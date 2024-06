Köln. Arbeitsschutzthemen vermitteln, Unterweisungen vorbereiten, den Wissensstand von Beschäftigten im Blick haben: Das neue E-Learning-Portal der BG ETEM unterstützt Führungskräfte dabei - und spart ihnen Zeit und Ressourcen.

Regelmäßig, persönlich, verständlich, korrekt: So sollen die Unterweisungen für Beschäftigte sein, zu denen Führungskräfte verpflichtet sind. Denn sicheres und gesundes Arbeiten kann nur funktionieren, wenn Sicherheitsvorkehrungen, die Handhabung von Maschinen und bestimmte Arbeitsabläufe klar sind.

Eine große Hilfe bei der Vorbereitung von Unterweisungen ist das für Mitgliedsbetriebe kostenlose E-Learning-Portal der BG ETEM. Es enthält mehr als 30 Lernmodule, die verschiedene Aspekte des Arbeitsschutzes behandeln - von Hautschutz, Heben und Tragen über Leitern und Lärmschutz bis zur Sicherheit beim Wäschetransport. Animationsfilme und Avatare erklären und vermitteln Wissen und Informationen zu den jeweiligen Themen. Jedes Modul dauert im Schnitt 20 Minuten und schließt mit einer Wissensabfrage als Selbsttest ab.

Maßgeschneiderte Lernwelt bauen

Das Portal hat für Arbeitsschutzverantwortliche in Unternehmen viele Vorteile - und spart ihnen Zeit und Ressourcen. Unternehmerinnen und Unternehmer, Führungskräfte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit können aus der verfügbaren und stetig wachsenden Lernmodul-Sammlung ihre für ihren Bedarf zugeschnittene Lernplattform aufbauen.

Sie können jedem Beschäftigten individuell passende Lernmodule aufgrund seiner Tätigkeit zuweisen. Außerdem ist es mithilfe des E-Learning-Portals möglich, Unterweisungen über das ganze Jahr hinweg zu planen und zu koordinieren. Verantwortliche können sich einen genauen Überblick über den Lernstand aller Beschäftigten verschaffen - und bestimmte Themen bei Bedarf vertiefen oder wiederholen.

Podcast mit Praxisbericht

Alexander Klee nutzt das E-Learning-Portal der BG ETEM immer wieder gerne. Der Projektleiter Vertrieb und Standortleiter beim Energie- und Automatisierungstechnik-Dienstleister Husemann West GmbH & Co. KG in Mülheim an der Ruhr ist im Unternehmen auch für den Arbeitsschutz verantwortlich. Er stellt den zehn Beschäftigten am Standort regelmäßig eine bunte Mischung aus den verfügbaren Lernmodulen zusammen. Wenn diese absolviert sind, können sowohl er als auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Lernerfolg nachverfolgen. "Unsere Monteure sind von morgens bis abends beim Kunden unterwegs. Sie haben aber immer ihren Laptop dabei und können zwischendurch oder vor dem Arbeitsbeginn auf der Baustelle auch mal eben ein Lernmodul bearbeiten. Das ist sinnvoll genutzte Zeit", sagt Klee. Er selbst blickt der nächsten Pflichtunterweisung im Betrieb entspannt entgegen: "Dank des Lernmanagementsystems der BG ETEM weiß ich, dass alle gut vorbereitet sind."

Podcast anhören und mehr Informationen

Der Podcast der BG ETEM ist auf der Webseite der BG ETEM unter der Adresse www.bgetem.de/ganzsicher zu finden. Ebenso bei Spotify, Soundcloud, Deezer, Google Podcasts, Pocket Casts sowie Apple Podcasts. Zur Folge "E-Learning: Wissen ist Sicherheit"

Hintergrund BG ETEM

Die BG ETEM ist die gesetzliche Unfallversicherung für rund vier Millionen Beschäftigte in gut 200.000 Mitgliedsbetrieben. Sie kümmert sich um Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in den Mitgliedsbetrieben sowie um Rehabilitation und Entschädigung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Für ihre Mitgliedsunternehmen übernimmt die BG ETEM die Haftung für die gesundheitlichen Folgen von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten gegenüber den Beschäftigten und stellt diese auch untereinander von der Haftung frei.

