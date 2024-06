Dissen. Die Fuchs Gewürze GmbH, Dissen, ruft das Produkt “Basilikum gerebelt“ der REWE-Eigenmarke Ja! mit der Chargennummer 4033AB im Sinne des vorbeugenden Verbraucherschutzes zurück.

Im Rahmen von regelmäßigen Routinekontrollen wurde eine mögliche mikrobielle Verunreinigung durch Salmonellen nachgewiesen. Andere Produkte der Marke und des Herstellers sind nicht betroffen.

Im Sinne des präventiven Verbraucherschutzes und in Abstimmung mit den Behörden hat der Hersteller die Rückholung aus dem Handel bereits veranlasst. Vom Verzehr der Produkte aus der angegebenen Produktcharge wird abgeraten.

Das Produkt kann an die Fuchs Gewürze GmbH, Dieter-Fuchs-Straße 10, 49201 Dissen a.T.W., oder in der Einkaufsstätte zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Von dem Rückruf ist ausschließlich das Produkt "Basilikum gerebelt" der REWE-Eigenmarke Ja! mit der Chargennummer 4033AB des Herstellers Fuchs Gewürze GmbH betroffen.

Die Fuchs Gewürze GmbH bedauert die entstandenen Unannehmlichkeiten und dankt allen Kund:innen und Verbraucher:innen für ihr Verständnis.

Über die Fuchs Gruppe - We bring the joy of food to life.

Die Fuchs Gruppe ist als mittelständisches Unternehmen in Dissen (Niedersachsen) ansässig und von Gewürzen bis hin zu technologischen Lösungen der Experte in Geschmacksfragen. Wir stehen mit unserem umfassenden internationalen Branchen-Know-how und hauseigenen Produktentwicklungen, Sensorik-Laboren sowie Gewürz-Sommeliers und -Sommelièren für eine über 70-jährige Expertise. Ob für unsere Kund:innen im Lebensmittelhandel, aus der Hotellerie, Gastronomie oder dem Catering, aus dem Großhandel oder der Lebensmittelindustrie - unser auf individuelle Bedürfnisse abgestimmtes Portfolio umfasst über 10.000 Produkte in den Bereichen Gewürze, Saucen, Marinaden, internationale Spezialitäten und Lebensmitteltechnologie. So ist für jeden Geschmack und jeden Anlass das Passende dabei.

In Deutschland gehören renommierte Marken wie Ostmann, Fuchs, Bamboo Garden und Fuego zu unserem Portfolio. Unser Versprechen: Durch sorgfältig ausgewählte, qualitativ hochwertige Rohstoffe und innovative Technologie schaffen wir besondere Geschmackserlebnisse für jede Zielgruppe.

