Erster Platz für Octopus Energy und den Intelligent Octopus Go: Im aktuellen Vergleichstest von EFAHRER.com wurde der Anbieter von Grünstrom als Testsieger ausgezeichnet. Intelligent Octopus Go überzeugte im Test durch herausragende Preisvorteile, eine benutzerfreundliche Handhabung und innovative Tarifstrukturen, dank des Lademanagements von Intelligent Octopus. Eigenschaften, die ihn laut EFAHRER.com zur besten Wahl für E-Auto-Fahrer*innen macht.

"Diese Auszeichnung ist ein großer Erfolg für uns", sagt Bastian Gierull, CEO von Octopus Energy Germany. "Unser Ziel ist es, den Umstieg auf Elektromobilität für alle so einfach und erschwinglich wie möglich zu machen. Deshalb ist Intelligent Octopus Go der günstigste Ladetarif, der einmal mehr zeigt, dass erneuerbare Energien die günstigste Alternative ist, die wir in Deutschland haben und die auch in Zukunft immer günstiger werden. Der Testsieg bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind."

Octopus Energy ist seit 2021 als EnerTech-Player auf dem deutschen Markt vertreten und bietet neben Wärmepumpen und dynamischen Stromtarifen den Ladetarif Intelligent Octopus Go an. Er kombiniert günstige Zeitfenster für Autostrom mit smartem und automatischem Laden durch den kostenlosen Ladeservice Intelligent Octopus. Die Ladepräferenz für das Auto kann in der Octopus Energy App eingestellt werden. Bei jedem Ladevorgang verbindet sich nun Intelligent Octopus mit dem Auto und erstellt einen individuell angepassten Ladeplan. Kund*innen profitieren so bei jeder Ladung von einer günstigen Smart Charge Rate, die bei maximal 20 Cent pro kWh liegt.

Während Aufofahrer*innen mit einem Benziner zirka 14 Euro für 100 Kilometer bezahlen, fahren Intelligent Octopus Go Kund*innen für durchschnittlich 4 Euro ganze 100 Kilometer weit. Wer sein Auto früher als gedacht benötigt, kann das über die Octopus Energy App einstellen und den Ladevorgang beschleunigen.

"Unser Intelligent Octopus Go hilft unseren Kund*innen, ihre Fahrzeuge finanziell sinnvoll und netzdienlich zu laden. Mit einem unschlagbar günstigen Preis und unserer intelligenten Optimierung im Hintergrund sind wir bis zu 70 % günstiger als die Grundversorger mit ihren Standardtarifen. Das ist ein absolutes Novum am Markt", so Gierull.

EFAHRER.com, ein führendes Online-Magazin für Elektromobilität, untersuchte verschiedene Autostromtarife hinsichtlich Preisgestaltung, Flexibilität und Nachhaltigkeit. Intelligent Octopus Go überzeugte hierbei besonders durch seine günstigen Nachttarife, den Ladeservice Intelligent Octopus und die einfache Steuerung über die App.

