hannover hat sich seit seiner Gründung am 19.

Von Print zu Pixel, vom Verlag Heinz Heise zur heise group: Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Hannover hat sich seit seiner Gründung am 19. Juni 1949 zu einem weitverzweigten Medienunternehmen an über 23 Standorten entwickelt. Seit 1999 führt Ansgar Heise in dritter Generation das mittelständische Unternehmen mit großer Leidenschaft und viel Innovationsgeist. Dabei stellt sich die heise group den Herausforderungen der digitalen Transformation und setzt auf ein breit gefächertes und stetig wachsendes Produktportfolio.

Die Geschäftsbereiche bei heise gliedern sich in heise connect, heise content und heise compare. Für kleine und mittelständische Unternehmen bietet heise regioconcept lokales Marketing aus einer Hand: von Online-Marketing-Produkten bis hin zu Einträgen in Das Örtliche, Gelbe Seiten und Das Telefonbuch. Das renommierte Computermagazin c't und heise online, das deutschsprachige Leitmedium für IT-Nachrichten, halten Technik-Interessierte auf dem neuesten Stand. IT-Professionals können sich in der heise academy online stetig weiterbilden. Um Wissenserweiterung geht es auch in den Veranstaltungsformaten - von der secIT bis zur Maker Faire. Darüber hinaus gehören Preisvergleichsportale wie geizhals.de und guenstiger.de zur Produktpalette.

"Wir haben die Chancen des digitalen Wandels früh erkannt und genutzt", sagt Ansgar Heise. heise online verzeichnet im Jahr durchschnittlich 35 Millionen Visits pro Monat, heise+ zählt über 70.000 Abonnenten und auf YouTube hat der c't-Kanal c't 3003 141.000 Follower. Mehr als 55 Prozent des Konzernumsatzes wird mit digitalen Angeboten erwirtschaftet. "Auch KI ist für uns längst kein Experimentierfeld mehr, mit der intelligenten Workflow-Plattform DC I/O von DEEP CONTENT by heise haben wir abteilungsübergreifend einen zentralen Baustein für unsere KI-Strategie und die Optimierung unserer Arbeitsprozesse."

Johanna Heise, älteste Tochter von Ansgar Heise, übernimmt seit Ende 2023 als Head of Brand & Culture die Verantwortung für den Markenauftritt, das Employer Branding und seit Neuestem die Förderung von Startups. Der neue Claim "Eine Antwort weiter" verbindet alle Unternehmen der heise group und steht für Klarheit, Stärke und Konsistenz. Er spiegelt die Mission wider, in Zeiten von Informationsflut und KI-Technologien fundierte und neutrale Antworten zu liefern, damit Unternehmen und Privatpersonen immer einen Schritt voraus sind. Die Vision von heise betont die Chancengleichheit, damit niemand aufgrund mangelnder Informationen benachteiligt wird.

Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickelte sich seit der Verlagsgründung im Jahr 1949 auf heute rund 1.200. Ansgar Heise, der vom Magazin kress pro für seine außergewöhnliche Leistung und Unternehmensführung als Medienmanager des Jahres2023 ausgezeichnet wurde, betont: "Wir sind stolz auf unsere engagierten Heiseanerinnen und Heiseaner. Gemeinsam mit ihnen blicken wir nach vorne und freuen uns auf die nächsten 75 Jahre!"

Um seine Reichweite und Bekanntheit zur erhöhen, engagiert sich das hannoversche Medienhaus erstmalig im Fußball und wird Trikotsponsor bei Hannover 96. "Mit Hannover 96 und heise treffen ein Traditionsklub und ein Traditionsunternehmen aufeinander; beide sind seit vielen Jahren in der niedersächsischen Landeshauptstadt verwurzelt und streben nach Erstklassigkeit", erläutert Ansgar Heise die Gründe für das Sponsoring. "Unser Ziel ist es, uns in der ersten Liga der Medienunternehmen zu behaupten und Hannover 96 will in die 1. Bundesliga zurückkehren - das verbindet uns."

