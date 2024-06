Kiel. Die Deutsche Marine begrüßt vom 21. bis zum 30. Juni 2024 mehr als 40 Schiffe und Boote aus 16 Nationen zur 130. Kieler Woche.

Die Deutsche Marine begrüßt vom 21. bis zum 30. Juni 2024 mehr als 40 Schiffe und Boote aus 16 Nationen zur 130. Kieler Woche. Über 4.000 internationale Marinesoldaten werden den Marinestützpunkt Kiel-Wik und die Stadt Kiel bevölkern.

Zu den Gästen gehören unter anderem das US-amerikanische Kommandoschiff "USS Mount Whitney", das Segelschulschiff "Gloria" der kolumbianischen Marine und weitere Schiffe und Boote aus den NATO-Ländern Belgien, Finnland, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Estland, Lettland, Litauen, Norwegen, Polen, Italien, Spanien, Niederlande und den USA. Flaggschiff ist dieses Jahr die gerade erst von einer Ausbildungsreise in ihren Heimathafen zurückgekehrte "Gorch Fock", welche auch die Windjammerparade am Samstag, den 29. Juni, anführen wird. Das Segelschulschiff der Deutschen Marine kann während des Open Ship am 22. Juni 2024 besichtigt werden.

"Ich freue mich darauf, so viele internationale Gäste zur diesjährigen Kieler Woche begrüßen zu dürfen. Besichtigt werden können viele der ausländischen Schiffe und Boote an unseren Open Ship Tagen, am 22. und 23. Juni 2024 in der Zeit von 11 Uhr bis zum letzten Einlass um 16 Uhr. Neben den vielen Einheiten aus den unterschiedlichsten Nationen möchte ich aber auch unsere Marinekutterregatta hervorheben, die in Richtung Innenstadt segeln wird, und damit auch weiter in den Fokus der Besucher entlang der Kiellinie rückt. Dieses Vorhaben wurde seitens der Stadt Kiel und der Deutschen Marine gemeinsam vorangetrieben und wird in diesem Jahr erstmalig umgesetzt. Damit bekommt der 'Nukleus der Kieler Woche' auch einen herausragenden Platz in der Kieler Woche 2024", so Fregattenkapitän Jan Dobberstein (46), Kommandeur des Marinestützpunktes Kiel-Wik.

Insgesamt wird es international, bunt und sportlich im Kieler Marinestützpunkt. "Es ist jedes Jahr ein tolles Bild, wenn viele Marinesoldatinnen und Marinesoldaten unserer und befreundeter Marinen das Bild der Kieler Woche prägen und ich hoffe, dass sie Kiel von der besten Seite erleben und in Erinnerung behalten - eine bessere Werbung für die Stadt Kiel und die Deutsche Marine kann es nicht geben", so der Kommandeur des Marinestützpunktes.

Weitere stimmungsvolle Höhepunkte sind u. a. die traditionelle Kranzniederlegung der internationalen Schiffsbesatzungen am Marine-Ehrenmal Laboe am 24. Juni 2024, das Konzert des Marinemusikkorps Kiel im Marinestützpunkt Kiel-Wik am 25. Juni 2024 und der internationale Tanzabend "Navy Night" am Samstag, den 22. Juni 2024, in der Tanzschule Grenke.

Hinweise für die Presse

Das Kieler Woche Büro des Presse- und Informationszentrums der Marine ist ab Freitag, den 21. Juni 2024 täglich ab 9 Uhr geöffnet. Medienvertretende werden gebeten, sich hier mit ihrem Presseausweis oder einer redaktionellen Beauftragung zu akkreditieren und die Pressekarte für den Marinestützpunkt in Empfang zu nehmen.

Für Medienanfragen im Rahmen des "Open Ship" oder im Laufe der Kieler Woche akkreditieren sie sich bitte über das Akkreditierungsformular "Kieler Woche 2024". Für eine Mitfahrt auf der Barkasse nutzen Sie bitte das Akkreditierungsformular "Einlaufparade 2024". Eine Beobachtung der Einlaufparade vom Marinestützpunkt aus, ist nicht möglich.

Barkassenfahrt

Wie gewohnt, bietet die Marine auch wieder einen Fototermin zur Einlaufparade BALTOPS auf einer Barkasse auf der Kieler Förde an. Die Plätze an Bord der Barkasse sind begrenzt und werden nach Eingang der Anmeldung vergeben. Warten Sie bitte in jedem Fall eine Bestätigung Ihrer Akkreditierung ab. Es besteht kein Anspruch auf eine Mitfahrt. Wetterfeste Kleidung wird empfohlen. Verpflegung wird nicht angeboten. Eine Parkmöglichkeit innerhalb des Marinestützpunktes wird ebenfalls nicht bereitgestellt.

Termin: Freitag, den 21. Juni 2024. Eintreffen bis spätestens 06:00 Uhr.

Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.

Ort: Marinestützpunkt Kiel-Wik (Anschrift/Adresse für Ihr Navigationsgerät)

Einfahrt über Weimarer Straße und Warnemünder Straße, 24106 Kiel

Programm:

06:00 Uhr Eintreffen Medienvertretende

06:30 Uhr Auslaufen Barkasse aus Marinestützpunkt Kiel-Wik

11:00 Uhr Einlaufen Barkasse im Marinestützpunkt Kiel-Wik

Anmeldung: Medienvertretende werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Donnerstag, den 20. Juni 2024, 12 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum Marine per E-Mail zu akkreditieren.

Nachmeldungen sind nicht möglich.

Nachfragen: Tel.: +49 (0)431 71745 1410/1411

E-Mail: markdopizpressestellekiel@bundeswehr.org

*Einlassbestimmungen Open Ship

Es werden beim Einlass Taschenkontrollen durchgeführt.

Das Einbringen von Haustieren in den Kasernenbereich ist verboten.

Das Einbringen von Glasflaschen ist verboten.

Das Einbringen von alkoholischen Getränken jeglicher Art ist verboten.

Das Einbringen von Waffen jeglicher Art (z.B. Schusswaffen, Messer, Schlagringe, Pfefferspray, etc.) ist verboten.

Die Einfahrt in den Kasernenbereich mit Fahrrädern, Pedelecs, S-Pedelecs, E-Bikes oder E-Scootern ist verboten

Letzter Einlass: 16 Uhr

Programm der Deutschen Marine auf der Kieler Woche 2024

Freitag, 21. Juni

ab 06:30 Uhr

Einlaufparade der BALTOPS-Teilnehmer in Marinestützpunkt Kiel-Wik

Sonnabend, 22. Juni

11:00 - 17:00 Uhr

20:00 - 02:00 Uhr

14:00 - 17:00 Uhr

Open Ship* (mit Programm Marineflieger, Seebataillon, Platzkonzert, etc., inkl. Besichtigungsmöglichkeit "Gorch Fock")

Tanzabend "Navy Night", Tanzschule Grenke (ab 18 Jahren und für Damen kostenlos, Anmeldung: 0431 71745 2568/2569 oder kielerwochestab@bundeswehr.org)

Kutterregatta Wettfahrten, Kieler Förde

Sonntag, 23. Juni

08:30 - 17:00 Uhr

09:00 - 10:00 Uhr

11:00 - 17:00 Uhr

14:00 - 17:00 Uhr

Kutterregatta Wettfahrten, Kieler Förde

Gottesdienst an Bord des Segelschulschiffes "Gorch Fock" (nur bestätigte Anmeldungen, Anmeldung: kielerwochestab@bundeswehr.org)

Open Ship* (mit Programm Marineflieger, Seebataillon, Platzkonzert, etc., ohne Besichtigungsmöglichkeit "Gorch Fock")

Kutterregatta Wettfahrten, Kieler Förde

Montag, 24. Juni

08:30 - 13:00 Uhr

09:00 - 14:00 Uhr

10:00 - 11:30 Uhr

16:00 - 17:00 Uhr

Kutterregatta Wettfahrten, Kieler Förde

Camp Marine (Schülerinnen und Schüler besuchen die Deutsche Marine)

Kranzniederlegung im Gedenken an die in See gebliebenen Kameraden aller Länder (Marine-Ehrenmal Laboe, Strandstraße 92, Laboe)

Siegerehrung Kutterregatta (ZK 10 und offene Klassen), Filmsaal Marinestützpunk Kiel

Dienstag, 25. Juni

09:00 - 14:00 Uhr

14:00 - 17:00 Uhr

19:00 - 22:00 Uhr

Camp Marine (Schülerinnen und Schüler besuchen die Deutsche Marine)

Kutterregatta Wettfahrten, Kieler Förde

Konzert Marinemusikkorps Kiel, Marinestützpunkt Kiel-Wik, Bermudadreieck

Mittwoch, 26. Juni

08:30 - 17:00 Uhr

09:00 - 14:00 Uhr

Kutterregatta Wettfahrten, Kieler Förde

Camp Marine (Schülerinnen und Schüler besuchen die Deutsche Marine)

Donnerstag, 27. Juni

08:30 - 17:00 Uhr

18:00 - 20:00 Uhr

Kutterregatta Wettfahrten, Kieler Förde

Konzert Marinemusikkorps Kiel in der Forstbaumschule (keine Anmeldung,

Eintritt frei)

Freitag, 28. Juni

09:00 - 13:00 Uhr

16:00 - 17:00 Uhr

Kutterregatta Wettfahrten, Kieler Förde

Siegerehrung Kutterregatta (K-II-K, OLJM, INAT, JWK), Filmsaal Marinestützpunkt Kiel

Sonnabend, 29. Juni

11:00 - 15:00 Uhr

16:00 - 17:00 Uhr

Kutterrennen, Seebad Düsternbrook

Siegerehrung Kutterregatta (Kutterrace), Filmsaal Marinestützpunk Kiel

