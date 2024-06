Erfurt. Die Fußball-Europameisterschaft sorgt in den nächsten Wochen für Aufregung.

Die Fußball-Europameisterschaft sorgt in den nächsten Wochen für Aufregung. Passend dazu gibt es bei "Team Timster" (KiKA/rbb/NDR) und "KiKA LIVE" (KiKA) jede Menge sportliche Themen im Angebot: Von der Arbeit der Sportreporter*innen, dem Einsatz modernster Technologien im Sport bis zu angesagten EM-Trends. Alle Inhalte sind auf kika.de und im KiKA-Player zu finden - hier gibt es außerdem alle Spielzusammenfassungen der UEFA EURO 2024.

"Team Timster" am 16. Juni 2024 um 20:00 Uhr

Die Fußballbegeisterung greift auf "Team Timster" über. Medienexperte Tim Gailus schaut hinter die Kulissen des Sportjournalismus. Kinderreporterin Matilda besucht das Fußballstadion in Leipzig und begleitet die Arbeit des ZDF-sportstudio. Außerdem wird erklärt, wie die digitale Torlinientechnik funktioniert, ob sich das neue Spiel "Sociable Soccer 24" lohnt und worum es in dem Buch "Tims geheimes Fußball-Tagebuch" von Ocke Bandixen geht. Für alle, die von einer Karriere als Fußball-Profi träumen, liefern die Kids aus der neuen Doku-Serie "FC Internat" (KiKA) spannende Einblicke.

"KiKA LIVE" am 4. und 6. Juli 2024 um 20:00 Uhr

Fußball ist Leidenschaft, Gemeinschaft und für viele Mädchen und Jungen das Größte - das zeigt "KiKA LIVE" auf eindrucksvolle Weise. Sarah besucht am 4. Juli 2024 die Toni Kroos Academy in Köln und trifft den namhaften Fußballer persönlich. Sie erlebt, wie junge Talente von den Profis lernen und sich wertvolle Tipps holen - eine einmalige Chance für alle Nachwuchskicker. Im "Trendcheck Juli" am 6. Juli 2024 widmet sie sich den neuesten EM-Trends direkt aus der Fan Zone. Was bewegt die jungen Fans während der Europameisterschaft, welche Fußball-Styles und -Gadgets sind angesagt? Diese und weitere Fragen beantwortet der "KiKA LIVE: Trendcheck".

Tipp: Die Spiele der UEFA EURO 2024 gibt's in kompakter Form ab 15. Juni 2024 täglich auf kika.de und im KiKA-Player.

