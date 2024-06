Hamburg. Im Auftrag des Vorsitzenden des NDR Verwaltungsrates, Detlef Athing, verbreitet der NDR nachfolgende Mitteilung.

Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 14. Juni 2024 dem Abschluss von Verträgen mit Joachim Böskens als Direktor des Landesfunkhauses Mecklenburg-Vorpommern und Ulrike Deike als Verwaltungsdirektorin des NDR zugestimmt.

Detlef Ahting, Vorsitzender des NDR Verwaltungsrates: "Joachim Böskens leitet das Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern seit 2019 mit großem Erfolg. Zukunftsweisend war unter anderem das von ihm initiierte Newscenter, in dem insbesondere die aktuelle Berichterstattung gebündelt wird. Der große Erfolg der linearen Landesprogramme NDR 1 Radio MV und das "Nordmagazin" wird so genutzt, um crossmedial auch die nonlinearen Angebote in der NDRMV App zu versorgen.

Ulrike Deike hat im Jahr 2020 die Leitung der Verwaltungsdirektion übernommen und seitdem ihre Erfahrungen bei vielen vom Gremium begleiteten Projekten im NDR eingebracht, etwa dem Spar- und Priorisierungspaket 2020, bei Immobilienprojekten u.a. in Schleswig-Holstein und Hamburg und bei der SAP-Prozessharmonisierung."

Ebenfalls zugestimmt hat das Gremium Verträgen mit Anja Würzberg-Wollermann als Leiterin des crossmedialen Programmbereichs Kultur, Ulrich Mendgen als ARD-Fernsehkorrespondent und crossmedialer Studioleiter mit Dienstsitz in Tokio und Claudia Sarre als ARD-Hörfunkkorrespondentin mit Dienstsitz in Washington.

