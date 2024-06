Villingen-Schwenningen. Mit JUNIOR HEROES liefern Falk Berberich und Robin Baumann ein bewährtes Konzept, das werteorientierten Selbstbehauptungsunterricht für Kinder mit nachhaltiger Vermittlung von Lebenskompetenzen verbinden. Denn als Gründer und Geschäftsführer der BB Kampfsport GmbH haben es sich die ehemaligen Kampfsportler zur Aufgabe gemacht, die vielen Vorteile der Kampfkunst für die breite Masse sichtbar und zugänglich zu machen. In diesem Artikel verraten sie, wie Kinder verschiedener Altersstufen von ihrem Programm profitieren und was die BB Kampfsport GmbH von anderen Kampfsportschulen unterscheidet.

Gute Eltern geben alles, damit ihre Sprösslinge zu gesunden, glücklichen und selbstbewussten Menschen heranwachsen. Neben der motorischen und koordinatorischen Entwicklung spielen dabei auch der Aufbau geistiger Stärke und Selbstvertrauen sowie die Bildung sozialer Kompetenzen eine Rolle. Oft bedeutet das für Familien einen vollen Kalender, in dem es an jedem Wochentag woanders hingeht: Teamsport für das Zugehörigkeitsgefühl und die Bildung sozialer Fähigkeiten, Leichtathletik oder Tanzunterricht für die körperliche Entwicklung oder Selbstverteidigungskurse zur Stärkung der Selbstbehauptung sind nur einige der Aktivitäten, die regelmäßig auf dem Plan stehen. Meistens wollen Kinder das machen, was ihre Freunde machen - und verlieren oft wieder die Lust an einer Sportart, bevor sie zum Hobby werden kann. Auch mit zunehmendem Alter wechseln die Interessen rasch: So stellt es für Eltern eine große Herausforderung dar, den Bedürfnissen ihres Nachwuchses stets gerecht zu werden. "Kinder brauchen eine Community, die sie auf allen Ebenen fördert und stärkt und Anreize liefert, mit Begeisterung und Motivation dabei zu bleiben", betont Falk Berberich, Geschäftsführer der BB Kampfsport GmbH.

"Bei JUNIOR HEROES erlernen die Kinder nicht nur Kampfkunsttechniken, sondern profitieren auch von nachhaltiger Wertevermittlung und der Entwicklung eines gesunden Selbstbewusstseins", verrät der Kampfsportler, der seine Leidenschaft für die Kampfkunst selbst schon in der frühen Kindheit entwickelte. Mit der BB Kampfsport GmbH haben er und sein Geschäftspartner Robin Baumann es sich zur Aufgabe gemacht, die Vorteile der Kampfkunst für die breite Masse zugänglich zu machen. Falk Berberich und Robin Baumann sind nicht nur Inhaber einer der größten und wirtschaftlich erfolgreichsten Kampfsportschulen Deutschlands mit mehreren Standorten, Falk Berberich besitzt auch ein eigenes Lizenz- und Franchisesystems sowie eine Unternehmensberatung für Kampfsportschulen. Von der gemeinsamen Expertise und dem breiten Angebot der BB Kampfsport GmbH profitieren Menschen aller Altersstufen.

JUNIOR HEROES: Selbstbehauptung, Fitness und Lebenskompetenzen

Mit JUNIOR HEROES bietet die BB Kampfsport GmbH ein bewährtes Konzept für Kinder, das weit über den Sport hinausgeht. Denn in dem werteorientierten Unterricht werden neben Technik und Taktik zur Selbstverteidigung wichtige Werte für das Leben vermittelt. "Die Kinder arbeiten bei uns sowohl auf den Schwarzgurt in der Kampfkunst für Selbstverteidigung Krav Maga hin als auch auf den Schwarzgurt des Lebens", erklärt Robin Baumann. "Sie entwickeln ein gesundes Mindset, Selbstbewusstsein, Fokus und Disziplin und lernen gleichzeitig, für sich einzustehen." Während das Gürtelsystem des Kampfsports ein funktionierender Anreiz für die Kinder ist und dazu beiträgt, dass sie ihre Motivation nicht verlieren, stehen für ihre Eltern die charakterliche Entwicklung und die nachhaltige Wertevermittlung im Vordergrund.

"Von unserem Konzept profitieren die Kinder sehr viel nachhaltiger, als würden sie nur Schlagen und Treten lernen - denn die Kampfkunst ist mehr als das", so Falk Berberich. Spielerisch werden koordinative und konditionelle Fähigkeiten geschult, Fitness aufgebaut und Lerninhalte vermittelt. In Gesprächen mit ihren Trainern lernen die Kinder beispielsweise, wie sie sich in Konfliktsituationen verhalten, warum sie nicht mit Fremden mitgehen dürfen, wie sie Durchhaltevermögen entwickeln und warum Höflichkeit und Respekt so wichtig sind. "Die Erziehung ist ein wichtiger Baustein unseres Konzepts. Insgesamt trägt JUNIOR HEROES zu einem besseren Sozialverhalten und einem richtigen Verständnis von Gewalt bei", erklärt Robin Baumann.

Falk Berberich und Robin Baumann machen Kinder mit altersentsprechenden Kursen ganzheitlich stark

In drei verschiedenen Altersgruppen können die Kinder über den Kampfsport altersentsprechend Lebenskompetenzen aufbauen. Während bei Drei- bis Fünfjährigen Bewegung, Motorik, Koordination und Werte wie Respekt, Disziplin und Aufmerksamkeit im Vordergrund stehen, bietet der werteorientierte Unterricht für Sechs- bis Achtjährige den perfekten Ausgleich zur Schule. Neben ersten Selbstverteidigungstaktiken werden Koordination und Ausdauer trainiert, aber auch relevante Themen wie Mobbing thematisiert. Heranwachsenden im Alter von neun bis zwölf Jahren hilft JUNIOR HEROES dabei, den zunehmenden täglichen Stress in der weiterführenden Schule abzubauen sowie Selbstsicherheit und Halt zu gewinnen. "Selbstverteidigung und Schutz vor Mobbing sind in dieser Altersstufe zentrale Themen, zu denen wir wertvolle Kompetenzen vermitteln", verrät Falk Berberich.

Im Gegensatz zu anderen Kampfkunstschulen zeichnet sich die BB Kampfsport GmbH neben der hohen Qualität des Angebots, eines exzellenten Services und guter Erreichbarkeit vor allem durch die persönliche Beratung und Betreuung aus. Wer mit seinem Kind an einem kostenlosen Probetraining teilnehmen möchte, sollte deswegen immer einen Termin vereinbaren, damit sich das Team der BB Kampfsport GmbH ausreichend Zeit für den Einstieg nehmen kann. "Unsere Mission ist es, Kinder ganzheitlich stark zu machen und einer breiten Zielgruppe die vielen Vorteile der Kampfkunst bewusst und zugänglich zu machen", fasst Robin Baumann zusammen.

