Die vielen Vorteile des Kampfsports für die breite Masse zugänglich machen - so lautet die Mission der Kampfsport-Experten und Unternehmer Falk Berberich und Robin Baumann. Als Geschäftsführer der BB Kampfsport GmbH bieten sie zertifizierte Trainingsprogramme für jeden an, der auf allen Ebenen von dem Sport profitieren will. In diesem Artikel verraten sie, was ihr Angebot von anderen Kampfschulen unterscheidet, welche Inhalte das Selbstverteidigungsprogramm Krav Maga vermittelt und für wen es geeignet ist.

Der Kampfsport bietet viele Vorteile: Neben körperlicher Fitness durch effektives Training sorgt das Wissen, sich in Gefahrensituationen selbst verteidigen zu können, für Selbstvertrauen und Sicherheit. Der Weg dahin lehrt nicht nur Disziplin und Durchhaltevermögen, sondern auch Resilienz, da das Training die Psyche positiv beeinflusst. Darüber hinaus sind Werte wie Respekt, Selbstregulierung und Teamgeist untrennbar mit der Kampfkunst verbunden, die außerdem einen effektiven Weg zum Stressabbau darstellt. Doch aller Anfang ist schwer und das Konzept der meisten Kampfsportschulen ist nicht darauf ausgelegt, es Anfängern leichter zu machen. So trauen sich Menschen mit einem ohnehin schon geringen Selbstbewusstsein oder schlechtem Körpergefühl oft gar nicht, den Einstieg in den Sport zu wagen und ein Probetraining zu vereinbaren. "In klassischen Kampfsportschulen liegt der Fokus auf der Ausbildung von Kämpfern. "Wer die Kampfkunst für seine persönlichen Vorteile statt für den Wettkampf erlernen will, findet bei den Trainern in der Regel wenig Beachtung", erklärt Falk Berberich, Geschäftsführer BB Kampfsport GmbH.

"In unserem Kursprogramm erlernen die Kunden nicht nur die Fähigkeiten der Selbstverteidigung nach Krav Maga, sondern profitieren auch auf körperlicher, geistiger und persönlicher Ebene", fährt der Kampfsport-Experte fort, der Krav Maga bereits seit 1998 trainiert. Mit der BB Kampfsport GmbH, die er gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Robin Baumann gegründet hat, hat er es sich zur Mission gemacht, die Branche professioneller werden zu lassen und die vielen Vorteile der Kampfkunst für die breite Masse zugänglich zu machen. Mit dem zertifizierten Krav-Maga-Trainingsprogramm, einer intensiven Betreuung durch professionelle Trainer und einer dynamischen Community, die einen respektvollem Umgang miteinander pflegt, bieten sie sowohl Einsteigern als auch Fortgeschrittenen den optimalen Weg, um sportlich, geistig und persönlich über sich hinauszuwachsen. Nicht zuletzt aufgrund der jahrelangen Erfahrung zählt die Kampf- und Selbstverteidigungsschule zu den erfolgreichsten und mitgliederstärksten in ganz Deutschland.

BB Kampfsport GmbH: Mit Krav Maga zu Fitness, Ausgeglichenheit und Selbstbewusstsein

Mit Krav Maga bietet die BB Kampfsport GmbH ein modernes und effizientes Selbstverteidigungssystem an. Selbstverteidigung hilft dabei, Kampfgeist zu entwickeln und sich auf Basis seiner natürlichen Reflexe in Extremsituationen effektiv verteidigen zu können. Dabei sind sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene in diesem Programm willkommen. "Für viele sind wir das bessere Fitnessstudio", erzählt Robin Baumann. "Sie profitieren von der mitreißenden Dynamik unserer Community - wir sind wie eine kleine Familie." Denn neben der Körperfitness und geistiger Stärke ist die Motivation durch das einzigartige Konzept inbegriffen. Hochwertige Ausrüstungen, neueste Standards und individuelle Trainingspläne sorgen darüber hinaus für Freude am Training.

Im Gegensatz zu anderen Kampfsportschulen liegt der Fokus der BB Kampfsport GmbH nicht auf der Ausbildung von Kämpfern und Athleten, sondern darauf, die vielen Vorteile der Kampfkunst für die breite Masse sichtbar und zugänglich zu machen. "Von unserem Konzept profitieren die Menschen nachhaltiger, als würden sie nur 'Schlagen und Treten' lernen. Den Erfolg und die Benefits, die wir in diesem Sport für unser Leben sehen, wollen wir auch anderen nicht vorenthalten", verrät Falk Berberich. Neben körperlicher Fitness und Gesundheit zählen Disziplin, Durchhaltevermögen, ein respektvoller Umgang und Selbstvertrauen zu den Werten, die ihre Kampfschulen den Kunden vermitteln. Zudem trägt Krav Maga effektiv zum Stressabbau bei und sorgt für ein gesteigertes Wir-Gefühl unter den Kursteilnehmern.

Robin Baumann, Falk Berberich und ihr Team stehen für Erfahrung, Expertise und intensive Betreuung

Während sich im klassischen Kampfsport vornehmlich um die professionellen Kämpfer gekümmert wird, können sich bei Falk Berberich, Robin Baumann und ihrem Team auch die Neulinge auf einen exzellenten Service verlassen. "Oft fehlt es den Menschen beim ersten Probetraining an Selbstbewusstsein und einige haben sogar Angst. Durch unsere intensive persönliche Betreuung sorgen wir aber schnell dafür, dass sie sich wohlfühlen und ein Teil der Community werden", erzählt Falk Berberich. Heute ist er gemeinsam mit Robin Baumann nicht nur Inhaber einer der größten und erfolgreichsten Kampfsportschulen Deutschlands, sondern bietet darüber hinaus Franchiseoptionen und Lizenzen sowie eine Unternehmensberatung für Kampfsportschulen an, die ebenfalls zu einem wirtschaftlich erfolgreichen Unternehmen werden wollen. So basieren die Angebote der BB Kampfsport GmbH neben Leidenschaft und Know-how auch auf jahrelanger Erfahrung und einer tiefgreifenden Expertise.

"Unsere Mission ist es, Menschen einen Ort zu bieten, an dem sie über sich selbst hinauswachsen können", verrät Robin Baumann. Um dies noch mehr Menschen ermöglichen zu können, wollen sie weitere Standorte eröffnen und die BB Kampfsport GmbH in jeder größeren Stadt Baden-Württembergs etablieren. Darüber hinaus verfolgen sie das Ziel, die Branche weiterzuentwickeln und professioneller zu machen. "Wir möchten die Vorteile der Kampfkunst in die Welt bringen und es Kampfsportlern in wirtschaftlicher Hinsicht ermöglichen, von ihrer Leidenschaft leben zu können", so Falk Berberich abschließend.

Sie möchten die Fähigkeiten der Selbstverteidigung erlernen und dabei von zertifizierten Konzepten, einer mitreißenden Community und professioneller Betreuung profitieren? Melden Sie sich bei Falk Berberich und Robin Baumann von der BB Kampfsport GmbH und erfahren Sie alles über das Krav-Maga-Programm!

Pressekontakt: BB Kampfsport GmbH Vertreten durch: Falk Berberich & Robin Baumann E-Mail: mail@bb-kampfsport.de Webseite: https://bb-kampfsport.de/

